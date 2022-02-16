Телефон дома, а записи с камер исчезли. Какие странности есть в деле пропавшей в Германии матери из Петербурга

Жизнь супругов изменилась с рождением дочери ФОТО: соцсети

Немецкая полиция и российская общественность около двух недель ломают головы над неожиданным исчезновением 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн (Болговой). Женщина пропала в ночь на 5 февраля. Родители Екатерины не верят, что дочь могла сама сбежать из дома, оставив 5-летнюю дочь. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» разбирается, где может быть россиянка, при чем здесь ее бракоразводный процесс и как телефон женщины оказался дома, а записи с камер исчезли.

СТРАДАЛ ОТ ГИПЕРОПЕКИ

Из Петербурга Екатерина Болгова уехала еще в 2009 году, тогда ей было 20 лет. Правда, не в Германию, а в Турцию и совсем ненадолго. Молодость и тяга к путешествиям привели девушку на черноморское побережье, где она и встретила будущего супруга.

Муж Екатерины русскоговорящий, в Германию он переехал из Казахстана ФОТО: соцсети

- Курортный роман перерос в нечто большее. Карл тогда сам жил в Германии, хоть и переехал туда много лет назад из Казахстана. Расстояние им не помешало, около года они встречались, он часто приезжал к ней в Петербург, - рассказала «КП-Петербург» мать Екатерина Светлана Болгова. - Катя тогда училась в университете на направлении международного менеджмента. Карл помог ей перевестись на обучение в Германию. Так она в 2010 году и переехала. Спустя пару месяцев они поженились.

Счастливые молодожены поселились в одном из портовых городов Германии на побережье Северного моря - в Бремерхафене. Девушка продолжала учиться и даже начала вести занятия по йоге, которой сама увлекалась, ее супруг в это время работал. Но беззаботную жизнь семьи перевернуло радостное событие - рождение дочери.

- До рождения малышки они жили душа в душу, но после ее появления Карл (имя изменено, - прим.ред.) сильно изменился, - поделился с «КП-Петербург» близкий друг Екатерины Роман. - Он страдал от гиперопеки, следил за каждым шагом Кати и дочери. В один момент он даже забрал у нее документы, потому что боялся, что жена сбежит вместе с ребенком, и запер дома.

Сейчас дочери Екатерины чуть больше 5 лет ФОТО: соцсети

Тем не менее, однажды Катя все же ушла от супруга, а потом и еще раз, потому что постепенно давление со стороны мужа, по словам близких, переросло в настоящее насилие.

- Несколько раз из-за агрессии Карла Катя вместе с дочерью прятались от него в Фраухаусе. Так в Германии называются специализированные дома для женщин, подвергшихся насилию, - объясняет Светлана.

ТЕРПЕЛА РАДИ ДОЧЕРИ

Но раз за разом женщина все же возвращалась, так как до последнего хотела сохранить отношения.

- Возвращалась из-за дочери, хотела, чтобы девочка росла в полноценной семье, чтобы у нее был отец. Только в 2020 году они с Карлом решили, что пора разводиться, - отмечает Роман.

Несколько раз Катя сбегала от мужа вместе с дочерью ФОТО: соцсети

- Катя очень переживала из-за развода. Конечно, она хотела, чтобы дочь оставили с ней. С семьей постоянно работала соцопека и психологи, проверяли условия, самих родителей, чтобы принять решение, - рассказала Светлана.

Следующий визит проверяющих был назначен на 7 февраля, но за два дня до этого Катя бесследно исчезла.

- Несмотря на то, что она давно жила в Германии, мы плотно общались, постоянно созванивались, периодически ездили в гости. Последний раз я разговаривала с Катей 4 февраля. Она рассказывала, что дочь слепила лошадку, скидывала фотографии. Это была пятница, поэтому особых планов на следующий день у нее не было, она настраивалась на приход органов опеки в понедельник, - вспоминает Светлана.

Главным увлечением Екатерины стала йога, по ней она вела занятия ФОТО: соцсети

Этот разговор матери с дочерью оказался последним, на следующий день выяснилось, что Катя пропала.

- О ее пропаже мы узнали очень странным образом. Я не могла до нее дозвониться несколько дней, как и до Карла. Потом он взял трубку и сказал, что не видел Катю с 5 февраля. Сказал еще, что на телефон она не отвечает, потому что на счету нет денег, а скинуть их он не может, - удивляется Светлана.

На тот момент, по словам родных Кати, заявление в полицию о пропаже супруги Карл не подавал. Обратился в правоохранительные органы он только 9 февраля.

- Полицию он оповестил о пропаже только после нашего с ним разговора. Такое поведение для него вообще не свойственно, он наоборот всегда контролировал все действия Кати, - переживает Светлана.

После рождения дочери супруг начал контролировать каждый шаг Екатерины ФОТО: соцсети

ПРОПАВШИЕ ЗАПИСИ С КАМЕР

По словам родных женщины, были в исчезновении Екатерины и другие странности. Телефон, на который все эти дни безудержно пытались дозвониться родные, нашли у нее дома.

- Мы не можем раскрывать всех подробностей поисков и расследования, но телефон Кати был найден в ее же доме. На местах также остались все вещи. Странно еще то, что по всему дому развешаны камеры видеонаблюдения, но записей с того дня нет, - делится Светлана.

Исчезнувшая в один миг женщина стала настоящей загадкой. По словам родных, самостоятельно уйти из дома она не могла - слишком сильно дорожила дочерью.

- Нас смущает поведение Карла. Но мы не можем ничего утверждать, потому что у нас нет доказательств. 10 февраля в доме прошел обыск, мужа допросили и отпустили, - говорит Роман.

Родные уверяют, что у Кати даже мысли не было бросить дочь и сбежать ФОТО: соцсети

Сейчас Екатерину ищет не только немецкая полиция, но и добровольцы. Все улицы Бремерхафена пестрят объявлениями о ее пропаже, а в СМИ начинают строить свои версии произошедшего.

Родители Кати уже написали заявление о ее пропаже в полицию России, а также обратились за помощью в МИД и консульство Германии, где им спустя 5 дней ответили, что “незамедлительно связались с соответствующими органами в Германии”.

Также пост в поддержку семьи Екатерины в своих социальных сетях опубликовала телеведущая Виктория Боня, к которой обратилась подруга женщины.

- Сейчас почти каждая семья в городе, где живет Катя, знает о случившемся. Мы очень надеемся, что огласка поможет прийти к истине и найти Катю, - вздыхает Роман.

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