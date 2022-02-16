Дочь главного нефролога Петербурга после ареста отца потеряла ребенка

Уже почти год главный нефролог Петербурга находится в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале 2021 года в Петербурге вскрылись мрачные подробности исчезновения 50-летней врача-гинеколога Ирины Земченковой - по обвинению в ее убийстве был задержан главный нефролог Санкт-Петербурга, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, доцент Александр Земченков. Женщина ушла на работу и не вернулась еще в феврале 2010 года, но обвинения были выдвинуты только спустя 11 лет.

С момента заключения Александра Земченкова под стражу прошел почти год, но родные и близкие до сих пор не верят в его виновность. В защиту известного нефролога они даже выпустили небольшой документальный фильм, где рассказали свою версию произошедшего и то, как арест мужчины изменил их жизнь.

Родные Земченкова до сих пор не верят в его причастность к смерти жены Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году дело, которое столько лет пылилось на полках без веских зацепок и доказательств, неожиданно возобновили. Главным инициаторам этого стал отец Ирины Земченковой Геннадия Коннонова.

- Со времени пропажи дочери я написал 97 писем в разные инстанции. Я считаю, что тогда, 11 лет назад, полиция не довела дело до конца. В какой-то момент они поняли, что я не остановлюсь, поэтому возобновили расследование, - отмечает Геннадий.

В этот момент жизнь семьи Земченковых перевернулась с ног на голову, ведь следователи назвали обвиняемого - им стал Александр Земченков.

- Сам я к зятю отношусь самым наилучшим образом. Доказательств никаких нет. Главный мотив - любовница, но я и тогда сказал офицерам, что если бы все убивали жен из-за любовниц, то каждый из них уже бы был вдовцом, - говорит Геннадий Коннонов.

Арест Александра Земченкова сильно сказался на его семье. Новая жена осталась одна на руках с двумя детьми-погодками.

С родными Земченков теперь видится только во время коротких свиданий Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы поженились в 2016 году. Вскоре у нас родились двое деток. Сейчас дочери 4 года, сыну - 2. Отношения с детьми Саши от первого брака у меня складывались непросто. Первое время им было сложно принять меня на фоне исчезновения матери. Но в дальнейшем у нас сложились очень теплые отношения, - рассказала супруга Александра Анастасия Сабодаш. - После того, как задержали Александра Юрьевича, эти отношения стали очень близкими. Младшая дочь переехала к нам жить, и, конечно, без старших детей мне было бы очень тяжело. Это огромная поддержка.

Скоро будет ровно год как Александр Земченков находится в СИЗО.

Следующее судебное заседание назначено на 17 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оказалось, что это задержание было не последней трагедией для семьи. После задержания отца его старшая дочь Екатерина потеряла ребенка.

- Пока я была беременная, не давала себе возможности расстраиваться, но, к сожалению, на седьмом месяце я потеряла ребенка, - со слезами говорит Екатерина.

Первое заседание по делу нефролога пройдет 17 февраля.

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