«Мы примем любую правду. Но сначала - докажите»: Дети главного нефролога Петербурга объяснили, почему не верят в его причастность к убийству матери

Дети впервые прокомментировали задержание главного нефролога по обвинению в убийстве жены. Фото: Роман ЛЯЛИН

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков вот уже неделю находится в СИЗО. 61-летнему доценту, заведующему отделением диализа Мариинской больницы предъявили обвинение в убийстве жены, которая пропала 11 лет назад - 23 февраля 2010 года! Со слов Земченкова, рано утром в тот день жена, которая работала гинекологом, поехала утром в роддом, но домой не вернулась.

Родные Ирины, в том числе трое детей, искали ее, сбив ноги. В итоге обратились за помощью даже в программу «Жди меня», но не помогло. Женщину до сих пор не нашли ни живой, ни мертвой. Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено, расследования как такового не было. И вот, спустя 10 лет, в конце 2020 года, отец Ирины – профессор Геннадий Кононов написал письмо главе СКР Александру Бастрыкину, и дело неожиданно возобновили!

Более того, 31 марта следователи задержали экс-супруга Ирины – нефролога Земченкова. Во время допроса он признался, что толкнул жену, она неудачно упала и умерла, после этого он расчленил тело и избавился от останков. Следствие в свою очередь считает, что нефролог умышленно убил жену. Мотивом мог стать его роман на стороне. Как следует из материалов дела, в момент пропажи Александра начались отношения с другим врачом (сейчас она его законная супруга, примеч. Ред.).

Родные Александра Земченкова до сегодняшнего дня хранили молчание и никак не комментировали произошедшее 31 марта. И сейчас впервые старший сын Ирины и Александра - 37-летний Геннадий - решился высказаться. В интервью «КП-Петербург» он от имени себя и сестер поделился, как они восприняли задержание отца, верят ли следствию и что пережили за эти 11 лет.

От первой жены у Земченкова трое детей Фото: Жди меня

- Сейчас происходит какой-то ужас. СМИ нас разрывают. После задержания отца я выключил звук у телефона. У меня нет соцсетей, меня сложно найти. Но все равно моему другу, связь с которым найти очень сложно, за последнее время журналисты позвонили 15 раз. Сколько раз мне - я даже не считаю. Больницу отца взяли в осаду. Дежурили под окнами нашего дома. Все хотят эксклюзив. Это же так интересно, что думают дети, «отец которых расчленил мать». Это интересная история для всех, только она не такая. Я расскажу «Комсомолке», какая она есть на самом деле. Это интересно и с точки зрения того, как работает наша система, - начал свое интервью «КП-Петербург» Геннадий Земченков.

«СЛЕДСТВИЕ ТЕПЕРЬ ВЕДУТ 50 ЧЕЛОВЕК»

- Геннадий, расскажите, как пропала ваша мама?

- Для мамы было совершенно нехарактерно пропадать. Такого не было никогда. Поэтому я лично с папой и сестрами сразу же обратились в милицию. Нам сказали: «Ничего не можем сделать, ждем три дня». Через три дня заявление приняли. Мы подняли всех друзей и знакомых, развернули кампанию по ее поиску. Листовки о ее пропаже я сам лично развозил ящиками. Подключили волонтеров «Лизы Алерт», искать помогали даже незнакомые люди. Мы смотрели камеры наблюдения не только в метро, но и в магазинах. Милиция же с опозданием в две недели начали изымать записи с камер, когда большинство из них были уже стерты.

Мы с папой и сестрами с утра до вечера занимались поисками несколько месяцев. Благо меня отпустили с работы, войдя в положение. Мы объезжали больницы, смотрели неопознанных пациентов. Нанимали двух частных детективов. При этом было огромное количество фейковых обращений: «Дайте нам 100 тысяч, и мы расскажем вам ценную информацию». Все сообщения проверяли и мы, и правоохранительные органы. Было огромное движение, которое не заметить было нельзя. Даже на «Жди меня» вышла программа. Но поиск не дал ничего.

В Сети до сих пор можно найти ориентировки о пропаже врача Фото: СОЦСЕТИ

- Как шло само расследование?

- Отец был подозреваемым уже тогда. И мы с сестрами были, но с детей быстро сошли все подозрения: одна сестра у нас тогда маленькая была, вторая – Катя - в день исчезновения мамы находилась на даче, а я, если не ошибаюсь, на работе. Поэтому следствие в основном велось в сторону отца. Так шли эти 11 лет: дело закрывали, возобновляли, снова закрывали. При этом папа сам искал выходы на влиятельных людей, которые смогут сдвинуть следствие с мертвой точки. Нам 11 лет потребовалось, чтобы дойти до Бастрыкина. До этого нас периодически возили на опознание. Из разряда – «эта челюсть не похожа на челюсть вашей мамы?». Украшения какие-то находили. Все шло вяло. Обострение произошло после того, как мы достучались до Москвы. Мы надеялись, что начнут искать маму. Но теперь у меня есть сомнения насчет объективности расследования.

- После того, как дело дошло до Москвы, что произошло?

- Такая активность началась. Были очередные следственные действия. Приехали следователи из Москвы, которые нам сообщили: «Мы супер-клевые ребята. Раскрываемость у нас 94 процента. У нас совсем другие возможности, и мы все сделаем». И я действительно оценил их возможности. Если раньше у нас был один следователь и несколько оперативников, то сейчас, по моим скромным оценками, я видел человек 50 – следователей, оперативников, которые были вовлечены в расследование. Это огромная команда, которая занимается только этим делом. Они опросили чуть ли не весь дом – всех соседей. Все это лавинообразно происходило. Мы с отцом и сестрами тоже ездили в СКР на допрос буквально месяц назад. Эти допросы длятся по 8-9 часов. А потом вечером часов в 8 мне позвонили и сказали: «Мы задержали вашего отца, будем производить обыск в квартире». Это не первый обыск такой: изъяли компьютеры, флэшки, но что там спустя 11 лет можно изъять?

Отец Ирины написал письмо Бастрыкину Фото: передача "Жди меня"

- Как происходило задержание?

- Так сложилось, что папу арестовали после того, как его новая жена с детьми (4 и 2 года) уехала в отпуск заграницу. Папа через неделю должен был поехать к ним, остался тут из-за работы. И, я так полагаю, это еще один элемент следствия. То есть, он 11 лет ездил в отпуска, на конференции и не скрывался, а тут решил скрыться? Тем более, обратные билеты у них тоже были, они собирались возвращаться в Петербург.

«ПАПА НЕ ПРИЧАСТЕН»

- Вы вы с сестрами относитесь к задержанию отца?

- Я скажу так: мы придерживаемся одной позиции, хотим нормального расследования. А сейчас это выглядит так – закрываем его и закрываем, все молодцы. На первых этапах следствия обсуждали и другие версии. Но вся мощь машины сейчас направлена на то, чтобы развить одну версию. Я и сестры за то, что бы было правосудие и все было доказано, а не просто свалено на человека, который был ближе всего к маме. Я не верю в причастность папы к этому событию. Я считаю, что папа не виноват, он не такой человек, который способен совершить убийство мамы.

Главного нефролога Петербурга арестовали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Почему тогда его задержали?

- Они 11 лет пытались доказать, что именно он это сделал и не смогли. А теперь после обращения в Москву через несколько дней человек выдает признание. Я адекватный взрослый человек. Если мне покажут реальные доказательства причастности отца - это уже другая история. А сейчас я ни разу не общался с папой после его задержания.

- Ваш отец сказал на допросе, что была ссора между ними...

- Ни папа, ни мама не были скандалистами. Я вырос в семье, в которой на меня всего несколько раз голос повышали. Что какая-то драка у них произошла, мне сложно представить. Безусловно, в каждой семье могут быть ссоры, но чтобы они перетекали в оскорбления, бросания тарелок - я не видел ни разу.

Александр Земченков искал свою жену через передачу "Жди меня" Фото: скрин передачи

- Про ссору конкретно вы не спрашивали?

- Не спрашивал. Для него была привычная история, что мама в выходной едет на работу. Кто-то начинает рожать - она срывается. Кому-то хуже стало - она срывается.

- Отец вспоминал то утро?

- Я не спрашивал до сих пор у отца, как проходило то утро. Мне было не до того. О ссоре он никакой не рассказывал.

- Ваши родители не говорили о разводе?

- Я сам до конца не знаю, какие отношения у них были. Они не были скандальными, там не было ссор, ругани. Я думаю, что развода не намечалось. Да, они в институте еще поженились. И даже если не было отношений со страстью… Извините, прожив столько лет, любые отношения претерпевают изменения. Вопрос - что ты в них ценишь? Папа бы не ушел из семьи, папа ее ценил. И, собственно говоря, тут еще трое детей, о чем вообще речь?

Нефролога задержали спустя 11 лет Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

- У них были совместные планы?

- Они каждый год в отпуск ездили вместе. Я не исключаю, что снова собирались.

«НА МОМЕНТ ПРОПАЖИ МАМЫ - ОТНОШЕНИЯ ОТЦА С ДРУГОЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ»

- Следствие считает, что у вашего отца был роман на стороне. Теперь любовница стала его женой.

- Честно говоря, я в отношения взрослого папы не лезу и никогда не лез. Я могу быть не информирован, я уважаю личную жизнь. Но я узнавал у нынешней жены папы - у Насти - после его задержания, она сказала: "Отношения у них с папой действительно были. Но на момент пропажи мамы, они не встречались уже длительное время. С апреля 2009 года Настя была замужем и отношений в этот момент уже не было". Я лично узнал о ней через в конце 2010 года. А поженились они лет через 5-6. Потом у них родился первый ребенок. Второй ребенок стал приятной неожиданностью, потому что папе 60 лет. Все были шокированы, но для нас это приятная история. Я порадовался, что, несмотря на все страдания папы, у него продолжается жизнь. Но я оговорюсь, что достоверно я могу не знать.

- Что говорит новая жена вашего отца?

- Что может чувствовать человек, у которого сажают мужа? По ситуации она во все это, естественно, не верит. Отдельно, как она относится, мы не обсуждали.

Александр женился вновь через 6 лет после пропажи супруги Фото: предоставлено семьей

- Ваш дедушка говорил, что встретил вашего отца с любовницей через четыре месяца после пропажи мамы.

- Я не знаю этой истории. Дедушке 92 года. Он большой молодец, он держится, и у него силы и энергии - дай бог каждому. Он уважаемый человек. Но я не помню такого. Папа постоянно в командировках был – там конференция, там лекция. Я не слежу, куда он и когда уехал. Я не могу сказать, что было 10 лет назад. А дедушка помнит или не помнит, я за его слова не в ответе.

- Вы сами следователю звонили, спрашивали, почему вашего отца задержали?

- Я с ним даже виделся, но зачем? У меня есть их версия, я слышу ее через СМИ. К сожалению, я узнаю из СМИ быстрее, чем от первоисточника. Отдельно следствие мне ничего не сообщало, оно не контактирует с семьей.

Ирина Земченкова пропала в 2010 году Фото: СОЦСЕТИ

«МАМА НЕ СОБИРАЛАСЬ УХОДИТЬ ИЗ СЕМЬИ»

- Помните ваш последний разговор с мамой?

- Помню. Перед исчезновением я не заметил каких-то особенностей, что меня бы зацепило или напрягло. У нее были проблемы с зубами, были планы на лечение, запись на следующую неделю. Собиралась пойти с подругами в театр (вечером перед исчезновением, – прим.ред.). То есть, планы на дальнейшую жизнь у нее были. Не то, что человек закончил все свои дела и ушел.

- Ваша мама в тот день должна была поехать в больницу?

- Я общался с ее друзьями и коллегами, такого вопроса , ждали ли ее в тот день, в стандартной практике никто не подразумевает. У человека выходной, захотел приехать - приехал. В коллективе не вызывало вопросов, почему пришла. Пришла – значит надо.

Рождение пятого ребенка для семьи было приятным чудом Фото: предоставлено семьей

- Что могло произойти - ваша версия.

- Это хороший вопрос. Я долго себя мучил им, строил различные теории. Это было достаточно болезненно. Со временем я решил отпустить все и жить дальше в надежде, что появится какая-то информация. Вопрос ваш перефразирую: «Папа или не папа?» - думал ли я. Конечно, я задавался этим вопросом. Когда тебе следователь говорит: «Ген, ну ладно, чего уж, расскажи». Эти вопросы я слышал неоднократно: косвенно, напрямую. Что я знаю что-то. А я ничего не знаю. Я привык апеллировать фактами. Последний след, который я видел: мама предыдущим днем вышла из метро «Петроградская» по пути домой после театра. Дальше я не знаю ничего.

- А конкретный разговор у вас с отцом был – причастен ли он?

- Нет. У меня особо сомнений не было. Косвенно такие разговоры, наверное, и были. Но спрашивать то, во что ты не веришь, глупо. Поэтому это отдельно не обсуждалось.

Нефролог рассказывал, что жена ушла на работу и пропала Фото: из открытых источников

- Какова вероятность, что ваша мама жива?

- К сожалению, я думаю, что вероятность с годами затухает. Представить, что есть в нашем мире место, где можно остаться без следов. Да, я знаю, такие места. Я занимаюсь сплавом. Мы залезаем в дикие алтайские речки. И живет там какой-то мужичок. Гипотетически есть такие места. Но я почти потерял надежду, что мама может быть в одном из таких мест.

«ПАПА СЕБЯ МОГ ОГОВОРИТЬ»

- Ваш отец действительно сказал на допросе, что расчленил вашу маму?

- Это самый большой вопрос для меня, что произошло, что человек вдруг начинает говорить про себя такие вещи. Сложно оценить, почему он так сказал. Думая, что происходит, я пытаюсь ставить себя на его место. Вот меня 11 лет долбают этим делом. Каждый раз тыкая и обвиняя, может, и угрожая. Папа достаточно сильный человек и он не будет жаловаться, как и любой мужчина. Говорил нам: «Я держусь». И вот представив эти 11 лет, мне кажется, из той ситуации, которая сейчас происходит, выход: «Убийство по неосторожности». Там срок давности уже вышел. Теоретически, если это квалифицировать так, дело закрывают, все молодцы. Да неприятно, но близкие и родные люди, которые в тебя верят, останутся с тобой. Это единственное возможное объяснение, почему он пошел на такой шаг. Но на одном признании такое дело не построишь. А как можно доказать? Показать тело. Где тело? Как можно пойти по такой статье, признавшись и не показав тело? Только сказав, что тело никто не найдет. Сказать, что тело уничтожено, все взятки гладки, все молодцы, расходимся. Это один вариант. Второй вариант - не идти на такое признание, идти с этим в суд. Как суд отнесется к этому всему? Вот вопрос…

- Ранее ваш отец проходил полиграф?

- Ранее были предложения полиграфа. О результатах я не знаю. Я проходил, мне ничего не сказали. Отец ранее, по-моему, тоже проходил, результатов я тоже не знаю. Следствие все собирает, но ничего не говорит.

Александр сейчас воспитывает двух маленьких детей от второго брака Фото: предоставлено семьей

- Вы будете просить следствие отпустить вашего отца под домашний арест?

- Адвокаты предлагали домашний арест, у нас есть свободная жилплощадь, в которой никто не прописан. В сам суд нас не пустили, только несколько каналов. Но знаете, все странно. Жил человек столько лет и никого не трогал, и тут следствие настаивает, что он может скрывать улики и влиять на свидетелей. То есть за 11 лет не успел, а тут может? Это вызывает немножко улыбку и иронию. Что касается адвоката отца, я с ним общаюсь. Но он передает обрывочные сведения. Пусть докажут, что это папа. Но то, что сейчас происходит, доказали? Нет. Тем не менее, все таблоиды все растиражировали. В социуме человека уже уничтожили. Не для меня, а для общественности. Близкие коллеги до сих пор звонят и говорят, что не верят во всю эту дичь. Я хочу услышать правду. Готов принять ту правду, которая является правдой. Мое личное мнение еще раз: папа не причастен. Но я адекватный человек. Просто хочу объективное расследование.

Врач находится в СИЗО Фото: Мариинская больница

- Когда вы в последний раз говорили с отцом?

- С отцом я в последний раз говорил за день до задержания. Брал у него зарядку для аккумулятора, все было обычно, ничего не предвещало, что мы станем знамениты на всю страну.

- Что он сейчас делает?

- Он через записки адвоката раздает ценные указания: кому позвонить, что передать. Например, передай, что я бумагу не смогу подготовить коллеге или лекцию не проведу, потому что не могу. Он пытается через записки закрыть текущие дела, предупредить, чтобы люди на него не рассчитывали.

Семья Александра не верит в его причастность к смерти первой супруги Фото: предоставлено семьей

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Адвокат потерпевших Александр Почуев: «Нужно дождаться приговора»

- Многим в современном обществе не хочется думать. Большинство приучено просто потреблять преподносимое им с экранов за правду. Пропажа Ирины Земченковой расследуется уже более 10 лет. По иронии судьбы главным подозреваемым и уже обвиняемым стал сам заявитель о пропаже - ее муж. По мнению моего доверителя, следствие велось крайне халатно. Даже иногда с издевкой. Чего стоит эпизод, когда спустя полгода после пропажи следствие предъявило челюсти человека, который умер больше трех лет назад. Такой подход вызвал глубокие душевные терзания у членов семьи. Это и подвигло их дойти до главного следователя страны, после чего за решеткой оказался глава семьи. По делу очень много вопросов и сомнений. Я призываю всех лишь к одному - не судить без суда и не развешивать ярлыков до вступления законного приговора в силу. Иначе каждый из нас рискует оказаться невинно осужденным общественным обвинительным вердиктом, построенном на слухах.

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