Обвиняемая в гибели семи пациентов из-за бария медсестра попыталась покончить с собой

Медсестра из ГКДЦ №1 в Санкт-Петербурге, обвиняемая по делу об отравлении барием, попыталась совершить суицид. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге попыталась покончить жизнь самоубийством старшая медсестра из Городского консультативно-диагностического центра №1, где семь пациентов насмерть отравились барием после рентгена желудка. Об этом «КП Санкт-Петербург» рассказали родные Марины Ефремовой и ее коллеги. Напомним, медсестра стала единственным фигурантом уголовного дела, которого не отправили в СИЗО – ее отпустили под подписку о невыезде после допроса следователя.

Родные, близкие и коллеги Марины Ефремовой признались, что шокированы трагедией. По их словам, попытка суицида произошла 3 февраля на трассе под Всеволожском. Это подтверждает и пресс-служба пожарно-спасательной службы МО Агалатовское.

То самое ДТП, в которое попала медсестра. Позже родные нашли ее предсмертную записку. Фото: vk.com/pss_agalatovo

- В 12:46 3 февраля поступило сообщение о ДТП на дороге Киссолово во Всеволожском районе Ленобласти. Грузовой автомобиль «Вольво» совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказали доврачебную помощь, ее госпитализировали с различными травмами в медучреждение, - сухо отметили спасатели.

По словам племянницы Марины, женщина находится в коме, за ее жизнь борются медики одной из больниц Санкт-Петербурга. Дочь медсестры Анна признается, что ей трудно осознать такое горе, девушка пока не готова комментировать произошедшее.

- Я пока не могу комментировать состояние мамы. Я надеюсь, что следователи все-таки честно проведут расследование, сделают все нужные анализы и «докапаются» до правды. На данный момент я не могу больше ничего сказать. Извините, - коротко сказала дочь Марины Ефремовой.

По словам коллег медсестры из ГКДЦ №1, женщина оставила предсмертную записку родным перед тем, как попасть в ДТП.

Марина Ефремова работает 11 лет в ГКДЦ №1. По словам ее коллег, для нее смерть пациентов стало тяжелым горем. Фото: СОЦСЕТИ

- По рассказам, на Марину пытались свалить всю ответственность. В записке она просто просит прощения у своей семьи за свой поступок, - рассказала «КП Санкт-Петербург» коллега Марины Ефремовой на правах анонимности.

По словам работников медцентра, Марина оказалась крайней в громкой истории. О ней отзываются как о честном профессионале, который воспринял смерти пациентов как личную трагедию. И это при том, что у Марины есть семья, любимый внук.

- Она не при делах, она обязана принять и расписаться за этот барий. Покупает и заключает договор не Марина! Я очень надеюсь, что жизнь все-таки окажется справедливой и жертва Мариночки не будет напрасной! Если бы она хоть слово сказала, мы бы реально подняли шумихи, наняли бы лучших адвокатов, но… Это единственный человек, за которого можно было заступиться. Она как раз честная девчонка, которая отдала свою жизнь этому центру. И что... – сокрушаются коллеги Марины Ефремовой.

Добавим, что о прогнозах лечения медсестры ничего неизвестно. Другие четыре фигуранта дела тем временем сидят под арестом, в том числе главврач Евгений Попов. Публично частично вину признала только заведующая отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1 Елена Медведева.

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