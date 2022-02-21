Сбежала от мужа. Что известно о зарезанной во время ограбления продавщице секс-шопа в Петербурге

Оксана окончила факультет философии ФОТО: соцсети

Вечером 18 февраля в Петербурге произошло кровавое ограбление секс-шопа на улице Дыбенко. Неизвестный мужчина зашел в магазин, где не просто украл понравившийся ему товар - два интимных массажера, но и убил продавщицу, которая пригрозила ему вызовом полиции. 33-летняя Оксана Симонова (имя изменено - прим.Ред.) получила больше 10 ножевых ранений и скончалась на месте.

Некоторые знакомые женщины предполагают, что ограбление могло быть не случайным, и преступник заранее знал свою жертву. "КП-Петербург" решила разобраться, что привело выпускницу философского факультета на работу в секс-шоп, и на чем строится версия близких.

БЫЛА ФИЛОСОФОМ

Родители и близкие Оксаны живут в Саратове, женщина родом оттуда, но любовь привела ее в город Волжский Вологодской области.

Девушка пережила тяжелое расставание с мужем ФОТО: соцсети

- В Волжский она переехала к своему молодому человеку лет 13 назад, потом они поженились. Сама она окончила философский факультет, могла спокойно и глубоко рассуждать на подобные темы, - рассказал "КП-Петербург" друг погибшей.

В Волжске Оксана одно время работала инженером на заводе, параллельно подрабатывала продавцом в магазине спортивного питания.

- Рутина и стабильный график ей были не по душе. Не такой она человек. Очень любила движение, путешествия, новые знакомства. С этим у нее никогда не было проблем. И, конечно, обожала музыку. Вся классика рока была ей знакома. Можно даже назвать Оксану панком, - рассказывают друзья женщины.

Ее внешний образ полностью соответствовал увлечениям - выразительный макияж, яркая улыбка, темные волосы и пирсинг. Не обратить внимания на женщину было трудно, но, тем не менее, личная жизнь у нее складывалась не так просто.

Переехать в Петербург для Оксаны было мечтой ФОТО: соцсети

Счастливый брак оказался не вечным. Уже через пять лет в семье начались скандалы и постоянные проблемы.

- Ее бывший муж опасный человек, - рассказала “КП-Петербург” близкая подруга Оксаны Наталья. - В кругу его интересов ножи, войны, насилие и прочее.

Именно расставание с ним привело женщину в Петербург - город, о котором она давно мечтала.

- Она грезила Петербургом, очень хотела переехать. Около пяти лет она пыталась уйти от мужа. Они постоянно расходились, но потом он ее слезно, в буквальном смысле, на коленях умолял остаться. Она оставалась. Потом начались и угрозы. Ее все поддерживали, убеждали, что эти отношения нужно прекращать.

Разойтись по-хорошему так и не получилось, поэтому после развода, год назад, Оксана все же уехала в Петербург, где и устроилась работать в секс-шоп.

В Петербурге Оксана встретила нового возлюбленного ФОТО: соцсети

- Философское образование и работа в секс-шопе - это, то, что ее полностью характеризовало, для нее в этом не было никаких противоречий, - уверяет друг Оксаны Евгений.

"Я СОРВАЛСЯ"

Женщине, которой наконец удалось осуществить свою мечту с переездом, не посчастливилось выйти на работу в смену, когда в магазин заявился грабитель.

- Первый раз я зашел в магазин вечером, но там был мужчина. Я испугался и вышел. Дождавшись позднего вечера, зашел еще раз. Навстречу вышла девушка. Пригрозил ей ножом. Попросил ее открыть подсобку и зайти в нее. Я хотел ее там же закрыть и ограбить магазин, но она сказала, что сейчас нажмет тревожную кнопку. Тогда я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз, - рассказывал на допросе 30-летний грабитель.

Грабителем оказался 30-летний житель Петербурга ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России

Мужчину задержали уже на следующий день, когда Оксана должна была отпраздновать свое 34-летие, до которого не дожила. Дома у него нашли два интимных массажера, ради которых и задумывалось ограбление.

Владелец одной из сетей секс-шопов утверждает, что магазин для ограбления мужчина выбрал не сразу.

- Накануне убийства он ходил по интимным магазинам, в том числе нашим. Его зафиксировали камеры. Он представлялся реальным именем и выяснял, где можно купить куклу, которая стоит от 100 тысяч рублей. Как я понимаю, такую куклу он и хотел украсть, но передумал. Она ведь очень тяжелая, поэтому и пошел в магазин конкурентов, где и была убита девушка, - рассказал в своих соцсетях Максимилиан Лапин.

Однако, не все близкие верят в случайность, некоторые предполагают, что к убийству женщины может быть причастен бывший муж, с которым она так тяжело расходилась.

После убийства мужчина забрал из магазина два интимных массажера ФОТО: записи с камер

- Я, конечно, боюсь предполагать, но мне кажется, что ее бывший супруг может быть к этому причастен. Во-первых, были угрозы. Во-вторых, слишком тяжело они расстались. В-третьих, у него очень странный интерес к насилию, - поделилась предположениями с "КП-Петербург" Наталья.

Однако, в Петербурге женщина уже успела построить новые отношения. Сейчас ее молодой человек и брат объявили сбор средств на похороны. Когда и где они будут проходить пока неизвестно, по их словам, все зависит от следствия.

Сам преступник находится в СИЗО, на него возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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