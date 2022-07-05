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Общество5 июля 2022 9:11

Трудных подростков Петербурга «лечат» Эрмитажем и «Илиадой»

За 18 лет Центр социальной адаптации святителя Василия Великого выпустил более 400 ребят, оказавшихся под угрозой условки или тюрьмы. Почти 250 из них встали на честный путь
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Парней водят в музеи и театры, чтобы вырвать из прежней жизни и показать: мир прекрасен. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Парней водят в музеи и театры, чтобы вырвать из прежней жизни и показать: мир прекрасен. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Под стражей из-за преступлений содержат около 800 российских подростков. Число заключенных 18-23 лет – около 45 тысяч. Освободившись из воспитательной колонии, девять из десяти становятся рецидивистами. Разорвать порочный круг, сотканный из безнаказанности и поломанных судеб, уже 18 лет пытается петербургский Центр социальной адаптации святителя Василия Великого – единственная подобная организация в стране. Через него уже прошли примерно 400 ребят, и больше половины выбрали честный путь.

ИЗМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СЛОМАВ ЕМУ ЖИЗНЬ

– В девяностых я был настоятелем храма в детской колонии. Убедился, что она не перевоспитывает, а наоборот – преступный мир держится на ее выпускниках, – рассказывает один из основателей центра, протоиерей Александр Степанов. – Глава объединения судей, занимающихся делами несовершеннолетних, предложил создать центр для подростков, условно осужденных и еще не осужденных, но находящихся на грани.

За дело взялась Юлиана Никитина, в прошлом сестра милосердия. Разрабатывая программу перевоспитания, учли ошибки системы детских колоний: никакой иерархии среди заключенных, никакого прежнего круга общения. Так для малолетних преступников возникла альтернатива, которая меняет человека, не ломая его жизнь.

Комнаты с двухъярусными кроватями, кухня, душ, трапезная, творческая мастерская, комната воспитателя – здесь парни проводят девять месяцев. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Комнаты с двухъярусными кроватями, кухня, душ, трапезная, творческая мастерская, комната воспитателя – здесь парни проводят девять месяцев. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

В центр попадают и юные хулиганы, и отличники, попавшиеся на продаже травки. Одних приводят родители, других направляют по решению суда. У каждого первого – опыт употребления наркотиков. У большинства – административка и наркотическая статья 228. Встречаются кражи, грабежи и даже непреднамеренные убийства.

– Все больше детей из благополучных, на первый взгляд, семей, – констатируют в центре. – Корень их поведения кроется в нежелании родителей видеть в них личность. А мы относимся к ним уважительно, чему они искренне удивляются – и раскрываются с хорошей стороны.

ЛЮДИ ХОРОШИЕ – ПОСТУПКИ РАЗНЫЕ

Центр работает по двум адресам Васильевского острова. По каждому постоянно живет группа из четырех-девяти мальчишек. Комнаты с двухъярусными кроватями, кухня, душ, трапезная, творческая мастерская, комната воспитателя – здесь парни проводят девять месяцев. За каждую административку в процессе перевоспитания накидывают еще три. Первый месяц программы – карантин: любые перемещения вне центра – с воспитателем. Следующие шесть месяцев в школу можно ходить в одиночку: действует индивидуальная программа. А за месяц до выпуска наступает этап «возвращения домой» – подростку позволяют уезжать на выходные.

В кофейне воспитанники могут попробовать себя в роли бариста. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

В кофейне воспитанники могут попробовать себя в роли бариста. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

– Любая группа, тем более мужская, собранная по принуждению, – поле для конфликтов и возникновения иерархии. Мы этому противодействуем: главный – дежурный воспитатель, – объясняет Юлиана Никитина. – Но главное – честность и прозрачность: не пытаемся искусственно задружиться, не выбираем любимчиков. Все здесь одинаково хорошие. Просто поступки бывают скверные.

Терапевтическое пространство живет по жестким правилам: запрещены тактильные контакты, мат и азартные игры, алкоголь и наркотики, курение и гаджеты. На карманные деньги тоже табу. Покидать центр без разрешения нельзя.

– Драка, курение, мат – повод вызвать полицию, – отмечает руководитель соцслужбы Евгений Никифоров. – Периодически проводим тестирование на наркотики. За множественные нарушения отчисляем, но до этого доходит редко: ребята понимают, что перспектива не радужная – спецшкола или колония.

ЗА ПРОВИННОСТИ ЗУБРЯТ СТИХИ

А еще все обязаны соблюдать строгий распорядок. Обязательные пункты – консультации штатного психолога (причем для родителей тоже), занятия с репетиторами, вечерняя «свечка» и дежурства (накрыть на стол и сделать уборку). За нарушения – внеочередное дежурство или стихи наизусть. Самые провинившиеся зубрят «Илиаду».

К трудотерапии прилагается обязательная культурная программа. В центре работают керамическая и витражная мастерские, проходят мастер-классы. Ребят водят в музеи и театры, на занятия спортом и прогулки. Вместе устраивают музыкальные фестивали и балы, организуют рэп- и фотостудии. Еще в центре работает кофейня, где воспитанники могут попробовать себя в роли бариста.

В центре работают керамическая и витражная мастерские, проходят мастер-классы. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

В центре работают керамическая и витражная мастерские, проходят мастер-классы. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

А летом ребята отправляются в двухмесячный поход. В прошлом году исходили весь Рыбачий, до этого были на Хибинах и на Соловках. По словам сотрудников, именно в походе подростки «переживают чудо преображения». Выпускников на произвол судьбы не бросают: им помогают получить профессию и найти работу.

Кстати, не все трудные подростки живут в центре. В не самых сложных случаях достаточно патронажа – эдакого дневного стационара. Так, например, занимаются с девушками – разместить их стационарно возможности пока нет. Длительность программы – полгода. Наполнение то же, но все занятия отдельно от мальчиков. Единовременно под патронажем может быть до двадцати человек.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алексей, 16 лет:

– Школа поставила условие: или ухожу в центр, или отчислят. Я употреблял «соли» четыре года. Был маленький и глупый, повелся на ощущение эйфории. А когда один друг убил второго и совершил суицид, я понял, что пора завязывать. Наркотики употребляет процентов семьдесят моего старого окружения. Выйду и завяжу с прежней компанией. Перееду на Васильевский остров. Буду чинить электронику – в стекольной мастерской понял, что с мелкой моторикой у меня все в порядке.

Тимофей, 17 лет:

– В центре я восемь месяцев, пришел сам (на самом деле мама поставила ультиматум: или сюда, или в детдом. – Прим. ред.). Причина – воровал. Нужны были деньги маме на операцию. Поддержать некому. Крал у прохожих, знакомых, учителей на сигареты, еду, энергетики. Не спал, потому что был в девятом классе, надо было готовиться к экзаменам. Сейчас поступаю в колледж. Хочу стать моряком или экологом.

Тихон, 14 лет:

– Пришел сюда восемь дней назад (на самом деле привели родители. – Прим. ред.). Надоели проблемы в семье, физическое насилие, унижения. Убегал из дома, матерился, курил. Твердо решил меняться. Здесь отлично: кормят, одевают, тепло, люди хорошие. Вот окончу школу и пойду служить по контракту.

(Все имена ребят изменены, - примеч.Ред.)

Вместе подростки и воспитатели устраивают музыкальные фестивали, балы и даже рыцарские турниры. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Вместе подростки и воспитатели устраивают музыкальные фестивали, балы и даже рыцарские турниры. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

Из десяти воспитанников к криминалу возвращаются двое. Еще двое не нарушают закон, но вновь подсаживаются на наркотики. В 2016 году «Комсомолка» пообщалась с несколькими ребятами центра. И вот как изменилась их жизнь:

– Не окончивший школу наркоман Женя, на счету которого были кражи, грабежи и разбой, бросил употреблять и, как мечтал, стал программистом в известной компании.

Игорь, загремевший в центр по 228-й, тоже реализовал мечту – окончил мореходку и стал моряком.

Андрей, которому дали четыре года условно за кражи и наркотики, теперь строитель коттеджей и любящий папа двух прекрасных детей.

Гуру обучают молодых людей капоэйре, чтобы научить их правильно и честно использовать физическую силу. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Гуру обучают молодых людей капоэйре, чтобы научить их правильно и честно использовать физическую силу. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ВОПРОС – РЕБРОМ

Весной центр посетила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она заявила, что организация «станет федеральной площадкой для реализации программ социализации подростков».

Как открыть сеть центров по всей стране?

Юлиана НИКИТИНА, исполнительный директор Центра социальной адаптации святителя Василия Великого:

– Мы живем за счет грантов, пожертвований, субсидий. На каждого подопечного стационара уходит сто тысяч рублей в месяц, на патронаж – пятнадцать. Бывают финансовые сложности, зато в плане открытости госучреждения нам завидуют: нам нет смысла замалчивать ЧП, беспокоясь о рейтинге. У нас хороший контакт с полицией, судами и другими причастными структурами.

Но если контакта нет, то нужно просто открывать центр и работать. Есть работающая методика. К нам приезжают на обучение специалисты. Хотим на базе центра открыть ресурсный центр для подготовки кадров из регионов. Иначе все так и будут бояться работать с проблемными подростками.

На днях у центра появилась своя звукозаписывающая студия. Читают рэп собственного сочинения. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

На днях у центра появилась своя звукозаписывающая студия. Читают рэп собственного сочинения. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ДОСЛОВНО

Юлиана НИКИТИНА, исполнительный директор Центра социальной адаптации святителя Василия Великого:

– Этих детей Господь любит не меньше, чем остальных. Конечно, вдохновляет, когда у выпускников жизнь складывается хорошо. Но у каждого свой путь. Был мальчик на патронаже, который окончил курс и сел. А спустя годы пришел с благодарностью: «То, что вынес из центра, помогло мне пережить тюрьму». У нас он окончил курсы повара, готовил и в тюрьме, а теперь мечтает открыть ресторан. У него прекрасная семья, маленький ребенок, хорошая работа. И это не наша победа – это победа самого человека, который выкарабкался.

ОФИЦИАЛЬНО

Иван ЕСИПОВ, зампредседателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга:

– Сотрудничаем с центром четыре года, помогаем субсидиями, нуждающимся ребятам предлагаем бюджетное сопровождение и устройство на работу. Второй шанс – это самое большое чудо для любого человека. Вот почему за него цепляются и ребята, и органы власти. Важно распространять опыт Петербурга на другие регионы.

ВАЖНО!

Поддержать работу Центра Василия Великого можно на сайте.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ