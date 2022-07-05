Трудных подростков Петербурга «лечат» Эрмитажем и «Илиадой»

Парней водят в музеи и театры, чтобы вырвать из прежней жизни и показать: мир прекрасен. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Под стражей из-за преступлений содержат около 800 российских подростков. Число заключенных 18-23 лет – около 45 тысяч. Освободившись из воспитательной колонии, девять из десяти становятся рецидивистами. Разорвать порочный круг, сотканный из безнаказанности и поломанных судеб, уже 18 лет пытается петербургский Центр социальной адаптации святителя Василия Великого – единственная подобная организация в стране. Через него уже прошли примерно 400 ребят, и больше половины выбрали честный путь.

ИЗМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СЛОМАВ ЕМУ ЖИЗНЬ

– В девяностых я был настоятелем храма в детской колонии. Убедился, что она не перевоспитывает, а наоборот – преступный мир держится на ее выпускниках, – рассказывает один из основателей центра, протоиерей Александр Степанов. – Глава объединения судей, занимающихся делами несовершеннолетних, предложил создать центр для подростков, условно осужденных и еще не осужденных, но находящихся на грани.

За дело взялась Юлиана Никитина, в прошлом сестра милосердия. Разрабатывая программу перевоспитания, учли ошибки системы детских колоний: никакой иерархии среди заключенных, никакого прежнего круга общения. Так для малолетних преступников возникла альтернатива, которая меняет человека, не ломая его жизнь.

Комнаты с двухъярусными кроватями, кухня, душ, трапезная, творческая мастерская, комната воспитателя – здесь парни проводят девять месяцев. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

В центр попадают и юные хулиганы, и отличники, попавшиеся на продаже травки. Одних приводят родители, других направляют по решению суда. У каждого первого – опыт употребления наркотиков. У большинства – административка и наркотическая статья 228. Встречаются кражи, грабежи и даже непреднамеренные убийства.

– Все больше детей из благополучных, на первый взгляд, семей, – констатируют в центре. – Корень их поведения кроется в нежелании родителей видеть в них личность. А мы относимся к ним уважительно, чему они искренне удивляются – и раскрываются с хорошей стороны.

ЛЮДИ ХОРОШИЕ – ПОСТУПКИ РАЗНЫЕ

Центр работает по двум адресам Васильевского острова. По каждому постоянно живет группа из четырех-девяти мальчишек. Комнаты с двухъярусными кроватями, кухня, душ, трапезная, творческая мастерская, комната воспитателя – здесь парни проводят девять месяцев. За каждую административку в процессе перевоспитания накидывают еще три. Первый месяц программы – карантин: любые перемещения вне центра – с воспитателем. Следующие шесть месяцев в школу можно ходить в одиночку: действует индивидуальная программа. А за месяц до выпуска наступает этап «возвращения домой» – подростку позволяют уезжать на выходные.

В кофейне воспитанники могут попробовать себя в роли бариста. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

– Любая группа, тем более мужская, собранная по принуждению, – поле для конфликтов и возникновения иерархии. Мы этому противодействуем: главный – дежурный воспитатель, – объясняет Юлиана Никитина. – Но главное – честность и прозрачность: не пытаемся искусственно задружиться, не выбираем любимчиков. Все здесь одинаково хорошие. Просто поступки бывают скверные.

Терапевтическое пространство живет по жестким правилам: запрещены тактильные контакты, мат и азартные игры, алкоголь и наркотики, курение и гаджеты. На карманные деньги тоже табу. Покидать центр без разрешения нельзя.

– Драка, курение, мат – повод вызвать полицию, – отмечает руководитель соцслужбы Евгений Никифоров. – Периодически проводим тестирование на наркотики. За множественные нарушения отчисляем, но до этого доходит редко: ребята понимают, что перспектива не радужная – спецшкола или колония.

ЗА ПРОВИННОСТИ ЗУБРЯТ СТИХИ

А еще все обязаны соблюдать строгий распорядок. Обязательные пункты – консультации штатного психолога (причем для родителей тоже), занятия с репетиторами, вечерняя «свечка» и дежурства (накрыть на стол и сделать уборку). За нарушения – внеочередное дежурство или стихи наизусть. Самые провинившиеся зубрят «Илиаду».

К трудотерапии прилагается обязательная культурная программа. В центре работают керамическая и витражная мастерские, проходят мастер-классы. Ребят водят в музеи и театры, на занятия спортом и прогулки. Вместе устраивают музыкальные фестивали и балы, организуют рэп- и фотостудии. Еще в центре работает кофейня, где воспитанники могут попробовать себя в роли бариста.

В центре работают керамическая и витражная мастерские, проходят мастер-классы. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

А летом ребята отправляются в двухмесячный поход. В прошлом году исходили весь Рыбачий, до этого были на Хибинах и на Соловках. По словам сотрудников, именно в походе подростки «переживают чудо преображения». Выпускников на произвол судьбы не бросают: им помогают получить профессию и найти работу.

Кстати, не все трудные подростки живут в центре. В не самых сложных случаях достаточно патронажа – эдакого дневного стационара. Так, например, занимаются с девушками – разместить их стационарно возможности пока нет. Длительность программы – полгода. Наполнение то же, но все занятия отдельно от мальчиков. Единовременно под патронажем может быть до двадцати человек.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алексей, 16 лет:

– Школа поставила условие: или ухожу в центр, или отчислят. Я употреблял «соли» четыре года. Был маленький и глупый, повелся на ощущение эйфории. А когда один друг убил второго и совершил суицид, я понял, что пора завязывать. Наркотики употребляет процентов семьдесят моего старого окружения. Выйду и завяжу с прежней компанией. Перееду на Васильевский остров. Буду чинить электронику – в стекольной мастерской понял, что с мелкой моторикой у меня все в порядке.

Тимофей, 17 лет:

– В центре я восемь месяцев, пришел сам (на самом деле мама поставила ультиматум: или сюда, или в детдом. – Прим. ред.). Причина – воровал. Нужны были деньги маме на операцию. Поддержать некому. Крал у прохожих, знакомых, учителей на сигареты, еду, энергетики. Не спал, потому что был в девятом классе, надо было готовиться к экзаменам. Сейчас поступаю в колледж. Хочу стать моряком или экологом.

Тихон, 14 лет:

– Пришел сюда восемь дней назад (на самом деле привели родители. – Прим. ред.). Надоели проблемы в семье, физическое насилие, унижения. Убегал из дома, матерился, курил. Твердо решил меняться. Здесь отлично: кормят, одевают, тепло, люди хорошие. Вот окончу школу и пойду служить по контракту.

(Все имена ребят изменены, - примеч.Ред.)

Вместе подростки и воспитатели устраивают музыкальные фестивали, балы и даже рыцарские турниры. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

Из десяти воспитанников к криминалу возвращаются двое. Еще двое не нарушают закон, но вновь подсаживаются на наркотики. В 2016 году «Комсомолка» пообщалась с несколькими ребятами центра. И вот как изменилась их жизнь:

– Не окончивший школу наркоман Женя, на счету которого были кражи, грабежи и разбой, бросил употреблять и, как мечтал, стал программистом в известной компании.

– Игорь, загремевший в центр по 228-й, тоже реализовал мечту – окончил мореходку и стал моряком.

– Андрей, которому дали четыре года условно за кражи и наркотики, теперь строитель коттеджей и любящий папа двух прекрасных детей.

Гуру обучают молодых людей капоэйре, чтобы научить их правильно и честно использовать физическую силу. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ВОПРОС – РЕБРОМ

Весной центр посетила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она заявила, что организация «станет федеральной площадкой для реализации программ социализации подростков».

Как открыть сеть центров по всей стране?

Юлиана НИКИТИНА, исполнительный директор Центра социальной адаптации святителя Василия Великого:

– Мы живем за счет грантов, пожертвований, субсидий. На каждого подопечного стационара уходит сто тысяч рублей в месяц, на патронаж – пятнадцать. Бывают финансовые сложности, зато в плане открытости госучреждения нам завидуют: нам нет смысла замалчивать ЧП, беспокоясь о рейтинге. У нас хороший контакт с полицией, судами и другими причастными структурами.

Но если контакта нет, то нужно просто открывать центр и работать. Есть работающая методика. К нам приезжают на обучение специалисты. Хотим на базе центра открыть ресурсный центр для подготовки кадров из регионов. Иначе все так и будут бояться работать с проблемными подростками.

На днях у центра появилась своя звукозаписывающая студия. Читают рэп собственного сочинения. Фото: Мария Лурье / Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

ДОСЛОВНО

Юлиана НИКИТИНА, исполнительный директор Центра социальной адаптации святителя Василия Великого:

– Этих детей Господь любит не меньше, чем остальных. Конечно, вдохновляет, когда у выпускников жизнь складывается хорошо. Но у каждого свой путь. Был мальчик на патронаже, который окончил курс и сел. А спустя годы пришел с благодарностью: «То, что вынес из центра, помогло мне пережить тюрьму». У нас он окончил курсы повара, готовил и в тюрьме, а теперь мечтает открыть ресторан. У него прекрасная семья, маленький ребенок, хорошая работа. И это не наша победа – это победа самого человека, который выкарабкался.

ОФИЦИАЛЬНО

Иван ЕСИПОВ, зампредседателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга:

– Сотрудничаем с центром четыре года, помогаем субсидиями, нуждающимся ребятам предлагаем бюджетное сопровождение и устройство на работу. Второй шанс – это самое большое чудо для любого человека. Вот почему за него цепляются и ребята, и органы власти. Важно распространять опыт Петербурга на другие регионы.

ВАЖНО!

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