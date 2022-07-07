Бывший банкир получил 7,5 лет колонии «за убийство студента шлепком по ягодице». Что произошло на самом деле

Семья убитого "от шлепка" студента ИТМО недовольна маленьким тюремным сроком для его убийцы. Фото: СОЦСЕТИ

Ночью в августе прошлого года 20-летний Тимур Бабаджанов ехал домой на велосипеде, когда услышал жалобный писк под припаркованной Mitsubishi. Парень решил посмотреть, не нужна ли помощь котенку. Наклонился и попытался достать ободранного малютку. Тут истошно завизжала сигнализация. На ее звук прибежал разъяренный хозяин авто, вооруженный ложкой от обуви. Приняв Тимура за вора, он хлестко шлепнул студента по ягодицам. От испуга парень упал на асфальт и тут же скончался.

Так подавал историю загадочной смерти Тимура тот самый водитель Вадим Андриянов. И сейчас суд ему вынес приговор – 7,5 лет колонии! В Сети же про это дело писали, что мужчина «убил студента шлепком по ягодице» (уголовное дело возбуждено по другой статье - прим. ред.). Так что «Комсомолка» решила разобраться в необычном деле.

«ПРЕПОДАВАЛ У ДЕТЕЙ»

Тимур жил в многодетной семье. В школе мальчик не был ботаником, но удивлял учителей своим талантом решать на ходу даже самые сложные геометрические задачи. При этом, по словам сестры Тимура, ее брат всегда старался избегать ссор.

Тимур успешно выступал на олимпиадах и осваивал сферу ракетостроения. Фото: СОЦСЕТИ

- Родители попробовали его отдать в карате, но брат отказался, потому что ему неприятно было бить людей. И так всю жизнь – Тимур постоянно помогал людям и избегал любых ссор. Так повелось еще с детского сада. В три года Тимурка сдружился там с мальчиком, который постоянно плакал и хотел к маме. Единственным утешением для него и стал Тимур. Они ходили за ручку на площадке и в группе, так брат помогал ему адаптироваться, - рассказывает сестра Тимура.

Тимур был талантливым студентом, многие ему прочили судьбу ученого. Парень учился в престижном ИТМО в Петербурге и увлекся робототехникой. Параллельно работал учителем в родном лицее, вел курсы ракетостроения у детей.

- Когда он поступал в университет, ему с шести мест звонили, на бюджет приглашали, - вздыхает сестра Тимура Зарона. - Не курит, не пьет - идеальный ребенок, будущий профессор!

Создание роботов было любимым хобби Тимура. Фото: СОЦСЕТИ

На похороны Тимура пришло более сотни людей: родные, друзья, коллеги, одногруппники и одноклассники. К слову, учителя лицея до сих пор не нашли парню замену. Теперь школьники остались без курса ракетостроения.

«ТУТ И ИЗВИНЯТЬСЯ НЕ ЗА ЧТО!»

В первый день после трагедии к водителю Вадиму Андриянову ни у кого даже не было претензий – все думали, что он спугнул вора. А парень, испугавшись, погиб от остановки сердца. Но после судмедэкспретизы владельца внедорожника все же задержали. На него возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и отправили в СИЗО. Сам же Андриянов все это время отрицал свою вину.

- На первых заседаниях он с ненавистью смотрел на моего папу. Прямо сверлил глазами, - вздыхает сестра погибшего студента. – Поражает, что ни он, ни его семья к нам вообще так и не обратились с предложением помочь, не выразили соболезнования. Более того, жена и друзья демонстративно смеялись, улыбались и шутили, сидя рядом с нами.

Место преступления. Тот самый внедорожник, под который наклонился Тимур, чтобы достать котенка. Фото: Валерия ГРОУВЕРГ

Не отличался жалостью к погибшему студенту и адвокат Андриянова. В суде защита настаивала, что той ночью был лишь шлепок. А то, что у парня сердце не выдержало, так это не их вина…

- А за что извиняться? Тимур заглядывал и под другие машины. Мало ли кто мог его избить, – рассуждает адвокат Виталий Яременко. – Ну, шлепнул его по ягодицам ложкой от обуви! Так время-то три часа ночи было. А затем Вадим увидел, что этот человек упал. И вызвал скорую помощь. Вадим - образцовый семьянин. Автомобиль, жена, дети, дача. Он бывший банкир, сейчас работает водителем. Не того типа человек, чтобы влезать в драки. Он надеется, что восторжествует закон, и его выпустят.

«ЛЕГКИЙ ШЛЕПОК»

Чтобы доказать, что от одного шлепка студент умереть не мог, следствию пришлось сильно постараться. Силовики для этого даже изъяли одежду и обувь Андриянова. И их труды не прошли даром. На ботинке водителя нашли ДНК погибшего. А значит – все одним шлепком не ограничилось. Экспертиза тела помогла окончательно восстановить всю картину той ночи.

За убийство Тимура осудили водителя Вадима Андриянова. Адвокат клянется, что он порядочный семьянин и тихий человек. Фото: СОЦСЕТИ

- Выяснилось, что Тимур встал на четвереньки и попытался достать котенка из машины. В этот момент прибегает хозяин авто, хватает его - то ли за волосы, то ли за шею. Выкручивает голову, бьет ему по солнечному сплетению. Брат даже сказать ничего не успел. Потом водитель его еще несколько раз пнул. Так что оправдания про «легкий шлепок» тут не уместны, это не смешно, - вздыхает сестра студента.

Но сам водитель на суде не отступал. В своем последнем слове Андриянов напомнил, что воспитывает двоих детей и не был ранее судим. При этом он попросил снизить сумму морального вреда. Родственники студента просили у него два миллиона рублей. Свою вину он так и не признал.

Андриянов долгое время продвигал версию со шлепком по ягодице, пытаясь оправдать себя. Фото: СОЦСЕТИ

Но суд все же встал на сторону студента, признав, что одним шлепком все не ограничилось.

- Водитель ударил студента не меньше одного раза в область живота, не меньше двух раз в грудную клетку и по пояснице. Парень потерял равновесие, упал на землю и ударился головой. Его смерть наступила не от остановки сердца, а от закрытой тупой травмы грудной клетки и живота, - постановил суд.

Водителя в итоге отправили в колонию на 7,5 лет. Он также должен выплатить семье студента миллион рублей. Сейчас адвокат Андриянова планирует добиваться освобождения своего подзащитного. А родственники хотят добиться для него 10 лет колонии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что касается самого котенка, то его судьба закончилась не менее трагично…

- Мы очень хотели взять его к себе. Но он такой был дворовый, ободранный, не поддавался никак. Прикормить не получилось. Он около трех недель бегал в округе, а потом мы узнали, что его сбила машина, - вздыхает сестра Тимура.

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