Женщина насиловала трех малолетних дочек для съемок порнографии в Петербурге

В Петербурге мать насиловала собственных детей для съемок порно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла ужасное преступление. Мать на протяжении трех лет насиловала своих малолетних дочерей, чтобы снимать порнографию. 43-летнюю женщину и ее 71-летнего подельника задержали 12 июля 2022 года.

- Согласно данным следствия, с августа 2018 года по сентябрь 2021 года мужчина и пенсионер, снимая разные квартиры в Петербурге и Ленинградской области, систематически совершали в отношении несовершеннолетних дочерей обвиняемой насильственные действия сексуального характера, а также снимали все это на видео и фотографию, чтобы использовать это как порнографию, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Девочки, над которыми все это время измывались и насиловали, еще малы. Самой старшей из них на данный момент 15 лет, средней 14 и младшей 12 лет. На момент начала "съемок" самой младшей было всего восемь лет, а старшей 11.

Женщину вместе с ее сообщником задержали у дома 45 корпус 2 по улице Мебельная, где, по предварительным данным, находилась порностудия. Известно, что мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления.

По факту были возбуждены уголовные дела за насилие над детьми, а также использование их для съемок порнографии. Сейчас расследование продолжается.

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