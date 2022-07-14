«Изначально была легкая форма»: Комздрав рассказал, в каком состоянии спустя три дня находится первый в России заболевший оспой обезьян

Первый в России заболевший оспой обезьян третий день находится в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий день в Боткинской больнице Санкт-Петербурга врачи наблюдают за состоянием особенного пациента - первого в России заболевшего оспой обезьян. Как уже писала «КП-Петербург», мужчину, вернувшегося из Португалии, госпитализировали 12 июля. За помощью к медикам он обратился сам: у него поднялась температура, начало ломить суставы, появилась сыпь. «КП-Петербург» узнала, как сейчас себя чувствует пациент и как протекает болезнь.

- Там вообще нет какой-либо угрозы жизни. Никаких оснований для беспокойства нет, он надежно изолирован, - рассказал «КП-Петербург» источник из Боткинской больницы.

В городском комитете по здравоохранению «КП-Петербург» также подтвердили, что опасаться действительно не из-за чего.

- Изначально у пациента была легкая форма. Поэтому никаких внезапных изменений в худшую сторону и не может быть, - заверили в комздраве.

Известно, что пациент, первым в России заболевший оспой обезьян, проживал в Петербурге в квартире один. Сам мужчина по-прежнему просит медперсонал не афишировать свое имя - шумиха в прессе ему не нужна. Главное сейчас - побыстрее выздороветь и вернуться к привычной жизни.

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