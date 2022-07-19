В Петербурге закончились все вакцины, кроме «Спутника V»

Число пунктов вакцинации в Петербурге тоже сократилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Думаете, коронавирус пропал, раз мы сбросили маски и больше не маемся с антисептиком? Это далеко не так, в Петербурге по-прежнему продолжают болеть ковидом. Гораздо меньше, чем во время четвертой волны, но каждый день фиксируют зараженных. За сутки к 19 июля положительный диагноз подтвердили у 521 жителя Северной столицы. А число госпитализаций выросло в четыре раза. Если 18 июля в стационар попали 22 пациента, то 19 июля – 84.

Другой вопрос - а что с вакцинацией? Вспоминая лето 2021 года, прививки ставили по шесть тысяч человек в день. Но и число новых заболевших коронавирусом в сутки доходило до двух тысяч. Сейчас же ситуация другая. Как говорят врачи, теперь вакцинируются в два раза реже.

- Каждый день мы вакцинируем по три тысячи человек, это тех, кто ставит первый компонент, и тех, кто ревакцинируется. Охотнее всего люди прививаются по пятницам. Пока не можем сказать с чем связано падение, возможно, о коронавирусе стали меньше говорить. И люди думают, что вируса нет. Еще спад пошел из-за того, что многие переболели в феврале-марте штаммом «омикрон», у них еще не прошло полгода после заражения, - говорит Ольга Рябинина, пресс-секретарь комздрава.

В комздраве говорят, что они закрыли мобильные пункты вакцинации из-за ненадобности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас заметно сократилось и число мест, где можно сделать прививку от коронавируса. В комздраве говорят, что они закрыли часть мобильных пунктов вакцинации, теперь их только пять городе. Остались и те, что находятся в поликлиниках, таких - 180. Но это не единственная пропажа. Исчезла и вся вакцина, кроме «Спутника V». Раньше в Северной столице можно было выбрать между «ЭпиВакКороной» и ««Ковиваком».

- Вакцины ЭпивакКорона и Ковивак закончились, сейчас нет возможности заказать новую поставку, - добавили в Комздраве. - Вместо Спутника Лайт для ревакцинации используется первый компонент Спутника V - они идентичны. Для подростков применяется вакцина Спутник M. Особой проблемы в отсутствии выбора вакцин мы не видим: Спутник V зарекомендовал себя как безопасная и эффективная вакцина.

Вакцинироваться от коронавируса сейчас можно бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС.

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