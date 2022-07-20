«Работал разнорабочим, у него беременная жена»: Что известно об убийце туристки из Петербурга на Валдае

Туристка (справа) была убита на Валдае Фото: СОЦСЕТИ

Новгородские следователи по крупицам распутывают загадочное убийство 36-летней туристки из Петербурга на Валдае. Ирина Антонова (имя изменено – прим.ред.) отправилась в «русскую Швейцарию», чтобы отвлечься от мыслей о больном раком женихе. Из-за тяжелого недуга возлюбленного ей пришлось бросить работу и перестать путешествовать по всему миру, как она делала это раньше. Ирина была опытной туристкой, поэтому родные не беспокоились, что она отправляется одна. Но небольшая вылазка для Антоновой обернулась трагедией. Женщина пропала, когда уже возвращалась домой. В последний раз ее видели на вокзале, после чего она пропала. Ее тело позже нашли в густой траве в сквере на Валдае.

Почти сразу же следователи-криминалисты СК вышли и на предполагаемого убийцу. Им оказался пять раз судимый за кражи 39-летний местный житель. Силовики нашли частицы его ДНК на скотче, которым, возможно, связаны руки или заклеен рот убитой. В свою очередь на его трусах нашли ДНК убитой жертвы.

Девушку искали почти неделю

Сейчас приоритетная версия причин убийства – изнасилование. Но силовики ждут результатов экспертизы, чтобы сказать точно – надругался ли над ней убийца. Сам же задержанный хранит молчание, отрицая свою вину. Но «КП-Петербург» удалось узнать, как именно Антонова была убита.

- На теле жертвы было обнаружено несколько ножевых ранений, - рассказали «КП-Петербург» в СУ СКР по Новгородской области. – Место нападения и точные обстоятельства убийства сейчас устанавливаются. Обвиняемый по ходатайству следствия уже заключен под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства его причастности к преступлению.

Как стало известно «КП-Петербург» от источника, на теле жертвы насчитали около четырех ударов ножом. Сам же задержанный при этом не был асоциальным. Как выяснилось, он работает на Валдае разнорабочим. Для его жены преступление мужа стало большим ударом. Его супруга беременна, пара готовилась стать родителями…

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