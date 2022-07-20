Суд Петербурга запретил вдове рэпера Энди Картрайта выходить из квартиры

Марине Кохал (в центре) запретили выходить из дома. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Петербурга изменил условия содержания при домашнем аресте для вдовы рэпера Энди Картрайта, погибшего еще два года назад. Теперь Марине Кохал запрещено выходить из квартиры, хотя раньше, после перевода из СИЗО под домашний арест, ей это дозволялось.

- Суд рассмотрел мою жалобу и представление органов прокуратуры. В итоге отменено постановление первой инстанции, которая разрешала Кохал покидать свою квартиру на два часа три раза в неделю. Теперь она полностью изолирована, - рассказал «КП-Петербург» адвокат семьи Энди Картрайта Антон Кобит.

Напомним, что по версии следствия, в период с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал сначала убила мужа при помощи инъекции медпрепарата, а потом, при помощи пилы и ножа, расчленила труп на 15 частей.

Затем сложила части тела в холодильник, постирав внутренние органы в машинке. Позднее обо всем она сообщила своей знакомой-адвокату. Марину Кохал задержали, а их общего с Энди Картрайтом (настоящее имя Александр Юшко) сына передал органам опеки.

В СИЗО Кохал пробыла до конца октября 2021 года, после чего ее перевели под домашний арест, так как дело об убийстве затягивалось, а следствие никак не могло представить существенных доказательств вины.

Тем не менее в апреле 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение против Марины Кохал. Тело ее мужа, год пролежавшее в морге, к этому времени было передано родным на Украину и захоронено там. Сама вдова вину в убийстве отрицает, признавая лишь факт посмертного расчленения.

Дата рассмотрения дела об убийстве Энди Картрайта по существу все еще не назначена.

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