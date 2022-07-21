Отец из Ленобласти, которому суд разрешил не возвращать 8-летнюю дочь матери-лесбиянке в Австралию: «Мы еще посидим в подполье»

Девочку не могут поделить родные родители ФОТО: соцсети

Вокруг 8-летней Дианы (имена изменены - прим. Ред.) вот уже год бушуют страсти. Девочку не могут поделить родные родители. В 2020 году 41-летний отец Георгий увез ее из Австралии в Россию погостить у родных, но разгар пандемии помешал им вернуться домой. А потом отец и вовсе решил остаться в родной Ленобласти. Это очень не понравилось матери девочки - 29-летней лесбиянке Маргарет. Так и начались долгие судебные тяжбы.

В мае после долгих заседаний Дзержинский районный суд Петербурга постановил, что Диану все же нужно вернуть матери, которую, кстати, в России заочно арестовали по делу о развращении этой же девочки. Отдавать дочь бывшей супруге Георгий был не намерен, поэтому вместе с Дианой пустился в бега.

Сейчас девочка находится с отцом ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Прошли два месяца и еще одно судебное заседание. И теперь суд отменил свое решение вернуть девочку в Австралию. Что дальше?

- Это только половина успеха, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Георгия. - Прошлое решение отменили, но теперь предстоит судиться заново. Это может занять еще год. Другой вопрос, что суд постановил отменить возвращение девочки, но официальные документы еще не готовы. И мы пока не знаем, когда будут.

Сама Маргарет уже заключила брак с новой возлюбленной ФОТО: соцсети

- То есть Георгий с Дианой все еще скрываются?

- Ну я бы так это не называл, - смеется адвокат. - Они же не преступники, чтобы скрываться. Просто еще недельку посидят "на карантине", а потом будем выходить из подполья. Дело в том, что в прошлый раз решение было вынесено не в соответствии с законом, разве должен его исполнять порядочный гражданин? Георгий как раз действует в рамках закона. У меня на практике была подобная история, где также сначала сказали срочно вернуть детей в Америку, а потом это решение отменили. В итоге, дети были уже в другой стране. Теперь достать их оттуда практически невозможно. Так что, да, можете называть это "скрываются".

Очевидно, что эта история будет длиться еще очень долго. Пока решается судьба девочки, продолжается расследование уголовного дело, где обвиняемой выступает ее мать. Заочно она уже арестована, в худшем случае ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Но ехать в Россию она не собирается.

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