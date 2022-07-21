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21 июля 2022 14:21

«Килограммы не берутся из воздуха»: Диетолог вскрыла неприятную правду о болезни располневшей Бьянки

Диетолог назвала причиной резкого набора веса певицы Бьянки неправильное питание
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На последних фото красавицу просто не узнать

На последних фото красавицу просто не узнать

Фото: Артем КИЛЬКИН

Десять лет назад никто и подумать не мог, что сейчас секс-символ того времени - певицу Бьянку - будет просто не узнать. Королева русского R&B всегда любила порадовать поклонников откровенными нарядами и горячими танцами, но в последнее время фигура певицы вызывает у фанатов вопросы.

Такая фигура у артистки осталась только на старых фото

Такая фигура у артистки осталась только на старых фото

Фото: Иван ВИСЛОВ

Бьянка заметно поправилась. Сама она этого не отрицает, да и не стыдится. Певица все еще не прочь станцевать в купальнике. А причиной набора веса, по ее словам, стал гормональный сбой. Однако у врачей на этот счет есть свое мнение.

- Гормонального сбоя вообще не существует. Нет такого диагноза и состояния организма. Обычно под таким словосочетанием подразумевают какое-то эндокринное заболевание. Проблема может быть, например, с поджелудочной железой, - рассказала «КП-Петербург» диетолог, эндокринолог Татьяна Филиппова.

Своей фигуры певица не стыдится

Своей фигуры певица не стыдится

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во врачебных терминах может запутаться каждый, это простительно. Но действительно ли проблемы с гормонами могут привести к набору веса?

- Эндокринное заболевание может привести к незначительному набору веса, это 2-3 килограмма, не больше. Также при подобных проблемах со здоровьем может произойти перераспределение жировой клетчатки, например, живот потолстеет, а руки нет, - отмечает в разговоре с «КП-Петербург» Татьяна Филиппова. – Если смотреть на фотографии певицы с разницей в несколько лет, то стоит сказать, что даже десять килограммов веса не могут появиться из воздуха. Это нарушение питания и неправильное распределение физической активности.

Еще десять лет назад Бьянка была секс-символом

Еще десять лет назад Бьянка была секс-символом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходит, что болезнь здесь ни при чем? Сама же Бьянка уверяла, что сидит на прописанной врачом диете и занимается спортом. Это было в июне 2022 года. Как можно судить по ее последним фото с концерта, пока сбросить вес ей не особо удается.

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