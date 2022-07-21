«Килограммы не берутся из воздуха»: Диетолог вскрыла неприятную правду о болезни располневшей Бьянки

На последних фото красавицу просто не узнать Фото: Артем КИЛЬКИН

Десять лет назад никто и подумать не мог, что сейчас секс-символ того времени - певицу Бьянку - будет просто не узнать. Королева русского R&B всегда любила порадовать поклонников откровенными нарядами и горячими танцами, но в последнее время фигура певицы вызывает у фанатов вопросы.

Такая фигура у артистки осталась только на старых фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Бьянка заметно поправилась. Сама она этого не отрицает, да и не стыдится. Певица все еще не прочь станцевать в купальнике. А причиной набора веса, по ее словам, стал гормональный сбой. Однако у врачей на этот счет есть свое мнение.

- Гормонального сбоя вообще не существует. Нет такого диагноза и состояния организма. Обычно под таким словосочетанием подразумевают какое-то эндокринное заболевание. Проблема может быть, например, с поджелудочной железой, - рассказала «КП-Петербург» диетолог, эндокринолог Татьяна Филиппова.

Своей фигуры певица не стыдится Фото: Артем КИЛЬКИН

Во врачебных терминах может запутаться каждый, это простительно. Но действительно ли проблемы с гормонами могут привести к набору веса?

- Эндокринное заболевание может привести к незначительному набору веса, это 2-3 килограмма, не больше. Также при подобных проблемах со здоровьем может произойти перераспределение жировой клетчатки, например, живот потолстеет, а руки нет, - отмечает в разговоре с «КП-Петербург» Татьяна Филиппова. – Если смотреть на фотографии певицы с разницей в несколько лет, то стоит сказать, что даже десять килограммов веса не могут появиться из воздуха. Это нарушение питания и неправильное распределение физической активности.

Еще десять лет назад Бьянка была секс-символом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходит, что болезнь здесь ни при чем? Сама же Бьянка уверяла, что сидит на прописанной врачом диете и занимается спортом. Это было в июне 2022 года. Как можно судить по ее последним фото с концерта, пока сбросить вес ей не особо удается.

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