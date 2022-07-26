Накануне юбилея Эдиты Пьехи умер близкий член ее семьи

Умерла помощница Эдиты Пьехи Фото: Олег ЗОЛОТО

Народная артистка СССР Эдита Пьеха готовится отпраздновать свой юбилей. Знаменитой певице 31 июля исполнится 85 лет. Но торжество оказалось омрачено трагедией в семье артистки. Как стало известно "КП-Петербург" умерла помощница Эдиты Станиславовны, которая долгие годы жила в ее доме. Нину Чувашову артистка считала полноправным членом семьи. В последнее время подруги не расставались ни на миг. К несчастью, она не дожила до юбилея артистки.

С Ниной Чувашовой Эдита Пьеха познакомилась 30 лет назад. Тогда певица взяла шефство над детским домом № 53, где ее будущая подруга работала директором. На почве любви к сиротам женщины тесно сдружились. И Нина Чувашова переехала в дом к артистке, где стала помогать ей по хозяйству.

- Помню, как сидела в своем кабинете, тут зазвонил телефон. Я услышала голос с акцентом, который невозможно было спутать. Это была Эдита Пьеха, - рассказывала "КП-Петербург" Нина Чувашова.

Эдита Пьеха осталась одна Фото: Олег ЗОЛОТО

Эдита Пьеха помогала воспитанникам детского дома и материально, и морально. Как-то певица узнала, что одноклассники не хотят общаться с детдомовцами в школе. Тогда она решила зайти к ним на родительское собрание. В школе был настоящий ажиотаж. В зал набились дети и родители даже из других классов. Пьеха произвела фурор, а после нее на сцену вышел ее внук Стас, который рассказал, что очень дружен с ребятами из детского дома. После этого все проблемы решились сами собой.

После начала пандемии Эдита Пьеха отключила свой телефон и почти ни с кем не встречалась. На все вопросы за нее отвечала Нина Чувашова, которая объясняла, что артистку решили отгородить от коронавируса. Она же сетовала, что Стас вот уже несколько лет не навещал свою бабушку.

В последний раз помощница певицы выходила на связь в конце марта. Тогда ее как раз положили в больницу.

- Здрасьте, - тяжело ответила на звонок "КП-Петербург" Нина Чувашова. - Я поняла, что это "Комсомолка", я узнала вас по голосу. Я сейчас в больнице, меня готовят к операции. Но я не буду говорить подробности. Давайте немножко пройдет у меня и будет все хорошо.

После этого Нина Чувашова больше не отвечала на звонки. О ее смерти "КП-Петербург" сообщила дочь Эдиты Пьехи.

- Нина Вячеславовна, к сожалению, скончалась, - рассказала "КП-Петербург" Илона Броневицкая. - Это как раз произошло после того, как ее положили в больницу. Умерла от старости, к тому же она болела. Сейчас мама живет одна, новой помощницы у нее нет. Мама не хочет с кем-то встречаться или проводить публичных мероприятий. Поэтому мы узким кругом семьи приедем к ней на день рождения. Где будем отмечать, дома или на даче, мама пока не решила.

UPD: Позже родственники уточнили, что Нина Чувашова скончалась в конце апреля. Она перенесла коронавирус и инсульт.

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