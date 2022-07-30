Мисс Россия-2022 Анна Линникова честно призналась, как относится к тому, что ее сравнивают с Водяновой, и можно ли подкупить жюри конкурса

Анна мечтает воплотить в жизнь экологический проект. Фото: соцсети

22-летняя студентка из Петербурга Анна Линникова стала победительницей «Мисс Россия». Уроженка Оренбурга о статусе королевы красоты мечтала с самого детства.«КП-Петербург» пообщалась с красавицей о конкурсе, первых заработанных деньгах и стандартах красоты.

БЫЛА КОНКУРЕНЦИЯ, НО КОЗНИ НЕ СТРОИЛИ

- Анна, расскажите, был ли сложным финал конкурса «Мисс России»? Вас наверно смущало, что совсем не было зрителей?

- Лично для меня подготовка к финалу была сложной - как физически, так и эмоционально. 25 самых красивых девушек нашей страны и каждая стремится к победе. Конечно, чувствуется конкуренция. Многочасовые тренировки, дефиле на каблуках - это совсем не простая задача. Но меня очень увлекал процесс подготовки к церемонии, поэтому я не замечала сильной усталости, была в хорошем настроении и искренне наслаждалась каждым моментом на конкурсе. Отсутствие зрителей совершенно не смущало, сам процесс съемки был очень увлекательным.

Линникова стала лучшей среди 25 претенденток на корону. Фото: соцсети

- Каждая участница хотела заполучить корону. За кулисами чувствовалась конкуренция? Девочки строили друг другу козни, стекла в туфли подкладывали?

- Все девушки во время подготовки к конкурсу очень поддерживали друг друга и козней не строили. Конечно, по мере приближения финала напряжение росло - мы мало спали, много репетировали и активно занимались поддержанием хорошей физической формы, но преподаватели организовывали для нас очень душевные коуч-сессии, которые помогали разрядиться и очень успокаивали.

- Есть мнение, что места на конкурсах красоты покупаются. Что вы скажите на это?

- Это неправда! На конкурс «Мисс Россия» меня позвали через мое модельное агентство, где я работаю. Я наравне со всеми его проходила кастинг. Вся информация о нем и условиях участия в конкурсе есть на официальном сайте. Это абсолютно бесплатно и любая девушка нашей страны может принять в нем участие.

- Конкурсы красоты часто ругают за навязывание стандартов красоты. А как вы считаете, нужны ли они сейчас во времена бодипозитива?

- Стандарты красоты постоянно меняются и мне нравится сегодняшний тренд на естественность. Красота уже давно вышла за рамки 90-60-90 и заключается в гармоничном сочетании внешних и внутренних факторов.

А вот о личной жизни королева красоты старается не говорить. Фото: соцсети

- Вы с детства в модельном бизнесе. Как вы туда попали? Сразу ли вы начали на этом зарабатывать?

- В 16 лет меня заметил модельный агент московского агентства, филиал которого находится в Оренбурге. Меня вместе с родителями пригласили на кастинг, который я успешно прошла, и уже через несколько месяцев я заключила свой первый зарубежный модельный контракт, по которому улетела работать в Китай. А вот зарабатывать я начала только во время работы уже на следующем контракте во Вьетнаме. Тогда съемки были практически каждый день на протяжении нескольких месяцев, и я смогла привезти домой очень крупную сумму денег. Помню, как гордилась собой!

- А как же учеба? Не мешало ли работа школе?

- Учебу в школе я совмещала с контрактами и поездками.

- Правда ли, что ради конкурса вы пожертвовали университетом?

- Недавно окончила второй курс отделения PR и коммуникаций в Университете технологий и управления экономики, планирую продолжать учебу по данной специальности, но уже в другом университете.

Анна не смущается, когда ее сравнивают с Натальей Водяновой. Фото: соцсети

- Вы говорили, что вам пришлось похудеть до экстремальных размеров. Для чего такие жертвы?

- Во время контрактов заграницей я действительно весила 47-48 килограммов, так как нужно было постоянно поддерживать себя в определенной форме - в Азии совершенно другой размерный ряд одежды и он значительно меньше, чем европейский. Сейчас я вешу 54 килограмма.

- Расскажите о своей семье.

Папа работает программистом, мама - экономист, а мой младший брат перешел в 11 класс и активно готовится к ЕГЭ. Мои родные очень поддерживали меня во время конкурса и верили в меня. Благодаря их поддержке в финале я была спокойна и уверена в себе.

«НА ХЕЙТЕРОВ НЕ ТРАЧУ ВРЕМЯ»

- После финала «Мисс Россия» люди писали, что не согласны с выбором жюри. А вы как реагируете на это?

- Возникающие негативные комментарии в Сети в свой адрес я пропускаю мимо и никогда не комментирую - не вижу смысла тратить на это свои энергию и силы.

Первые модельные деньги она заработала в 16 лет. Фото: соцсети

- Вас называют второй Натальей Водяновой. Вам нравится это сравнение?

- Откровенно говоря, меня часто сравнивают с Натальей Водяновой - это было на протяжении всей моей модельной карьеры и, конечно, мне это очень льстит. Я считаю Наталью прекрасным человеком и потрясающе красивой женщиной. Не зря она стала одной из самых знаменитых топ-моделей современности.

А у вас есть кумиры среди известных моделей? Может Ирина Шейк или еще кто-то?

- Я не могу отметить какую-то одну известную модель, но меня восхищает актриса Блейк Лайвли. Мне нравится ее чувство юмора, искренность и простота.

- О чем мечтает главная красавица страны?

- У меня есть большая мечта - сделать проект по улучшению экологической ситуации в нашей стране, и я очень постараюсь его реализовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» рассказал, как Анна Линникова выглядит без макияжа

Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» признался, что Анна Линникова пошла на конкурс красоты, чтобы покорить Голливуд (подробнее)

Фото Мисс Россия 2022: Студентка из Петербурга Анна Линникова стала главной красоткой страны

Публикуем подборку самых ярких и соблазнительных фото Мисс Россия 2022 Анны Линниковой (подробнее)