Нет тела - нет дела: Почему главный нефролог Петербурга избежал суда по делу об убийстве жены

Земченков вышел на свободу после СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

Одно из самых громких уголовных дел прошлого года – задержание главного нефролога Петербурга, заведующего отделением диализа Мариинской больницы Александра Земченкова. Известного врача обвинили в убийстве бывшей жены, которая пропала 11 лет назад. Гинеколог Ирина Земченкова исчезла в 2010 году. Поначалу супруг говорил, что та уехала в театр с подругами и не вернулась.

Но позже за ним стали замечать странности. После пропажи супруги Земченков быстро женился на своей коллеге. И у следователей возникли мысли, что он мог расправиться с женой из-за любовницы. Сам же Земченков и его новая жена все это опровергали в интервью «КП». Тем не менее, изначально версия следствия была именно такая: боясь потерять квартиру при разводе с женой, Земченков убил свою жену, после чего расчленил и выбросил ее останки в мусорные контейнеры.

Земченков после СИЗО вышел на свободу Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач после задержания признал вину, на допросе он рассказал – толкнул жену во время ссоры, та ударилась головой и скончалась. Но позже стал отрицать это. В итоге в суд ушло дело по статье - умышленное убийство. Но Фемида и прокуратура решили, что нефролог не желал смерти своей супруги, а все случившееся - роковая случайность. Дело закрыли из-за истечения сроков давности. А самого врача спустя год отпустили домой из СИЗО прямо в зале суда. «КП-Петербург» узнала у и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербурге Марины Парастаевой, почему все же решили, что Земченков не хотел убивать свою первую жену.

- Земченко во время бытового конфликта неустановленным способом причинил своей жене закрытую черепно-мозговую травму, от которой она скончалась, после чего Земченков расчленил тело супруги и избавился от него, - пояснила Марина Парастаева. - Уголовное дело по обвинению Земченкова в убийстве было направлено в суд. И во время судебного следствия государственный обвинитель (прокурор – прим.ред.) изменил квалификацию преступления на причинение смерти по неосторожности. После этого защита Земченкова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Суд ходатайство защиты удовлетворил, дело было прекращено, поэтому в итоге мы можем говорить о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас дело Земченкова закрыли Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурор и суд согласились, что нефролог во время ссоры толкнул свою жену на стул, об который она ударилась головой и скончалась. А значит - не хотел убивать свою жену.

Судя по всему, к такому выводу пришли из-за того, что тело жены нефролога так и не удалось найти. Поэтому точную причину смерти Ирины Земченковой никто не знает. Был ли это удар головой или что-то другое, неизвестно до сих пор.

Поэтому суд поверил словам обвиняемого, а не следствия. Ведь опровергнуть версию врача им было просто нечем. Нет тела - нет дела.

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