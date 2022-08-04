Поджигала дверь, оставляла записки с угрозами: Пенсионерка из Петербурга обвинила соседскую дворняжку в доведении до психоза и подала на ее хозяйку в суд

Суд Петербурга решил судьбу двухлетней овчарки, которую требовала выселить соседка. Фото: предоставлено "КП"

Чего только не натерпелась дворняжка Стефания из Петербурга за свои два года жизни. Но даже жизнь в приюте, казалось, была спокойнее, чем в квартире в городе, куда ее забрала новая хозяйка - 25-летняя студентка Галина. А все из-за соседки Светланы Блинковой, которая через суд хотела выселить «вечно лающую псину». Последним аргументом 67-летней пенсионерки в суде было заявление, что животное довело ее до психического расстройства.

ТРУДНЫЙ «РЕБЕНОК»

Стефа появилась у Галины Жакежановой в апреле 2020 года. Девушка тосковала от одиночества и искала себе четвероного друга. В одном из приютов в Кронштадте на нее трогательно, потупив взгляд в землю, посмотрела восьмимесячная овчарка. И Галина поняла, что девочку надо забирать. Вот только на деле малышка оказалась фурией.

Первые дни после приюта. Малышка Стефа боится лестниц, домой и на улицу ее относили на руках. Фото: предоставлено "КП"

- Ох, в первые месяцы Стефа разгромила всю квартиру. Дважды топила соседку - ага, наловчилась открывать краны! Но при этом ни одного замечания не было от соседей, все с пониманием отнеслись. Стефа боялась всего: машин, лестниц, людей, поводка. Но занятия с кинологом и другими собачниками ее приструнили. Спустя полгода после приюта она стала воспитанной девочкой, спокойной и добродушной. Даже с котом моим живут душа в душу, - улыбается Галина.

Девушка, кот и пес освоились в однушке в Кронштадте. С соседями у них всегда был мир. Пока Галя не начала получать анонимные записки с угрозами.

ОТ СКАНДАЛОВ ДО ПОДЖОГА

- Подбрасывали бумажки в дверь, - вспоминает Галина в разговоре с «КП-Петербург». – Писали много чего, например: «Если псина не заткнется, то выломаем дверь и увезем ее». Я не могла понять, кому насолила. А потом ко мне зачастил участковый. Каждый раз из-за одного и того же – жалоба на шум от собаки. И всякий раз полиция не выявляла нарушений. Так я и познакомилась со Светланой, моей соседкой.

Сейчас Стефания если и резвится, то только на улице, заверяет хозяйка. Фото: предоставлено "КП"

По словам Галины, пенсионерка живет в «трешке» в другой парадной, но соседствует с девушкой стенкой на кухне и в коридоре. Студентка жалуется, что бабушка действует как заправский сотрудник спецслужб – день и ночь следит за ней из окна и караулит на улице.

- Моя собака лает только, когда кто-то стучит в дверь или звонит. Как делают многие собаки! После занятий с кинологом она - божий одуванчик, это могут подтвердить все соседи, - оправдывается девушка.

Найти компромисс стороны не смогли, так что 25 марта 2021 года пенсионерка, судя по всему, решила, что гори оно все синим пламенем. В прямом смысле. Светлана подожгла дверь Галине.

Стефания часто попадает в смешные передряги, но из любой беды ее выручает Галина. Фото: предоставлено "КП"

- Глубокой ночью меня разбудила Стефа, смотрю – квартиру заполонил серый дым. Выбежать не получается, входную дверь заклинило. Спасли нас соседи, тушившие ведрами огонь. МЧС-ники тоже быстро прибыли на место. Полиция установила, что поджигателем была Светлана. Возбудили уголовное дело. Но я пожалела ее, попросила не судить. Так что ее только оштрафовали. Перемирие длилось еще где-то полгода. А потом бабушка «психанула» и пошла в суд, - вздыхает Галина.

«НИКАКОГО ПОКОЯ И ОТДЫХА»

- Собака без хозяйки постоянно лает. Этот лай слышно через общую стену. Круглые сутки. Никакого покоя и отдыха! Из-за нервов у меня развилось психическое расстройство, – восклицала Светлана Блинкова в Кронштадтском райсуде в первых числах августа 2022 года. – Мои многочисленные жалобы в полиции ничего не дали, обращение в Смольный оставили без удовлетворения.

Светлана пришла в суд с дочерью Олесей в качестве свидетеля. Семья Блинковых предоставила справку о психическом заболевании от врача и потребовала выселить овчарку через 10 дней после вступления решения суда в силу. Вдобавок просили взыскать со студентки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По словам Галины, скандалы с соседкой повлияли на собаку - она тоже испытывала стресс и не сочувствующе скулила. Фото: предоставлено "КП"

Судья выслушал обе стороны и свидетелей и пришел к выводу, что доказательств для выселения Стефании не достаточно. Как рассказывает Галина, в кулуарах суда Блинковы предложили ей не просто выселить овчарку, но и вернуть в приют. Но Стефа остается на законном месте. Правда, на время сессии Галина, кот и пес временно съехали из «однушки» в коммуналку к маме.

- Мы обязательно вернемся, но пока мне удобнее быть ближе к центру Петербурга. И заметьте, никто из соседей по коммуналке на нас не жалуется, - отмечает хозяйка Стефы.

ОФИЦИАЛЬНО

Объединенная пресс-служба судов Петербурга:

- Пенсионерка не доказала факт нарушений права на тишину и покой. Шум не подтвердили и сотрудники полиции, и специалисты из ЖКС. Оценивая показания свидетелей, суд учел, что один из них гостил у Блинковой, а другой является родной дочерью. Поэтому они могут быть заинтересованы в исходе дела. Тогда как двое других соседей сказали, что собака беспокойства не доставляет. И эти два человека не были лицами, заинтересованными в победе студентки.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Владимир Терещенко: Пострадавшая может пожаловаться в Роспотребнадзор

- Выселить собаку из-за лая – это очень-очень маловероятно. Теоретически, суд может вынести решение собственнику собаки поместить ее в другое место проживания. Пострадавшая может пожаловаться в Роспотребнадзор, вызвать оттуда специалиста для замера шума лая. Там проверят уровень децибелов, нарушается ли тишина. С актом от Роспотребнадзора нужно идти уже к участковому. И написать ему письменное заявление, чтобы он привлек нарушителя к административной ответственности.

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