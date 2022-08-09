Беглов дал старт строительству трамвайной линии «Славянка» от Купчино до Шушар

В Петербурге началось строительство частной трамвайной линии до Шушар и Славянки. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга официально дал старт строительству трамвайной линии «Славянка», которая свяжет одноименной район через Шушары со станцией метро «Купчино». Протяженность линии составит 21 километр, а пустить ее в эксплуатацию обещают уже в 2024 году.

- Продолжаем выполнять поручение президента по развитию транспортной инфраструктуры, приступаем к строительству трамвайной сети. Федеральный центр оказывает необходимую поддержку, - отметил на торжественной церемонии Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Строительство не только даст около полутора тысяч рабочих мест, но и привлечет инвестиции. Для работы на линии будет закуплено 22 современных трамвая с низким полом.

По данным городской администрации время поездки от Купчино до микрорайона Славянка окажется вдвое меньше, чем сейчас на автобусе по пробкам, которые регулярно стоят на Московском шоссе. Для этого в составе линии появятся несколько путепроводов и мост над КАДом. А на Балканской площади появится первый в России трамвайный вокзал.

В составе новой линии будут путепроводы и мост над КАДом. Фото: gov.spb.ru

В часы «пик» трамваи будут курсировать каждые пять минут. Пассажиропоток составит около 13 миллионов человек в год. А стоимость проезда будет равняться цене билета в общественном транспорте Петербурга.

Проект «Славянка» реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Город выделил землю и необходимую инфраструктуру. А застройщик «Балтнедвижсервис» создает трамвайную сеть на собственные и привлеченные банковские средства.

Но и после 2024 года развитие линии не остановится, она может дойти до аэропорта.

- Мы прорабатываем два перспективных продолжения маршрута - в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково, - отметил губернатор.

Если обе ветки будут реализованы, то длина линии «Славянка» вырастет вдвое.

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