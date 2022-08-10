Девушку нашли убитой в ванной ФОТО: соцсети

Жестокое убийство 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман (grshmn) взбудоражило весь Петербург. Молодую красавицу нашли зарезанной в ванной собственной квартиры на Южном шоссе. Подозреваемым тут же стал ее 24-летний любовник Дмитрий. Юношу уже задержала полиция, а о мотивах его поступка подписчикам Анастасии через ее соцсети решила рассказать близкая подруга.

- Да, он ее убил, и он это признал. Я сама нахожусь в шоке, так как узнала это от него и видела, как его задержали. Но поймите, тут все сложнее. Это была не ссора, а шиза, это случилось, потому что Настя так хотела, а он согласился. Да, я сама в это трудно верю, но у нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее закончить, - написала девушка.

Подруга заявила, что Анастасия неоднократно обращалась с просьбой помочь свести счеты с жизнью и к другим близким, но те от нее уходили. Сам Дмитрий, якобы, решился на такой поступок только с третьего раза.

По подозрению в убийстве уже задержан молодой человек Анастасии ФОТО: соцсети

- Это ужасно, просто отвратительно. Я не могу от этого отойти. Меня трясет, потому что Дима, на самом деле, хороший человек, но это их общее решение, верьте или нет, - подытожила девушка.

Верить или нет - решать следствию. Сейчас полиция устанавливает истинные причины убийства.

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