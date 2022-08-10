«Он на этом хайпится»: Сестра зарезанной порноактрисы Анастасии Гришман жестко ответила убийце

Девушку нашли мертвой в собственной ванной ФОТО: соцсети

Мебель со следами крови, а в ванной труп молодой девушки... Такая картина предстала перед петербургскими правоохранителями, когда те попали в квартиру 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман. Девушка была жестоко зарезана. Главным подозреваемым оказался ее 24-летний любовник Дмитрий, за ним и начала охоту полиция.

Вскоре парня задержали и тот выдал им ужасную версию убийства - якобы девушка сама попросила его избавить ее от полной трудностей жизни. С третьего раза у него получилось. Только вот родственники убитой верить в это отказываются. "КП-Петербург" удалось связаться с сестрой Анастасии.

Подозреваемый заявил, что Анастасия сама попросила ее убить ФОТО: соцсети

- Ни один из нас еще не был в следственном комитете. Из полиции просто позвонили и попросили приехать, без объяснения причин. Поэтому я пока не знаю ничего подтвержденного. "Друзья" же могут говорить многое, лишь бы словить волну хайпа. Поэтому мой совет вам не слушать их. Что бы не произошло, человеку не дано право убивать, - рассказала "КП-Петербург" сестра Анастасии Гришман.

Семья девушки также сказала, что позже сообщит о дате похорон. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, Дмитрий находится в участке.

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