Порноактрису убил любовник Фото: СОЦСЕТИ

26-летняя порноактриса Анастасия Гришман (Халамовская), известная под ником grshmn, найдена убитой в Петербурге 10 августа 2022 года. Тревогу забила одна из подруг, которая сообщила, что та уже неделю не выходит на связь. Однако все это время соцсети тиктокерши обновлялись. Девушка помимо откровенных съемок развивала свой тату-салон. Буквально за несколько десятков часов до того, как ее нашли мертвой, она объявила, что продает свои личные курсы. Кто вел ее соцсети, следователи не стали проверять, а сразу же нагрянули домой к блогерше. Они застали ее тело в ванной, оно было жестоко изрезано. Силовики насчитали аж 6 ножевых ранений.

Жестокое убийство Анастасии Гришман произошло в квартире, где она жила. Поэтому первым делом подозрения пали на любовника порноактрисы 24-летнего Дмитрия, который жил с ней в последнее время. Догадки оперов подтвердила и та самая подруга, которая забила тревогу. Она призналась следователем, что Дмитрий сразу ей заявил, что убил Настю, а потом подался в бега.

Порноактриса Анастасия Гришман найдена убитой Фото: СОЦСЕТИ

- Мы его стали отслеживать с помощью геолокации его смартфона, - рассказал источник "КП-Петербург". - Но он понял, что его ищут, и отключил его. Тем не менее, последнего биллинга нам было достаточно.

Полицейские уже задержали любовника, подозреваемого в убийстве Анастасии Гришман. Сейчас он дает странные показания.

Анастасию Гришман убил любовник Фото: СОЦСЕТИ

- На предварительном допросе он признал вину. Сначала заявил, что она сошла с ума, - добавляет источник "КП-Петербург". - После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее, он еще путается в показаниях.

Сейчас следователи также устанавливают, кто вел соцсети убитой порноактрисы Гришман. Если она действительно была убита неделю назад, то Сети мог вести сам Дмитрий, чтобы выиграть время, а, возможно, и заработать на убитой возлюбленной, продав от ее имени курсы.

Анастасия якобы сама просила ее убить Фото: СОЦСЕТИ

Версию Дмитрия подтверждает и забившая тревогу подруга Анастасии. Она заявила, что Настя давно просила убить ее, потому что сама не решилась покончить жизнь с самоубийством. Якобы любовник пошел на это только с третьего раза, чтобы избавить свою возлюбленную от страданий. После таких слов у следователей появились вопросы и к самой подруге. Кто знает, может, они были в сговоре или заранее продумали о том, что говорить на допросах.

О самой же порноактрисе, несмотря на ее профессию, друзья отзываются положительно. По их словам, она вела здоровый образ жизни. А все остальное было для имиджа. Тем не менее, парней она всегда находила не очень хороших. Большинство из них были наркоманами.

Парень уже признал свою вину Фото: СОЦСЕТИ

Не верят в версию с просьбой об убийстве и родственники Анастасии. Они считают, что подруга решила словить "хайп" на расправе над Настей.

Сейчас следователи везут Дмитрия на допрос, она возбудили уголовное дело по статье "Убийство". СКР также опубликовал кадры с задержания подозреваемого, в ближайшее время его повезут к месту убийства. Парню грозит до 15 лет колонии.

Анастасия была убита дома Фото: СОЦСЕТИ

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