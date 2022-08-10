Убийца порноактрисы Анастасии Гришман предложил ей выйти замуж незадолго до жестокой расправы

Девушку нашли с шестью ножевыми ранениями ФОТО: соцсети

В петербургской квартире на Южном шоссе была жестоко убита 26-летняя порноактриса Анастасия Гришман. С шестью ножевыми ранениями ее тело нашли в собственной ванной. Долго искать убийцу не пришлось - им оказался 24-летний любовник девушки Дмитрий. Оставалось выяснить лишь мотив, ведь если верить картинке, создаваемой в соцсетях, пара была невероятно счастлива.

На одном из их общих видео на безымянном пальце красавицы и вовсе появилось обручальное кольцо. Оказалось, что незадолго до убийства пара собиралась пожениться.

Убийцей девушку оказался собственный возлюбленный ФОТО: соцсети

- Им было круто вместе и поэтому они решили пожениться, не вкладывая в это какой-то особенный смысл о браке. Тем не менее, он сделал предложение. У них были странные отношения, кто-то говорит, что он относился к ней хорошо, так и было, но мало кто знает, что было между ними, когда они были один на один, - рассказала «КП-Петербург» подруга Анастасии Риана.

По словам подруги, наркотики стали общей дурной привычкой пары и как раз под ними и произошло страшное преступление. Сам же герой-любовник на допросе заявил, что девушка попросила его убить ее, чтобы избавить от трудностей жизни. В истинном мотиве преступления сейчас разбирается СКР.

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