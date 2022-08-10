Раскрыта правда про убийство порноактрисы Анастасии Гришман Фото: СОЦСЕТИ

Звезда разврата и Тик-Тока, порноактриса Анастасия grshmn Гришман, убитая в Санкт-Петербурге, сама желала своей смерти. С таким необычным заявлением перед следователями выступил ее убийца - 24-летний любовник Дмитрий. Изрезанное тело блогерши следователи нашли после звонка обеспокоенной подруги, которая рассказала, что Гришман вот уже неделю не выходит на связь. Труп 26-летней Анастасии Гришман лежал в ванной, в то время как сам гражданский супруг тиктокерши пропал. Оперативники быстро его выследили благодаря телефону и задержали. Тогда он и заявил, что убил Настю по ее же просьбе. Его версию подтвердила и подруга порноактрисы, которая призналась, что Настя желала смерти. "КП-Петербург" узнала, почему хотела умереть порноактриса Анастасия grshmn Гришман, убитая в Санкт-Петербурге.

"МУЖ ПРИВЕЛ ЕЕ В ПОРНО"

Откровенные видео с Анастасией Гришман собирали сотни тысяч просмотров. Ее худое тело привлекало тысячи зрителей, а откровенные позы собирали до миллиона лайков. На фотографиях в соцсетях порноактриса казалось счастливой. Но, как выяснилось, в душе у девушки было далеко не все хорошо. Настя страдала из-за проблем в семье. Мать напрочь не хотела знать, что дочь снимается в фильмах для взрослых.

Анастасию убил любовник Фото: СОЦСЕТИ

- Она начинала с маленьких татуировок, а дальше все больше и больше. Все тело забила. Я, естественно, была против. Она стала актрисой. И не просто актрисой, а актрисой фильмов для взрослых! Ее муж Дмитрий привел ее в это кино! - вздыхала мать Анастасии, когда рассказывала о дочери.

Как выяснилось, первую татуировку Настя сделала себе в 15 лет. В тату-салон она ходила вместе с бабушкой. Еще в 12-летнем возрасте мать перевезла дочь жить к свекрови.

Анаастасия была героиней порнхаба Фото: СОЦСЕТИ

- Мы жили в общежитии в маленькой комнате, - жаловалась всем Анастасия. - Бабушка ничего лестного о маме не говорила. А моему отцу всегда было все равно на меня, он вел разгульный образ жизни, я не считаю его отцом.

Анастасия признавалась своему окружению, что еще до Дмитрия думала о том, чтобы начать сниматься в фильмах для взрослых. Поначалу она говорила об этом матери в шутку, а потом все серьезнее и серьезнее.

- Она объяснила маме, что снимается только со своим гражданским мужем, - говорят подруги Анастасии. - Она любила красоту, этот посыл она и вкладывала в видео.

Девушка планировала свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ

Сама же тиктокерша объясняла, что считает себя красивой девушкой, поэтому хотела, чтобы ее тело видели все вокруг. Из-за этого она вместе с супругом и начала сниматься в порнографии. У нее даже был свой лозунг: "Хочу, чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей попой, а в церквях показывали бы со мной порно".

- Это жизненный опыт, - объясняла девушка свое увлечение порно. - Это естественный процесс, это нормально. Почему без камер можно это делать, а с камерой нет? Нам нравится с мужем, это наше хобби.

Анастасия любила показывать свое тело Фото: СОЦСЕТИ

При этом Анастасия признавалась, что в целом зарабатывает по 300-400 тысяч рублей. А иногда и по миллиону. Но мать принимала ее творчество в штыки и почти стыдилась дочери. Это сильно угнетало Гришман.

- Насколько мне известно, Настя действительно в шутку просила некоторых людей убить ее, но у нее был специфичный юмор, - поделилась с "КП-Петербург" подруга Анастасии Риана. - У нее были суицидальные наклонности, но далеко это не заходило. Как я думаю, есть вероятность, что это произошло под действием наркотиков, это покажет судмедэкспертиза. Я работала с подобными людьми, после приема наркотиков есть вероятность, что в ней проснулось желание умереть. А Дмитрию это не показалось плохой идеей, так как под наркотиками сознание меняется в сторону удовольствия от любых действий. Но шесть ножевых, извините, я думаю, что после первого весь эффект удовольствия сменился бы.

Девушка считала себя королевой красоты Фото: СОЦСЕТИ

В последнее время Анастасия не общалась даже с близкой подругой. Она очень сильно переживала из-за ссор с мамой, а также ее угнетали бывшие отношения. Предыдущие любовники Анастасии, по словам подруг, были "жестокими психопатами".

Что еще удивительнее в этом убийстве - так это то, что незадолго до расправы Дмитрий предложил Анастасии сыграть свадьбу.

Девушка снимала порно только с возлюбленным Фото: СОЦСЕТИ

- Им было круто вместе и поэтому они решили пожениться, не вкладывая в это какой-то особенный смысл о браке, - поделилась с "КП" подруга порноактрисы. -Тем не менее, он сделал предложение. У них были странные отношения, кто-то говорит, что он относился к ней хорошо, так и было, но мало кто знает, что было между ними, когда они были один на один и в моменты «трипа».

Сейчас ее убийцу допрашивают Фото: СОЦСЕТИ

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