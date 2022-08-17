«Не хотели закрывать даже после смерти подростка от удара током»: В Ленобласти после публикации «КП» снесли опасную электроподстанцию

После публикации "КП-Петербург" в Ленобласти обесточили электроподстанцию, убившую током подростка. Фото: предоставлено "КП"

Жители поселка Орехово в Ленобласти два месяца боролись, чтобы у них, наконец, закрыли опасную трансформаторную будку, от удара током которой погиб 14-летний подросток. Электроподстанция оставалась открытой и под напряжением даже после произошедшей трагедии. По словам местных жителей, даже смерть парня не заставила управляющих поставить здесь хотя бы забор или табличку, предупреждающую об опасности. Люди боялись повторения трагедии, ведь на месте часто гуляют дети. «КП-Петербург» рассказала о проблеме прокурору Приозерского района. В итоге с будкой разобрались за одну ночь.

- Прокурор района доложил, что подстанцию демонтировали. Из будки убрали все опасные элементы, ее обесточили и опечатали. После публикации истории в вашем СМИ прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания подстанции. Устанавливается собственник, проверка продолжается, - прокомментировали «КП-Петербург» в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Будку закрыли и опечатали. Фото: прокуратура Ленобласти

По словам семьи погибшего мальчика, собственником трансформаторной будки является местное садоводство. Обвиняемой по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности стала одна из руководителей СНТ. Женщина признала вину. Она оправдалась тем, что подстанцию раскурочили неизвестные вандалы. Якобы поэтому в момент трагедии двери будки и были открыты.

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