Модель Олеся Малибу подтвердила смерть звезды "Дом-2" Анастасии Кочервей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель Олеся Малибу подтвердила гибель звезды «Дом-2» Анастасии Кочервей в Санкт-Петербурге. Московская эскортница второй день общается с подписчиками в социальной сети и делится своими версиями смерти подруги, пропавшей больше недели назад.

- Олеся, есть хоть какие-то новости, что это все-таки не Настя, - спросила Малибу подписчица.

- Это она, - заявила Олеся.

Малибу (слева) поделилась своими версиями смерти Кочервей (справа) Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новость о смерти участницы реалити-шоу также пошла от Малибу. Та рассказала, что в Петербурге нашли тело девушки. Предположительно, это Настя. Следователи связались с родителями звезды «Дом-2» и попросили приехать на опознание тела, найденного в Финском заливе. По многим приметам труп схож с Кочервей.

Однако, как стало известно «КП-Петербург» из источника, личность трупа, обнаруженного в Петербурга, все еще не установлена. Родители Анастасии Кочервей приедут в Северную столицу только 3 сентября. Тогда и будет известно официально, является ли погибшей девушкой звезда реалити.

Со слов подруг Насти, она занималась эскортом, была на содержании у папиков. Девушки предполагают, что Кочервей могли убить.

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