Убийцу Оксаны Аплекаевой ищут уже 14 лет: Могла ли эскортница Анастасия Кочервей стать жертвой маньяка, открывшего охоту на звезд «Дома-2»

Оксана Аплекаевой (слева) была убита в августе 2008 года, о смерти Анастасии Кочервей сообщили в августе 2022 года Фото: СОЦСЕТИ

«Они роют яму душе моей. Но ты, господь, знаешь все их замыслы против меня, чтобы умертвить меня». Это размытое послание – последнее, что оставила в соцсетях 28-летняя звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей перед своим исчезновением. Это произошло в начале августа. Никаких следов, свидетелей и зацепок. Чуть позже, через 10 дней, из вод Финского залива выловят тело неопознанной девушки. Пройдет еще несколько дней, как следователи сопоставят эти два факта в один. Но ясности это в дело не добавит. Напротив, перед оперативниками встала непростая задача распутать клубок версий смерти дорогой эскортницы - от суицида и несчастно случая до заказного убийства.

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО И ВЫКИДЫШ

Анастасия Кочервей родом из станицы Советская в Краснодарском крае. Детство у нее, как она сама признавалась, выдалось непростым. В четыре года, по словам Насти, ее сразила неизвестная болезнь: отказали ноги, из-за чего она была практически прикована к инвалидному креслу.

Анастасия провела на проекте несколько месяцев Фото: СОЦСЕТИ

- Ни врачи, ни знахарки не понимали, что со мной. Помню дни рождения, когда мои друзья веселились и танцевали, а я лежала в кровати и смотрела на них, - вздыхала Настя.

Что именно было с ребенком, никто так и не понял. Но всем друзьям девушка гордо признавалась, что смогла победить недуг и начать путь к славе. Он тоже оказался тернист. Перед тем, как стать относительно узнаваемой, Анастасия попробовала себя в гостиничном бизнесе, в бодибилдинге, в стриптизе, в роли фитнес-тренера и на конкурсах красоты. Металась из стороны в сторону, пытаясь найти призвание, но ей не везло. Счастье она не могла найти и в личной жизни.

- Ей не хватало родительского тепла: мать вечно в своих делах, отец – на работе, - признался «Комсомолке» друг Анастасии, участник шоу «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. – Поэтому ей важно было внимание противоположного пола. В каждом мужчине она искала папу. И чем популярнее становилась, тем больше мужчин вокруг нее вилось.

Поиск второй половинки привел девушку на телевидение. В 2017 году она прорвалась в программу «Давай поженимся» к Ларисе Гузеевой, но ничего толкового из этого не вышло. А через год Настя оказалась на «Доме-2». Там она начала встречаться с Андреем Шабариным из Краснодара и, казалось, вот оно счастье. Но – снова неудача. Проект Кочервей покинула уже через пару месяцев, заявив, что беременна от Шабарина, с которым рассталась.

Анастасия заявляла, что была беременна от участника проекта Фото: СОЦСЕТИ

Родить она так и не смогла. Как рассказывала сама Кочервей эту историю, во время отдыха в Турции ее арестовали за непристойное поведение. В СИЗО россиянку якобы сильно избили сокамерницы, из-за чего у нее случился выкидыш. Что правда из этого, а что Анастасия приукрасила – неизвестно до сих пор. Но скандалы и телевидение сделали свое дело – на Кочервей обрушилась слава, ее стали узнавать и приглашать на светские вечеринки.

БАНДИТЫ И АРАБСКИЕ ШЕЙХИ

После «Дома-2» Анастасия взяла себе творческий псевдоним «Бритни» - ей казалось, что она чем-то похожа на американскую поп-певицу. Девушка решила монетизировать свою популярность, став игрушкой для богатых мужчин.

- Известная эскортница, это вам не студентка – это совсем другой ценник, - рассказала «Комсомолке» подруга Анастасии, бывшая участница «Дома-2», которая тоже работает в эскорте, Олеся Малибу. – У некоторых мужчин есть запрос на известных девушек, тех, что мелькают по телевизору. И мы этим пользуемся. Настя, например, получала по 50 тысяч рублей в час.

Раньше Анастасия занималась бодибилдингом Фото: СОЦСЕТИ

Эскорницы признают, что большие деньги несут за собой большие риски. Но желание прикоснуться к красивой жизни сильнее страха.

- Настю всегда окружали богатые и волевые мужчины. Это депутаты, госслужащие, представители крупного бизнеса, бандиты, авторитеты, арабские шейхи, - признался Никита Турчин. – Она была вхожа в эту элиту. Она была медийная. Но оказалась у этой медали и вторая сторона: угрозы, хейтеры, преследования. Но Настя замалчивала эти моменты, уверяя, что «все в порядке, прорвусь».

Своими проблемами с друзьями Анастасия делилась редко. А их у нее в последнее время было немало. Больше всего красавицу подкосил развод родителей.

Анастасия после проекта сильно изменилась Фото: СОЦСЕТИ

- У мамы Насти из-за семейных дрязг ухудшилось состояние здоровья: она болела онкологией, ей потребовались операции. В это время ее папа вываливал все грязное белье своей дочери на передачах на ТВ, - делится Никита. – Настя потом звонила мне в слезах, говорила, что отец отказался от нее, что он ее предал. Отцу не нравилась сомнительная репутация дочери. Сама же Настя любила родителей. У нее был большой доход - до полумиллиона рублей в месяц. И она, конечно, помогала им. Маме она даже купила квартиру, чтобы та могла спокойно съехать от бывшего мужа.

«ХОТЕЛА НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Незадолго до пропажи Анастасия хотела начать все с чистого листа. Своими мыслями об этом она ни с кем не делилась. Призналась лишь своему личному визажисту.

- Я в последний раз ее видела перед Новым годом, - поделилась с «Комсомолкой» визажист Дарья Градова. – Настя была очень грустная, что все от нее отвернулись. Она сказала, что у нее не осталось ни друзей, ни родных. Были те, с кем она иногда общалась. Но она говорила, что это не было настоящей дружбой. Жаловалась, что с ней общаются только тогда, когда есть деньги. Она пространно говорила о том, что ее предали.

Анастасия также занималась стрип-пластикой Фото: СОЦСЕТИ

Анастасию сильно угнетало, что она осталась совсем одна. Поэтому она задумалась о семье.

- Настя говорила, что хочет выйти замуж, родить детей, завести нормальную семью, - вздыхает визажист. – Заявляла, что начнет счастливую жизнь в Петербурге. Москва у нее ассоциировалась со злом. Видимо, здесь у нее случилось что-то плохое, из-за чего она хотела убежать. Но больше всего она плакала, что будет в Новый год одна. Внутренне состояние у нее было убитое в хлам. Человек с такими глазами, эмоциями, он не может быть счастлив. Но у нее была искра – идея о семье, она хотела защиты, опоры, постоянства.

К сожалению, начать новую жизнь Анастасия так и не успела.

«ОНА ОТ КОГО-ТО БЕЖАЛА»

Труп неизвестной девушки, с которого и начался этот детектив, прибило к берегу Финского залива 13 августа. Тело было почти полностью обнажено и было видно, что оно довольно долго пролежало в воде – из-за этого опознать погибшую сразу и не смогли. Из зацепок были только ключи от «БМВ» в руках погибшей и татуировка на теле. Полиция начала сличать заявления о пропавших, чтобы найти подходящую по приметам. Но похожих не было. Так было до тех пор, пока в полицию не обратился отец 28-летней звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, который долгое время не мог дозвониться до дочери.

Родителей Анастасии вызвали на опознание, началась шумиха в прессе. Силовики тут же затихли, не желая раздувать историю. Но друзья Анастасии уже сами строят версии случившегося. Многие сразу же вспомнили, как несколько лет назад друг Кочервей – экстрасенс Никита Турчин – предвидел ее смерть.

Анастасия якобы занималась эскортом Фото: СОЦСЕТИ

- Это был ее день рождения, - вспоминает Турчин. – Мы сидели в ресторане, и я вдруг ей сказал: «Я чувствую, что ты скоро умрешь. Будто убийство какое-то, связано это будет с водой».

Больше всего друзей Насти насторожил ее пост в соцсетях о том, что ее «хотят умертвить». Но поговорить с ней о нем они не успели.

- Такое ощущение, будто Настя бежала от кого-то, пыталась скрыться, - делится Турчин. - В наш последний разговор она записала голосовое сообщение. Мы должны были встретиться в Петербурге. Она сказала, что хочет что-то рассказать. Хотела поделиться тем, о чем нельзя было говорить по телефону. В тот момент у нее дрожал голос, она была в слезах. Было очень страшно за нее. Я спросил: «Могу ли я чем-то помочь?» Но она сказала, что помочь уже невозможно. При этом она использовала такую фразу: «Если я умру, знай, что я тебе была благодарна». Она предчувствовала свою смерть или ей намекнули, что она скоро умрет.

ВОПРОС РЕБРОМ

Мог заказать богатый папик?

Все друзья Кочервей теперь, как один, твердят, что Анастасию убили.

- Зная ее образ жизни, я считаю, что там было совершено преступление, - вздыхает Малибу. - Настя работала в эскорте в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной – богатый папик. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки. Начались угрозы, Настя сбежала из Москвы сначала в Краснодар, а потом в Петербург.

Анастасия пропала в августе Фото: СОЦСЕТИ

Подруга Анастасии Кочервей считает, что эскортница сама себя сгубила. По ее словам, в последнее время она употребляла наркотики. Из-за этого у нее были депрессия, скандалы с богатыми клиентами и истерики.

- Богатые мужчины не будут терпеть к себе подобное отношение. Она плакала перед ними, не хотела жить. Это только на фото она богатая и счастливая, но по факту это не так, - поделилась Малибу.

В свою очередь Никита Турчин считает, что у Анастасии был компромат на многих влиятельных людей, из-за чего она становилась угрозой для них.

- Большие деньги - большие риски, - вздыхает Никита. - У нее было много любовников, которые смело могли ее заказать. Она знала множество тайн, ведь у людей, которые встречались с ней, за бокалом часто развязывался язык. Это представляло для них опасность. Сейчас многие говорят о суициде. Но мы в это не верим. Она не могла так поступить.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Уже не первое убийство звезды «Дома-2»

Об опасности профессии и тайнах клиентов заговорили неслучайно. Многие вспомнили убийство другой участницы «Дома-2», которая тоже по одной из версий работала в эскорте. Красавица Оксана Аплекаева пропала в августе 2008 года. Тело девушки позже обнаружили у трассы Москва-Рига. При ней тоже не было никаких документов, поэтому долгое время труп числился как неопознанный. Чуть позже следователи установили, что девушку задушили.

Аплекаева была убита в 2008 году Фото: СОЦСЕТИ

Родные тогда вспоминали, что перед расправой Оксана получала угрозы от одного из своих любовников. В это же время сотрудники автосалона, где на выставках работала Аплекаева, заявляли, что у них якобы пропали от трех до восьми моделей. Была версия о серийном убийце. Но она так и не подтвердилась.

Во время расследования выяснилось, что Оксана знала многих звезд шоу-бизнеса, спортсменов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов. При этом, как писали, она вела несколько дневников, где подробно описывала все, что происходило с ней. В нем были громкие имена и суммы. Среди прочего - день рождения у олигарха на Рублевке, где проходила оргия с 18 девушками.

Убийцу Анастасии не нашли Фото: СОЦСЕТИ

Но установить все события следователи не смогли. Многие отказывались сотрудничать со следствием и давать показания, боясь расправы. Убийцу Оксаны не нашли до сих пор. А ее сестры отказываются общаться со СМИ.

- Мы не хотим поднимать эту тему, прошло много лет, - сухо пояснили «КП» сестры Аплекаевой. – Оксана не работала в эскорте. Мы против разговоров о ней.

Не захотели говорить об убийстве Аплекаевой и другие участники «Дома-2».

- Убийство Оксаны было слишком давно, не думаем, что это дело рук одного человека, - отрезала Малибу.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Наша дочь жива»

Сами следователи не видят в смерти Анастасии криминала.

- Мы пока не можем установить причину смерти девушки из-за гнилостных изменений, - пояснил «КП» источник в следствии. – Ждем результатов экспертиз.

В тоже время, как попала Кочервей в воду и что за ключи от «БМВ» были у нее в руке, силовики не знают. Поэтому они возбудили на всякий случай уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Более того, труп девушки до сих пор числится как неопознанный. Ведь родители не верят, что их дочь погибла. Телефон Анастасии по геолокации после ее пропажи сначала показывал, что находится в Москве. А потом он оказался в ее квартире в Петербурге. Еще одна странность - на теле погибшей была татуировка. В это же время друзья говорят, что на теле Насти никогда не было тату…

- Уголовное дело возбудили, я знаю, но мы не были на опознании. А в голом виде любой может быть похож, где вероятность, что это наша дочь? – объяснил свою веру в то, что дочь жива, отец Анастасии.

Сейчас следователи ждут, когда родители решатся приехать на опознание в Петербург из Краснодара. Чтобы поставить в этом деле хотя бы одну точку над «i» - чье тело нашли в Финском заливе.

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