Парковка рубль не бережет: весь центр Петербурга покроют платные стоянки с 1 сентября

Стандартный тариф для оплаты парковки останется прежним: 100 рублей в час для легковушки, 39 рублей - для мотоцикла, 198 рублей - для грузовиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 сентября - это не только линейки с сонными школьниками, но и грустный день для петербургских автомобилистов: зону платной парковки расширят еще на 56 улиц Центрального района. В городском центре управления парковками (ГЦУП) предупредили, что сеть стоянок покроет Дворцовый округ и Муниципальный округ № 78.

Платные парковочные места станут опустошать кошельки автомобилистов с 08:00 до 20:00. В остальное время суток на них можно будет остановиться бесплатно.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИМ?

Владельцы мотоциклов будут платить за парковочное место 39 рублей в час, 7965 рублей в месяц или 71 257 рублей в год. Владельцы легковушек - 100 рублей в час, 20 075 рублей в месяц или 179 580 рублей в год. Машины других категорий обойдутся хозяевам в 198 рублей в час, 39 822 рубля в месяц или 356 232 рубля в год.

А первые 15 минут для всех категорий в часы работы парковки бесплатные.

Льготникам парковочное место достанется, считай, задаром. Мотоциклистам - за 900 рублей в год, водителям легковушек - за 1800 рублей в год, владельцам грузовиков - за 3600 рублей в год.

Оплату парковки лучше не игнорировать, иначе придется отдать 3 тысячи рублей штрафа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КТО СЧИТАЕТСЯ ЛЬГОТНИКОМ?

В первую очередь, это жители домов, находящихся в границах зоны платной парковки. Самое удобное местечко, конечно, за ними не закрепится, но местные гарантированно смогут припарковаться в своей зоне по минимальной цене.

Льготниками считаются также ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. К этой же категории относят одного из родителей многодетной семьи, растящей трех и более детей (родных или усыновленных, неважно). Льготный абонемент распространяется на служебные машины сотрудников полиции, следователей, прокуроров и других работников ОВД. Среди льготников неожиданно затесались и владельцы электромобилей. Так городские власти поощряют заботу об окружающей среде, ведь электромобили не портят воздух бензиновыми выхлопами.

КАК МОЖНО РАССЧИТАТЬСЯ?

Все, что требуется от автомобилиста или мотоциклиста, решившего взять обычный месячный или годовой запас паркомест, - выслать на электронную почту Комитета по транспорту (ooogu@gcup.spb.ru) анкету и документ о внесении платы. Анкету можно найти на сайте ГЦУП. Ее нужно предъявлять только один раз - при повторных обращениях достаточно копии квитка об оплате. Работают парковочные разрешения как часы: на следующий день после оплаты активируются и на следующий день после окончания оплаченного периода перестают действовать.

А вот льготникам придется обратиться для подачи заявления в МФЦ или на портал «Госуслуги».Полным списком документов для этой процедуры с петербуржцами делился комтранс.

Способов оплатить абонемент или разовую парковку - масса. Удобнее всего это делать через уличные паркоматы, мобильные приложения банка и «Парковок Санкт-Петербурга», в отделениях банка или даже через смс. Подробно обо всех путях оплаты рассказывают на сайте ГЦУП в разделе «Способы оплаты парковки».

Будьте внимательны: за неоплату стоянки грозит неприятный штраф - три тысячи рублей.

КАКИЕ УЛИЦЫ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ?

Как мы уже говорили, платными станут еще 56 улиц центра. Чтобы не попасть впросак, посмотрите список улиц или карту города заранее.

Абсолютно весь центр Петербурга покроется платными парковками до конца года. Фото: Ольга ЖУК

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»

Увы, тем, кто работает в платных зонах и привык приезжать к офису на личном авто, льготы не светят. За стоянку придется платить по стандартному прайсу. Или поступить так, как советуют чиновники.

- Призываем людей передвигаться на общественном транспорте и пользоваться перехватывающими парковками, чтобы на личной машине только доезжать до метро и уезжать от него обратно, а пока вы на работе, автомобиль будет бесплатно ждать вас на стоянке, - предложил директор ГЦУП Михаил Курдяев.

В Петербурге работает 19 перехватывающих стоянок на 1886 машин. Платить за пользование ими по 25 рублей в час придется только в темное время суток (с 00:00 до 05:30) или в случае, если автомобилист не накатает за сутки на общественном транспорте хотя бы двух поездок.

Расположены стоянки у станций метро «Рыбацкая», «Обухово», «Ломоносовская», «Старая Деревня», «Волковская», «Бухарестская», «Гражданский проспект», «Политехническая», «Проспект Ветеранов», «Кировский завод», «Ленинский проспект», «Ладожская», «Проспект Большевиков», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Сразу три стоянки есть вблизи «Купчино», еще одна - у железнодорожной станции «Царское Село».

Перехватывающие парковки могут стать спасением для тех, кто работает в "платных зонах". Оставил машину - и поехал до работы на метро или автобусе. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

С 1 ноября 2022 года парковочная сетка покроет остаток Адмиралтейского района - «золотыми» станут еще 153 улицы. Так вся центральная часть города, ограниченная набережной Обводного канала и цепочкой из Английской, Дворцовой и Воскресенской набережных, окажется целиком покрыта платными автоместами.

А в 2023 году водителей ждут новые «серии» парковочного кино: в июле платной станет вся Петроградка, а в октябре - весь Васильевский остров. Ценники пообещали не менять, но все же тарифы немножко поднимут на некоторых центральных улицах. Например, на вечно загруженной Миллионной улице или у Адмиралтейства.

Покрытием центра планы ГЦУП не ограничиваются: в 2024 году ведомство будет присматриваться к улицам районов, прилегающих к историческому центру. Там платные парковки введут выборочно, рассказал и.о главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

ОФИЦИАЛЬНО

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков: «Это социальный проект»

- Введение платной парковки позволило нам разгрузить центр города. Чего мы уже добились: появились свободные места, исчезла парковка вторым рядом, выросла пропускная способность улиц, вдвое быстрее стали проезжать городские службы и социальный транспорт. Заметили также, что люди стали охотнее пересаживаться на автобусы и каршеринговые автомобили. Это социальный проект, поэтому только 15% водителей пользуются платными парковками по одноразовому тарифу. Более 60% пользователей - владельцы парковочных разрешений, льготники, местные жители, – рассказал чиновник.