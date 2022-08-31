Били даже самокатом: супружеская пара рассказала, как их избили 10-летние школьники в Петербурге

Подростки жестоко избили супружескую пару в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Посиделки супружеской пары в сквере у вокзала в Ломоносове закончились вызовом скорой и госпитализацией. Все из-за группы подростков, которые остро отреагировали на просьбу взрослых вести себя тише. 35-летний Александр и его жена около часа бегали от десяти юных хулиганов, бросавшихся в них бутылками и всем, что попадется под руку. Пара «снарядов» попали точно в цель и отправили мужа и жену в нокдаун. Спустя пять дней 35-летний электромонтер Александр вышел из больницы и хочет, чтобы полиция наказала детей. И десятки жителей Ломоносова с ним согласны.

НОЖ, БУТЫЛКИ И ПАЛКИ

По словам Александра, группа подростков жестоко избила их знойным вечером 25 августа. Он отдыхал в сквере с женой и другом детства. В один момент рядом начала беситься молодежь, около десяти детей в возрасте от 10 до 16 лет. Мальчишкам сделали замечание, чтобы они не матерились и не топтали газон. Но те решили строить из себя хозяев улиц.

Супруга Александра успела снять на видео нескольких буйных мальчишек. Фото: предоставлено "КП"

- Меня и супругу покрыли отборным матом. Кричали всякую ерунду: «Чтоб ты и твои родители сдохли». Я схватил от злости их велосипед. Они в ответ повалили на землю жену и пытались у нее отнять сумку. Начали закидывать нас бутылками, палками и самокатом. Попали по обоим. В руках одного из них был нож, но для устрашения. У меня лицо всмятку – закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней стенки правой орбиты. Половина лица онемела, я едва разговариваю. Жене зашили рану на голове, ее тошнило, - пожаловался Александр в разговоре с «КП-Петербург».

По словам пары, они около часа ждали полицию. А когда правоохранители прибыли на место, то подростки попытались выставить себя пострадавшими.

- Плакались там: «Дядя полицейский, мы просто играли, ничего не делали. На нас напали, сломали велосипед». Ну да, признаюсь, от злости я запинал их велосипед. Но я никого не бил! – заверяет Александр.

Александр провел пять дней в полиции после часового "боя" с юными хулиганами. Фото: предоставлено "КП"

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Теперь супруга мужчины боится идти к вокзалу, с которого ездит на работу в Петербург. Оказалось, что она не одна такая. После рассказа о происшествии в соцсетях жители Ломоносова начали массово жаловаться на группу подростков – они плюют на прохожих, матерят бабушек и дедушек, бросаются предметами в автобусы.

- Я боюсь! Видела эту шайку не раз, когда гуляла с внучкой, – пишет пенсионерка Наталья в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте». – В сквере у вокзала. Страшно там даже находиться, что они творят. Раскручивали свои самокаты над головой и кидали, куда попадут.

Александр и другие жители уверены, что среди хулиганов есть два печально известных в городе брата из школы №439. Два года назад «КП-Петербург» уже писала о них, когда мальчики били труп кота все в том же сквере у вокзала. Тогда их семья отделалась штрафом. Что касается нынешней ситуации, то директор учреждения Виктория Гнездилова просит не устраивать самосуд.

- Доказательств, что это были конкретно наши дети, нет. Я созванивалась с полицией, они не могут подтвердить. Давайте не обвинять голословно этих детей, – высказалась Виктория Гнездилова. – У нас к семье на сегодняшний день нет никаких претензий. Она находится на сопровождении у органов опеки. Братья у нас учатся в четвертом и восьмом классах. У них интеллектуальные нарушения. Они относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что полиция продолжает устанавливать всех участников недетской драки. Александр же хочет дополнительно пожаловаться в прокуратуру на бездействие органов опеки.

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