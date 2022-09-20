Расстреливали, вешали, пытали и брали в рабство. Прокуратура озвучила ранее неизвестный факты о геноциде ленинградцев во время войны

Суд начал рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом преступлений против жителей Ленобласти в годы Великой Отечественной войны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Без срока давности. Вслед за коллегами из Петербурга прокуратура Ленобласти просит признать геноцидом зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории 47-го региона. Первое заседание суда по иску надзорного ведомства прошло в понедельник, 19 сентября в Ленинградском областном суде.

Прокуратуре удалось максимально точно подсчитать количество жертв среди ленинградцев за период оккупации немцами – 435 371 человек. В подсчетах основывались на воспоминаниях ленинградцев и архивных документах (в том числе засекреченных) , показаниях ведущих ученых-историков и детей войны. Вывод большого расследования простой, но страшный – советских граждан целенаправленной истязали и убивали ради расчистки территории под заселение немцами.

На суде показали фотографии зверств фашистов на земле Ленобласти. По этическим соображением мы не публикуем сними из братских могил. Фото: прокуратура Ленобласти

- Мы наблюдаем в мире политику вольной интерпретации исторических фактов, а подчас откровенную фальсификацию событий Второй мировой войны с целью обесценить вклад нашей страны в Победу, – выступил перед судьей один из прокуроров. – Искажение истории несет угрозу национальной безопасности. Нужно сохранить историческую память и противодействовать оправданию нацизма, в том числе героизации нацистских преступников, как сейчас происходит в странах Прибалтики и Украине.

Судебное заседание прервала страшная фотохроника из нацистских лагерей на территории Ленобласти. Прокуроры кадр за кадром показывали братские могилы, замерзших от холода детей и матерей, расстрелянных военнопленных. Перечисляли пытки, которые использовали нацисты: газовые камеры, стерилизацию, голод.

- Это были не концлагеря, а места уничтожения, - подтвердил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев. - В Бухенвальде цивилизованнее относились пленным. Посмотрите на фото, почитайте воспоминания – в лучшем случае людей держали в сарае или коровнике. Их специально не кормили. Выжить было исключением из правил.

Концлагеря в Ленобласти были в сараях и коровниках. Фашистам было плевать на условия содержания ленинградцев. Фото: прокуратура Ленобласти

Особо жестоко немцы обходились с больными ленинградцами. Взять хотя бы расстрел пациентов психбольницы Кащенко и инвалидного дома в Макарьевской пустыни.

По словам Ковалева (который, кстати, выступает экспертом и по делу о признании геноцидом блокады Ленинграда), сейчас самое время наконец-то дать юридическую оценку преступлениям немецких оккупантов.

- В Ленобласти оккупация продолжалась дольше всего, с июля 1941 года до лета 1944 года. Для Третьего рейха Ленобласть имела сакральное значение – ему казалось, что здесь один из центров притяжения нордической расы. Коренное население планировали отселить или, в худшем случае, полностью уничтожить. Так что по национальному признаку уничтожали не только евреев и цыган, но и славян, - подчеркивает Ковалев.

Следующее заседание состоится завтра, 21 сентября. Заслушают показания поисковиков, обнаруживших массовых захоронения расстрелянных ленинградцев.

СКАЗАНО!

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

«Убийство мирных жителей, убийство душевнобольных, использование детей в качестве доноров для переливания крови - ни одно из этих страшных преступлений не должно остаться забытым. Этим преступлениям нужно дать однозначную правовую оценку».

КОНКРЕТНО

Следственный комитет Ленобласти за три года провел масштабное расследование дела о геноциде ленинградцев. По подсчетам, историй загубленных судеб сотни тысяч, разрушенных оккупантами населенных пунктов – более трех тысяч.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

435 371 советского гражданина, военного и партизана расстреляли, повесили, замучили и увезли в Германию на каторжные работы в Ленобласти с 1941 по 1944 годы. Среди них:

- 6165 человек расстреляли

- 876 – повесили

- 23 899 – погибли после истязаний и пыток

- 2063 – погибли от бомб и снарядов

- 109 955 – умерли в плену

- 16 497 – подвергли арестам, побоям и другому насилию

- 276 635 – взяли в рабство

- 281 – получил тяжелые ранения при бомбардировках и артобстрелах

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