«Ленинградцев истребляли не только немцы, но и другие европейцы»: Прокуратура озвучила в суде новые факты о блокаде Ленинграда для признания ее геноцидом

В Петербурге прошло первое судебное заседание о признании геноцидом блокады Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Геноцид – именно так прокуратура хочет охарактеризовать с юридической точки зрения 900 дней блокады Ленинграда. 16 сентября в Петербурге закончилось предварительное заседание по соответствующему иску ведомства. Инициатива прокуратуры привлекла массу СМИ и историков. Зал заседания забился до отказа. Сквозь толпу журналистов еле пробились четыре прокурора с тяжелыми пакетами, набитыми 14 томами дела.

Прокуроры взяли с собой еще 14 новых томов по делу. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Ваша честь, это только дополнительные тома по делу. В них содержатся данные о стратегическом планировании нацистской Германии при блокаде Ленинграда. В частности, говорится о цели нацистов – полном истреблении ленинградцев. Установлено, что не только немцы участвовали в блокаде, но и добровольцы из стран Бельгии, Италии, Латвии, Испании, Норвегии, Финляндии, а также отдельные военные формирования поляков, французов и чехов. Кроме этого у нас имеются еще 42 тома, изучено 15 тысяч архивных документов. Просим приобщить новые тома к делу, - уточнил судье один из сотрудников прокуратуры в начале заседания.

Часть из исследованных прокуратурой документов ранее не публиковались из-за гостайны. Но раскрыть некоторые секретные факты сейчас не торопились. Сначала прокуратура озвучила тезисы, зачем ей вообще потребовалось дать юридическую оценку блокаде Ленинграда.

- У нас есть конкретные факты того, что нацистские захватчики хотели полностью уничтожить советский народ. Это был именно геноцид. Для доказательства мы предоставим рассекреченные документы, свидетельские показания живых блокадников и попросим допросить девять ученых-специалистов, - продолжил выступление один из сотрудников прокуратуры.

Зал забился до отказа. Но все самые важные факты озвучат на других заседаниях. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В прокуратуре назвали конкретные имена живых свидетелей осады Ленинграда. Все они готовы явиться в суд для дачи показаний. Ученые-историки тоже готовы лично быть на заседаниях, даже иногородние. По словам прокуратуры, именно эксперты подсчитали реальный ущерб от бомбардировок Ленинграда и голода населения. Предварительно, число погибших в блокаду составило более миллиона человек. На Нюрнбергском процессе использовали данные Леноблкомиссии и данные о 649 тысячах погибших.

- Точное количество пострадавших невозможно установить, однако мы считаем таковых и детей, и внуков жителей осажденного Ленинграда, потому что это сказалось на их здоровье, - подчеркнул один из присутствующих прокуроров.

Судья внимательно выслушала всех истцов и назначила первое заседание по делу на 12:00 3 октября. Туда придет для дачи показаний жительница блокады Нина Сигал и трое историков-экспертов. Отвечать на дополнительные вопросы от журналистов сотрудники прокуратуры не стали – ушли через запасной выход. Так что вся конкретика по геноциду ленинградцев будет впереди.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий БАСИЛОВ, историк, коллега доктора исторических наук Бориса Ковалева - одного из ученых, который выступит в суде:

- Вообще, вызывать историков как свидетелей на суд – это необычно. История ведь не сверхточная наука. И здесь рассматриваемый объект очень обширен – целый Ленинград. Но юридическая оценка блокаде, конечно же, нужна. Формально ее дали на Нюрнбергском процессе, но там это сделали слишком обширно. Сейчас и нам пора увековечить историческую память, ведь на западе много таких примеров. Например, геноцид евреев, цыган.

Но есть как минимум два любопытных момента. Во-первых, под геноцидом, как правило, понимается уничтожение конкретной национальности. Так что прокуратуре предстоит объяснить, какие нации входят в понятие «советский народ», истребляемый в годы блокады. Во-вторых, слова ученых насчет реального количества жертв блокады разнятся – то это 649 тысяч, то 700-800 тысяч. Теперь вот более миллиона человек. Подождем доказательств.

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