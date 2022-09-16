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Общество16 сентября 2022 12:14

«Ленинградцев истребляли не только немцы, но и другие европейцы»: Прокуратура озвучила в суде новые факты о блокаде Ленинграда для признания ее геноцидом

Суд Петербурга рассмотрит засекреченные документы для признания геноцидом блокады Ленинграда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге прошло первое судебное заседание о признании геноцидом блокады Ленинграда.

В Петербурге прошло первое судебное заседание о признании геноцидом блокады Ленинграда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Геноцид – именно так прокуратура хочет охарактеризовать с юридической точки зрения 900 дней блокады Ленинграда. 16 сентября в Петербурге закончилось предварительное заседание по соответствующему иску ведомства. Инициатива прокуратуры привлекла массу СМИ и историков. Зал заседания забился до отказа. Сквозь толпу журналистов еле пробились четыре прокурора с тяжелыми пакетами, набитыми 14 томами дела.

Прокуроры взяли с собой еще 14 новых томов по делу.

Прокуроры взяли с собой еще 14 новых томов по делу.

Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Ваша честь, это только дополнительные тома по делу. В них содержатся данные о стратегическом планировании нацистской Германии при блокаде Ленинграда. В частности, говорится о цели нацистов – полном истреблении ленинградцев. Установлено, что не только немцы участвовали в блокаде, но и добровольцы из стран Бельгии, Италии, Латвии, Испании, Норвегии, Финляндии, а также отдельные военные формирования поляков, французов и чехов. Кроме этого у нас имеются еще 42 тома, изучено 15 тысяч архивных документов. Просим приобщить новые тома к делу, - уточнил судье один из сотрудников прокуратуры в начале заседания.

Часть из исследованных прокуратурой документов ранее не публиковались из-за гостайны. Но раскрыть некоторые секретные факты сейчас не торопились. Сначала прокуратура озвучила тезисы, зачем ей вообще потребовалось дать юридическую оценку блокаде Ленинграда.

- У нас есть конкретные факты того, что нацистские захватчики хотели полностью уничтожить советский народ. Это был именно геноцид. Для доказательства мы предоставим рассекреченные документы, свидетельские показания живых блокадников и попросим допросить девять ученых-специалистов, - продолжил выступление один из сотрудников прокуратуры.

Зал забился до отказа. Но все самые важные факты озвучат на других заседаниях.

Зал забился до отказа. Но все самые важные факты озвучат на других заседаниях.

Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В прокуратуре назвали конкретные имена живых свидетелей осады Ленинграда. Все они готовы явиться в суд для дачи показаний. Ученые-историки тоже готовы лично быть на заседаниях, даже иногородние. По словам прокуратуры, именно эксперты подсчитали реальный ущерб от бомбардировок Ленинграда и голода населения. Предварительно, число погибших в блокаду составило более миллиона человек. На Нюрнбергском процессе использовали данные Леноблкомиссии и данные о 649 тысячах погибших.

- Точное количество пострадавших невозможно установить, однако мы считаем таковых и детей, и внуков жителей осажденного Ленинграда, потому что это сказалось на их здоровье, - подчеркнул один из присутствующих прокуроров.

Судья внимательно выслушала всех истцов и назначила первое заседание по делу на 12:00 3 октября. Туда придет для дачи показаний жительница блокады Нина Сигал и трое историков-экспертов. Отвечать на дополнительные вопросы от журналистов сотрудники прокуратуры не стали – ушли через запасной выход. Так что вся конкретика по геноциду ленинградцев будет впереди.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий БАСИЛОВ, историк, коллега доктора исторических наук Бориса Ковалева - одного из ученых, который выступит в суде:

- Вообще, вызывать историков как свидетелей на суд – это необычно. История ведь не сверхточная наука. И здесь рассматриваемый объект очень обширен – целый Ленинград. Но юридическая оценка блокаде, конечно же, нужна. Формально ее дали на Нюрнбергском процессе, но там это сделали слишком обширно. Сейчас и нам пора увековечить историческую память, ведь на западе много таких примеров. Например, геноцид евреев, цыган.

Но есть как минимум два любопытных момента. Во-первых, под геноцидом, как правило, понимается уничтожение конкретной национальности. Так что прокуратуре предстоит объяснить, какие нации входят в понятие «советский народ», истребляемый в годы блокады. Во-вторых, слова ученых насчет реального количества жертв блокады разнятся – то это 649 тысяч, то 700-800 тысяч. Теперь вот более миллиона человек. Подождем доказательств.

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