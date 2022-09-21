Женщин заставляли кланяться немецким офицерам, а трупы прятали под кирпичами. Историки рассказали о новых фактах массовых убийств жителей Ленобласти в годы войны

Прошло второе судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом преступлений против ленинградцев в годы войны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще больше фактов о преступлениях немецких войск в период оккупации Ленобласти в годы Великой Отечественной войны озвучили в Ленинградском областном суде. Утром 21 сентября там прошло второе заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом массовых убийств жителей 47 региона. Сегодня заслушали показания историков и поисковиков.

НЕ СЧИТАЛИ БОЛЬНЫХ ЗА ЛЮДЕЙ

В этот раз прокуратура сконцентрировалась на подробностях зверств фашистов в концлагерях на территории Гатчинского и Лужского районов. Кандидат исторических наук и глава исторического клуба совета ветеранов ФСБ Станислав Бернев, сотрудничавший с СК при расследовании преступлений фашистов, обратил внимание на инструкции «по зачистке» ленинградцев.

Поисковики рассказали об останках женщин и детей, обнаруженных в расстрельных ямах в поселениях Ленобласти. Фото: поисковый отряд "Искра"

- После прочтения инструкцию сжигали, все это хранили в тайне, а при отступлении в 1944 году немцы выкапывали трупы расстрелянных ленинградцев и сжигали их. Зачем? Захватчики не хотели распространения информации об их отношении к пленным. Они понимали, что их настигнет кара и скрывали следы преступлений. Нет слова кроме как «геноцид», чтобы описать их зверства, - сказал Станислав Бернев.

По словам исследователя, при оккупации немцы сразу создавали военные и полицейские штабы в Ленобласти. Захватчики фильтровали людей на своих и чужих. Среди коллаборационистов, как утверждает Бернев, были русские немцы, а также финны, эстонцы и латыши. Жизнь ленинградцев напоминала ад.

- Бургомистры узнавали, кто кем работал, чем занимался по жизни. Выдавали пропагандистские листовки, газеты, книги, чтобы вытравить большевистский дух. В захваченных городах области вводили обязательную трудовую повинность. В 6:30 утра людей ежедневно направляли на работы. За невыход ссылали в лагеря. Колодцы в деревнях стали только для немцев. На дома заставляли вешать списки проживающих. Женщины должны были кланяться немецким офицерам. Из поселка в поселок нельзя было ходить. В Пушкине нацисты расстреляли двух мальчишек, перебегавших в другой район, думая, что они шпионы. И таких случаев много, - перечислял страшные факты историк.

Отдельно Бернев остановился на больнице Кащенко и доме инвалидов в Макарьевской пустыни.

- В Кащенко в период оккупации умертвили 800 больных, беглецов расстреливали. Пациентам вводили подкожные инъекции с ядом. Больные думали, что это обычные уколы. Через 5-10 минут человек умирал в муках. В Макарьевской пустыни особо зверски убили 300 психически больных женщин. Пришел карательный отряд из финнов и эстонцев, отобрали всю еду. Лежачих людей свозили и расстреливали, - добавил Станислав Бернев.

По словам поисковиков, они плакали при эксгумации тел расстрелянных ленинградцев. Фото: поисковый отряд "Искра"

САДИСТСКИЕ УБИЙСТВА

Следом в суде выступил командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. По сути, он подтвердил слова прокуратуры с первого заседания о бесчеловечных методах расправы над ленинградцами. В качестве доказательства поисковик показал фото скелетов с мест раскопок.

- Мы находили останки не только военнопленных, но и гражданских лиц. Мертвых детей, женщин, – берет паузу Андрей Клементьев. – Вот фото (показывает на экран телевизора в суде) женщины с пулевым отверстием черепа в виске. У нее нашли брошь. То есть это был простой житель, не военный. Рядом мы нашли тело ребенка с маленькими валеночками. Такое навсегда врезается в память. Я впервые видел, как взрослые мужчины плачут. Мы находили переломанные кости рук, ног. Кости рук, связанные колючей проволокой.

Как подчеркивает Клементьев, немцы старались скрыть захоронения - то ли от стыда, то ли по приказу.

- Поясню, трупы людей заваливали деревянным настилом, битым кирпичом. Маскировка на высшем уровне. Ведь обычный человек и не поймет, что под кирпичом что-то есть, и прекратит копать, - говорит поисковик.

Последним в суде выступил главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин. Он передал прокуратуре часть важных документов по делу, в том числе списки военнопленных и сожженных деревень. Эксперт подтвердил, что надзорное ведомство верно подсчитало точное количество жертв от оккупации – 435 371 человек.

В конце заседания прокуратура озвучила результаты некоторых судмедэкспертиз, которые подтверждают причастность немцев к массовым убийствам ленинградцам. Третье заседание по делу будет в 10:00 в понедельник, 26 сентября.

КОНКРЕТНО

Количество ленинградцев, сосланных на каторжные работы в некоторых населенных пунктах Ленобласти: Луга – 7 тысяч человек вне концлагерей и 1,2 тысячи в лагерях; Гатчина – 4,5 тысячи вне лагерей и 600 в лагерях; Волосово – 3,6 тысячи вне лагерей и 2,2 тысячи в лагерях; Котлы – 900 вне лагерей и 500 в лагерях; Кингисепп – 5 тысяч вне лагерей и 800 в лагерях.

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