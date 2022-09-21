Арестованный помощник доктора Курпатова пожаловался, что может не успеть ознакомиться с делом

Бывший помощник доктора Курпатова, арестованный за мошенничество, пожаловался на затягивание следствия. Фото: СОЦСЕТИ

Уже почти год бывший помощник доктора Андрея Курпатова находится в СИЗО. Алексея Иевского арестовали за мошенничество. По версии следствия, молодой человек втерся в доверие к знаменитому психологу и завладел кампанией «Онлайн Продакшн», которая занималась разработкой курсов доктора. Также ему вменяют кражу машины, дорогих часов и бриллиантовых серёжек, принадлежавших начальнику. Сам Иевский уверяет, что все перечисленное было подарком от Курпатова, так как мужчины находились в дружеских отношениях. Разобраться в этой дружбе следователи пытаются уже 11 месяцев. Постепенно в деле начали фигурировать ещё и земельные участки в Ленобласти, которые мужчины тоже не смогли поделить. Все это в итоге с трудом уместилось в 12 томов уголовного дела, только вот ознакомиться с ними полноценно, по словам родных, Иевскому не дают.

- В октябре будет ровно год, как Лешу задержали. Следствию уже дважды выносили предупреждение за затягивание процесса. Только 14 сентября Леше выдвинули обвинение, и он начал знакомиться с материалами дела. Теперь следствие просит ограничить ознакомление до 28 сентября, - рассказал «КП-Петербург» отец обвиняемого Константин Иевский.

Курпатов больше не контактирует с Иевским или его родственниками. Споры экс-друзей решит суд. Фото: СОЦСЕТИ / Архив "КП"

По его словам, каждый том содержит около 250 страниц и прочить все за 10 дней (столько остаётся при вычете выходных дней) кажется невозможным. В первые два дня ознакомления Иевский прочитал 150 и 170 страниц дела, но следствие посчитало, что так обвиняемый задерживает процесс.

- По сути, Леша еще даже не прочитал само обвинение. Он его не видел, тогда за что же сидит? Следователь очень затянула этот процесс - однажды она даже в присутствии адвоката подписала документ о том, что официально отказывается предоставлять дело адвокату и обвиняемому, - уверяет Константин Иевский.

Судебное заседание по этому вопросу состоится 23 сентября.

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