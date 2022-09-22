В КГИОП опровергли задержание главы комитета Сергея Макарова

КГИОП опроверг задержание Сергея Макарова. Фото: КГИОП СПб

Пресс-служба петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) опровергла задержание руководителя ведомства Сергея Макарова, о чем накануне писали городские СМИ.

- Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования, - сообщили представители КГИОП журналисту «КП-Петербург».

Напомним, что претензии к ведомству выдвинули в городском и федеральном управлениях Следственного комитета России. Причиной стали скандалы со сносом старинных домов и особняков, которые градозащитники считают памятниками. А в КГИОПе, в свою очередь, ценности в объектах не видят.

Последней каплей стал снос внутренних флигелей в особняке Салтыковой на Большой Морской улице. Делом заинтересовался лично глава СК России Александр Бастрыкин. Он не только приехал на место, но и поручил создать в главном управлении СКР группу по расследованию дел о сносе исторических зданий в Петербурге.

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