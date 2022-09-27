«Хотят отдать квартиру украинцам»: Эстонцы депортировали в Ленобласть жителя Нарвы, протестовавшего против сноса памятника танку Т-34

Россиянина депортировали из Эстонии за акции против сноса танка Т-34. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Эстонии продолжают радикально бороться с российскими патриотами. Раньше там штрафовали за публичную демонстрацию Георгиевской ленточки. Сейчас же дошли до крайностей. Из Нарвы депортировали 57-летнего россиянина Андрея Сущева, который приходил на акции по защите памятника танку Т-34. Напомним, мемориал демонтировали в середине августа. Но тогда мужчина и не подозревал, что за мирный протест его лишат квартиры, разлучат с пожилой матерью и выдворят из родного города.

ПАТРИОТЫ НА ВЫХОД

- У меня там вся жизнь осталась! Я там родился, вырос и прожил сознательные годы, - сокрушается депортированный из Нарвы Андрей.

57-летний патриот в последние годы подрабатывал в Эстонии монтажником. Жил в собственной квартире, навещал 83-летнюю мать, за которой требуется уход. У Андрея российское гражданство, но был вид на жительство в Эстонии. В какой-то момент к нему заявились полицейские и пограничники и сказали, что с последним правом придется расстаться. Андрея заковали в наручники и повезли к границе.

Вот как Сущева выводили за границу - в наручниках. Фото: скриншот с сайта rus.delfi.ee

- Кто они вообще? Какие-то похитители в камуфляже и бронежилетах. Мне никто не представился. Мне никто ничего толком не объяснил. Забрали документы, посадили в кабинет какой-то. Сунули бумажки и потребовали подписать. Я ничего не трогал, - рассказал «КП-Петербург» мужчина.

Андрей плохо понимает эстонский язык, но в некоторых документах он все-таки распознал, чем не угодил местным властям.

- Меня представили врагом Евросоюза, это мягко выражаясь. Якобы я угрожаю их безопасности. Якобы я организовал все протестные мероприятия на 9 мая и в другие даты. Но это ложь. Акции организовывала городская власть, это были мирные встречи. Русскоязычные жители Нарвы пытались изменить решение Эстонии о сносе танка Т-34. И мы наладили диалог, общались с мэром Нарвы. Казалось, все сложится в нашу пользу. На акции приходил весь город. Я участвовал в переговорах. Просто высказывал мнение. Но, видите, выставили это так, что я пошел против государства, – возмущается Сущев.

Мужчина вместе с друзьями каждое 9 мая ходили к памятнику танку Т-34 в Нарве. Мирно. И не было никаких проблем. Фото: СОЦСЕТИ

ПРОЩАЙ, КВАРТИРА

Но это полбеды. Теперь Эстония хочет передать квартиру Андрея… в собственность граждан Украины. Вдобавок из-за депортации сына переживает его 83-летняя мать, за которой сын ухаживал.

- Если они продадут квартиру, то это будет абсолютным беззаконием. Уже есть решение об изъятии, ничего им не мешает распорядиться моим имуществом, хотя я собираюсь судиться, - заявляет Сущев. – За маму я беспокоюсь не так сильно - у нее своя квартира и нашлись знакомые, которые будут к ней приходить, если ей потребуется помощь. Очень рад, что на мою беду откликнулось много неравнодушных жителей Нарвы.

Мужчина рискует лишиться квартиры в Эстонии. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас мужчина живет в Ивангороде. Ему предоставили квартиру. Кроме этого власти Ленобласти намерены помочь ему с сохранением жилья в Нарве.

- Я был в Ивангороде на установке памятника танку Т-34. Спасибо местным властям, что решились компенсировать утрату мемориала в Эстонии. Поймите, я патриот своей страны. Я ценю ее историю. У меня дедушки воевали. Сам я прошел Афганистан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой защитить права Андрея Сущева. По данным властей 47 региона, эстонцы действительно хотят передать квартиру мужчины в собственность граждан Украины.

- Андрею Сущеву предоставили временное жилье в Ивангороде, ему оказали материальную поддержку. Губернатор взял на контроль помощь по трудоустройству мужчины, - добавили в пресс-службе правительства Ленобласти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Потребовали выкинуть георгиевскую ленточку в мусорный бак»: Эстонские пограничники оштрафовали петербуржца на 120 евро за память о победе над фашистами

Выкинуть георгиевскую ленточку в мусорный бак требуют от петербуржцев пограничники Эстонии (подробности)

Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам

Во въезде будет отказано даже при наличии выданных другими странами шенгенских виз (подробности)

Разрисовывают машины краской, отбирают колбасу на границе, выливают пиво: Как Финляндия измывается над туристами из России

Русские туристы научились вывозить санкционные предметы роскоши из Финляндии (подробности)