Беглов пообещал, что при реновации жителей хрущевок не будут переселять в другие районы

Жителей хрущевок не будут переселять в другие районы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов приостановил действие закона о реновации в Петербурге. Причиной стала «обратная связь» от жителей города, после чего в Смольном решили внести изменения в принятые законодательные нормативы. В частности, в документ впишут положение о переселении жителей сносимых хрущевок в построенные по соседству дома.

- Важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жителей территории, идущей под реновацию, могли переселять в непосредственной близости от прежнего дома, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам главы города, власти должны «надежно защитить» права и интересы петербуржцев, которых взволновал закон о Комплексном развитии территорий, подразумевающий снос промышленных кварталов, кварталов с хрущевками и строительство на их месте нового жилья.

Теперь губернатор обратился к депутатам Законодательного собрания, чтобы они одобрили приостановку действия закона о реновации жилых кварталов до 2024 года. За это время городское и федеральное законодательство планируют поправить.