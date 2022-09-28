Украинская беженка, которая увела британца из семьи: «Тони выгнал меня из дома на улицу без еды. Он вернется к своей Лорне»

Тони выгнал беженку из семьи Фото: предоставлено "КП"

История их любви прогремела на весь мир и, кажется, не оставила никого равнодушным. 22-летняя София Каркадым из Киева за 10 дней увела из семьи 29-летнего британца Тони Гарнетта. Украинскую беженку он поселил у себя в доме, и тут завертелось. Англичанин влюбился и решил, что хочет жить с ней, после чего ушел от гражданской жены Лорны, оставив ее с двумя детьми.

Сама София рассказывала «КП», что чувства у них вспыхнули с первых минут знакомства. После этого новости от пары сыпались как из рога изобилия. То они выиграют суд у брошенной Лорны, запретив ей общаться с беженкой, то Тони запишет песню, посвященную возлюбленной из Киева. Апофеозом всего стала новая пара украинских беженцев, которую Тони поселил в своем доме. Тони и София расписывали СМИ, как они счастливы, мечтают о свадьбе и детях.

Тони говорил, что счастлив с Софией Фото: предоставлено "КП"

И вот настал неожиданный, но логичный финал этой мелодрамы. Тони со скандалом выгнал из дома Софию, вывалив все грязное белье в местную прессу.

«ТОНИ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА БЫЛ В ДЕПРЕССИИ»

Пара поссорилась, когда британец отмечал свое 30-летие. Англичанин выставил Софию за дверь, заявив, что та постоянно пьет и ссорится с ним.

- Я совершил ошибку, начав отношения с Софией. Я больше не могу терпеть ее оскорбления и гнев. Да, я чувствовал и думал, что влюблен в нее. Но в ней есть такая сторона, с которой я больше не могу мириться. Она злится и она агрессивна. В день нашей ссоры она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Это действительно напугало меня. У меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности.

Тони передал Софию полицию, после чего поспешил дать интервью британским журналистам. Но беженка не осталась в стороне. В эксклюзивном интервью «КП» она рассказала, что на самом деле произошло в их семье.

- Он поступил ужасно по отношению ко мне, - вздыхает София. - Последние три месяца Тони был в депрессии, потому что не мог видеть детей. Из-за этого он забил на нас, на наши отношения, на наше будущее. Я его утешала после ссоры с мамой, я его пыталась поддержать, а он в ответ на это все даже близко не хотел быть со мной в этот день. Я последние месяцы не чувствовала никакой отдачи, брала на себя все его негативные состояния. А в ответ - ничего.

София теперь живет одна Фото: СОЦСЕТИ

- Ссора с мамой была из-за вас?

- Он с ней поссорился еще три месяца назад, когда она пыталась отобрать дом у его умирающего отца. Тот хотел продать дом и отдать выручку детям. Но мать не согласилась, так как хотела получить половину суммы, начала таскать своего мужа по судам. А у него что-то вроде рака. Ему остались считанные месяцы. И через это все я проходила вместе с Тони. Мать материла его за это. Сказала, что он сделал ошибку, бросив детей. Заявила, что она больше не поддерживает наши отношения. Мать была озлоблена, что она не может видеть внуков, что Тони защищал отца в судах. Я думаю, это всеобщее давление и привело его к тому, чтобы бросить меня.

«КУРИЛ ТРАВКУ И ИГРАЛ В КАЗИНО»

- Вы поругались, когда он пришел от бывшей?

- Я ждала его день рождения, заранее купила подарок. А он в этот день первым делом поехал к Лорне! Из-за этого у нас началась рядовая ссора. Я ушла. Потом через какое-то время вернулась, а там уже полиция. Он сказал, что я его преследую. Хотя я просто написала, что прошу прощения за причиненные ему неудобства и прошу дать мне шанс исправить все. Но полиция не разрешила мне входить в дом. В мой собственный дом. Он все наврал, приукрасил. И за это меня арестовали первый раз на 24 часа. А второй раз я пыталась связаться с ним и попросить помощи, так как мне было негде ночевать. И он не вернул мне телефон. Я провела в общей сложности 48 часов в полицейском участке. Это было так: я ушла после ссоры. Потом через какое-то время вернулась, а там уже полиция. Он выбросил меня на улицу без денег, без воды, еды, без понимания, что делать дальше. Я сейчас это все разгребаю. Пытаюсь собрать себя в кучу.

София приехала к Тони в дом, а потом он бросил семью Фото: СОЦСЕТИ

- А вот это про нож и пьянство - он вас обвинил.

- Я могу сказать, что он наркоман, потому что курит траву каждый день и у него зависимость от онлайн-казино. Но я такого не делаю, потому что у всех свои минусы и слабости. Я могла выпить раз в неделю - это алкоголизм? Про нож он соврал. Стена была повреждена, как мы заехали.

- Как остальные реагируют на это?

- Правду говорят: «Если человек поступил так по отношению к одной, то он может обойтись так и с тобой». Я не осознавала этого, доверяя ему на 100 процентов. Сейчас выяснилось, что он тайно отсылал бывшей деньги, когда мы едва сводили концы с концами. Все в шоке. Никто не понимает, что на него нашло. Все его осуждают, никто не верит ему. Сказали, что он конченный и странный. Трус, не может определиться, что хочет. Хотя я просто сказала, что против того, чтобы он видел детей в присутствии Лорны. Он должен был их забирать, ехать куда-то с ними: со мной или без меня, но не с ней.

«УЕДУ НА УКРАИНУ»

- А где вы сейчас и где он?

- Я сейчас в отеле пока не пойму, что делать. Я планирую потихоньку прийти в себя и поехать домой. Остаться здесь мне не хватит моральных сил. К тому же у меня никого нет в Англии. А он живет с этой парой украинцев, кого приютил (девушка и парень). Возможно, он решит вернуться к Лорне и выгонит их. Передо мной он не будет извиняться - корона упадет. Он лучше будет страдать. А я не могу вернуться.

Тони может вернуться к Лорне Фото: СОЦСЕТИ

- Не жалеете, что были с ним?

- Я не жалею о первых месяцах наших отношений. Потом была сплошная скука по детям. И неуважение меня как партнера. Я не буду сажать его за решетку. У меня до сих пор есть чувства к нему. Но его не волновали наши отношения и наше будущее. Я все понимаю, что дети, но если ты решил строить новую жизнь, не надо жить прошлым. Морально он немного притуплял все мои попытки высказать свое мнение. Я была против его игр в казино, ему было пофиг. Но я же его не арестовала за то, что он мог спустить последние деньги на эту ересь! Я его не бросила! Но мы явно были не в равных позициях уже давно. А я старалась не начинать конфликт.

- Как Лорна отреагировала?

- Я не общаюсь с этой дурой. Она свое разрушила, мое и его. И радуется.

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