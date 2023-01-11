Электромобили могут начать собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Электромобиль "Е-Нева" разработал "Обуховский завод". Фото: Кирилл Поляков в телеграм

Петербургский завод Nissan (уже бывший) может стать площадкой для производства электромобилей. С таким неожиданным предложением выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба тольяттинского автогиганта.

- Площадка обладает высоким потенциалом, и «АвтоВАЗ» готов рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Петербурге электромобиля, - заявил Соколов на совещании, в котором приняли участие представители правительства Петербурга и члены регионального отделения Союза машиностроителей России.

Речь, судя по всему, идет о электромобиле «Е-Нева», который разработан на «Обуховском заводе». Недавно с машиной лично ознакомился вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, также принимавший участие в совещании. Отметим, что предшественником Полякова на должности «транспортного» вице-губернатора был именно Максим Соколов, в прошлом году ушедший руководить ВАЗом.

Сам Поляков подчеркнул, что город «сильно заинтересован» в скорейшем возобновлении работы бывшего завода Nissan. Для этого «АвтоВАЗу» готовы выделить помощь, в том числе по программам городского «Фонда развития промышленности».

Власти хотят загрузить работой двухтысячный коллектив завода, а также подтянуть в качестве смежников и поставщиков другие промышленные предприятия Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что сейчас завод находится в процессе передачи «АвтоВАЗу». По существующим планам, на площадке предполагается сборка китайских автомобилей под маркой «Лада». Схема с электромобилем «Е-Нева» может стать дополнительной возможностью загрузить конвейер.

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