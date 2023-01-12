Основателя патриотической организации «Красная звезда» приговорили к трем годам колонии за смерть человека под колесами БТР в Петербурге

Основателя патриотической организации осудили за смерть человека под колесами БТР. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красносельский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о гибели 38-летнего мужчины, которого насмерть переехал бронетранспортер. Трагедия произошла в ноябре 2020 года в военно-историческом парке на Гатчинском шоссе. На скамье подсудимых оказались три человека, в том числе основатель патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко.

- У Бараненко возник умысел на незаконное осуществление коммерческой деятельности по проведению мероприятий в военном стиле с использованием списанных образцов военной техники, куда он также привлек Торопова и Киселева, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, подсудимые сняли офис, организовали ИП и арендовали землю в Красносельском районе для проведения мероприятий. В конце ноября 2020 года им поступил заказ на организацию дня рождения для брата погибшего. В ходе праздника приглашенные мужчины спрыгнули с бронетранспортера на землю. В это момент БТР, которым управлял Топоров, поехал и задавил одного из гостей. Им оказался приемный сын крупного бизнесмена.

Всех троих обвиняли в оказании услуг, повлекших гибель человека. Киселев вину признал и получил 2,5 года условно. Бараненко и Топоров вину не признали. Им суд дал по три года колонии каждому.

Отметим, что в 2018 году Бараненко уже был фигурантом уголовного дела по точно такой же статье. Причиной стал наезд танка на человека на празднике в парке 300-летия Петербурга. Тогда дело закрыли за примирением сторон. А танк Т-60 был конфискован по решению суда.

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