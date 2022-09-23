«Повестку принес дворник»: Десантника из Петербурга за сутки мобилизовали на спецоперацию

Петербуржец рассказал, как попал под частичную мобилизацию и поехал служить. Фото: СОЦСЕТИ

Первые группы мобилизованных резервистов отправились на службу утром 23 сентября в Петербурге. Призывников перевозят в военные части для медосмотра, после чего их ждут сборы с подготовкой. «КП-Петербург» поговорила с 38-летним десантником Алексеем (имя изменено, - прим.Ред.) о том, как ему вручили повестку и сколько времени дали на сборы.

«НА ПРОЩАНИЕ ДАЛИ СУТКИ»

В последние годы Алексей трудился разнорабочим на складах и был вратарем в футбольных командах «Московская застава» и «Красная заря». Повестка не стала для мужчины сюрпризом. По его словам, еще в начале спецоперации он думал пойти на Донбасс добровольцем, но мать, отец и бабушка не отпустили.

Алексей рассказал, что в военкомате была очередь из мобилизованных мужчин. Фото: СОЦСЕТИ

- «Мобилизационная» повестка пришла утром в четверг, 22 сентября. Пришел дворник и вручил моей матери, так как меня дома не было. Мама сообщила мне. Я пулей домой прибежал и сразу - в военкомат. Там еще около 30 таких же крепких мужиков. Всем от 25 до 40 лет. Пришли сами. Значит, сильные духом. Это похвально, - рассуждает мужчина.

Разговор военного комиссара с десантником оказался коротким, потому что тот уже все знал про Алексея. Жены и детей у мужчины нет. На здоровье не жалуется. Имеет первую категорию запаса и звание рядового. Специальность – разведчик. Служил в ВДВ с 2003 по 2005 годы.

- Только попросили ксерокопию паспорта и фотографии для личного дела. На сбор и прощание с родными дали время до девяти утра следующего дня, - делится Алексей.

«Я ТЕБЯ БЛАГОСЛАВЛЯЮ»

Если раньше родители и бабушка десантника отговаривали его ехать на спецоперацию, то сейчас смирились.

- Бабушка так и сказала: «Уж если повестка пришла, то я тебя благословляю!» – улыбается Алексей. – Конечно, мне тревожно. Но каждому воину известно, что страх нужно преодолеть. И тогда мы победим смерть. Я хочу помочь русским людям в ДНР и ЛНР. Нам что ли нужно ждать того момента, когда будут бомбить и наши города? Как я буду в глаза своим родным и друзьям смотреть, если не поеду на помощь? Это позор, как жить-то потом…

Мужчина два года отслужил в десанте и признается, что не растерял навыки. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей признает, что у него прибавились лишние килограммы, да и физическая форма не идеальна. Но футбол помогал держать тонус.

- В десанте было очень жестко, суровые времена. Однажды я даже чуть не сломался, – вздыхает Алексей. – Нет-нет, дедовщины не было. Просто подготовки изнуряющие. Каждый день бегали, стреляли. Но это очень интересно. Настоящая школа жизни. Я еще сильнее полюбил родину, осознал какие-то простые истины – как важно крепко любить семью, никогда не предавать друзей, не бросать слабого в беде.

ЧТО БРАТЬ НА УДАЧУ

Алексей предполагает, что до командировки на спецоперацию уйдет еще около месяца.

- Сначала у нас будут сборы, переподготовки, тренировки. Медкомиссию опять же пройдем. Кстати, если что-то не так со здоровьем будет, то обещают вернуть домой. Больше я вам ничего сказать не могу. Естественно, номер и адрес военной части держится в строгом секрете, - говорит десантник.

Дома Алексея будут ждать родители и бабушку. Он получил их благословение. Фото: СОЦСЕТИ

38-летний призывник взял с собой на удачу старый берет. Много вещей брать не стал, хватило одной сумки.

- Одежду сказали не брать, все на месте выдадут. Взял предметы личной гигиены. Еще со мной всегда армейский жетон. Он для меня как крестик, будет моим талисманом. Этот жетон мне набил солдат в храме Вооруженных сил РФ в Москве. Я мечтал туда попасть… Ну да ладно, пора мне собираться, с родными время провести. Давайте созвонимся, когда все закончится, и я вернусь? Победа будет за нами! – на оптимистичной ноте закончил разговор Алексей.

Добавим, что Минобороны РФ собирается мобилизовать 300 тысяч резервистов. В первую очередь военкоматы смотрят на тех, у кого первая категория запаса и есть боевой опыт. Власти Петербурга не озвучивали конкретное число горожан, которые попадают под частичную мобилизацию.

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