Косолапие, межпозвоночная грыжа: Петербуржцы начали скрывать болезни ради того, чтобы их мобилизовали

Негодные по здоровью петербуржцы идут добровольцами на мобилизацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошла неделя с начала частичной мобилизации в Петербурге. Пусть Смольный и запустил горячую линию 122 по вопросам призыва, но в редакцию «КП-Петербург» продолжают поступать жалобы от получивших повестку людей. Они утверждают, что их не должны брать в армию по состоянию здоровью. Однако есть и те жители Петербурга и Ленобласти, кто идет служить, несмотря на противопоказания – все ради защиты родины.

«С ДЕТСТВА БОЛЕН ВИЧ»

- Моего 35-летнего брата Александра (имя изменено – прим.ред.) мобилизовали. Он не служил в армии, ни разу в жизни автомата в руках не держал. Но это еще «цветочки» - он скрыл, что болеет ВИЧ! – написал нам родственник мобилизованного мужчины.

Александр живет с ВИЧ с детства, но таблетки помогают ему подавлять инфекцию. Фото: СОЦСЕТИ

В телефонном разговоре брат Александра объяснил, что тот пошел в военкомат добровольцем. Обманул мать, жену и других близких – сказал, что ему пришла повестка. До этого мужчина воспитывал двоих детей, работал на стройке.

- У Саши положительный ВИЧ-статус. Он получил его случайно в детстве в больнице. Всю жизнь на таблетках. Но по внешнему виду не скажешь, что он болен. Мог откосить, но взял и пошел служить. Это его выбор, но мы в шоке, – говорит брат Александра. – Сейчас он в танковых войсках. Имеет звание рядового, специальность – стрелок. У него нет ни кредитов, ни ипотеки. Зарплата у него хорошая, так что он не за деньгами поехал. Признался после отправки: «Я должен свою родину защищать!».

Родственник Александра не смог предоставить «КП-Петербург» справку, подтверждающую его ВИЧ-статус. Документы о состоянии здоровья других героев материала есть в распоряжении редакции.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько опасен мобилизованный с ВИЧ-инфекцией?

Отвечает доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов:

- Если любой человек заражен ВИЧ, нужно смотреть, лечится он или нет. Принимает ли антиретровирусную терапию каждый день. Если лечится – он безопасен практически в любой ситуации. Если он не принимает терапию, то при кровотечении его кровь, а также лимфа опасна для окружающих. Вирус может быть передан из крови в кровь. Например, при обоюдном повреждении кожи и/или слизистых. По нашим законам, человек с ВИЧ не обязан сообщать, что он заражен. В том числе в медицинском учреждении. Но зараженный ВИЧ может признаться ради здоровья окружающих, что он носитель инфекции. Тем не менее, врачи военкомата могут включить в план обследования анализы на ВИЧ и вирусный гепатиты, которые тоже передаются через кровь и лимфу, а также половым путем.

«ЕСТЬ ГРЫЖИ, И ОТНИМАЕТСЯ НОГА»

Добровольцем на мобилизацию пошел и 48-летний водитель погрузчика Аркадий (имя изменено – прим.ред). Вот только порыв сердца мужчины не оценила его жена Екатерина, которая рассказала «КП-Петербург» о проблемах здоровья супруга.

Со времен получения военного билета Аркадий прибавил около 40 килограммов. Фото: предоставлено "КП"

- Я надеюсь, что его не будут там сильно гонять. Проведут тщательный медосмотр. Поймите, у него избыточный вес, более 100 килограммов. Межпозвоночные грыжи, высокое давление, нога отнимается при ходьбе на дальние расстояния. Я горжусь им, но надеюсь, что на здоровье мобилизованных не закроют глаза. В нашей семье мужчина – это защитник. И бежать от мобилизации, как это делают другие люди, у нас не принято, - рассказывает Екатерина.

Сам Аркадий уже выходил на связь с женой со сборов и пообещал ей, что он справиться с трудностями.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В редакцию «КП-Петербург» пришло несколько жалоб от родственников мобилизованных жителей Петербурга и Ленобласти. Родные считают, у них есть веские основания для отсрочки из-за состояния здоровья (в редакции есть подтверждающие документы).

- Моему брату 45 лет. Он служил срочную службу. Имеет звание рядового, первый в категории запаса. Зрение минус 2,5, есть межпозвоночная грыжа. Медкомиссию не проходил ни в военкомате, ни в воинской части. Ему с трудом даются обычные нагрузки вроде бега. Не может долго стоять. Сейчас он находится на сборах, записан как помощник гранатометчика. Хочется бить во все колокольни, вернуть человека, - пишет сестра резервиста.

Есть истории и тех, кто получил повестку, но не спешит идти в военкомат – тревожно.

- Моему 22-летнему сыну-студенту принесли повестку с военкомата Выборгского района. Он был инвалидом в детстве. У него сейчас двусторонняя врожденная косолапость, деформированы обе стопы, 50 процентов атрофированных мышц. Он даже не может на носках ходить. За всю жизнь ему сделали 11 операций. Сейчас с категорией в военном билете «В», то есть ограниченно годен. Переводится с заочного отделения вуза на очное. Боимся идти в военкомат. Сначала получим справку из университета, - переживает мама молодого человека.

Повестка пришла даже петербуржцу с косолапостью. Фото: предоставлено "КП"

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Военный юрист Павел Малютин подчеркивает, что все мобилизованные мужчины, недовольные решением военкомата, могут обжаловать это решение. И лучше делать это в первый день.

- Решение мобилизационной комиссии не приостанавливается на период его оспаривания. Так что человек продолжит служить, но он хотя бы официально заявит о своем недовольстве, – объясняет Малютин. – Обращаться в таких случаях нужно в суд, военную прокуратуру гарнизона и в Минобороны России – например, в электронную приемную. Может помочь и огласка в СМИ. Но, хотелось бы, чтобы военкомы сами более тщательно относились к мобилизации.

А как быть тем, кто получил повестку, но еще не ходил в военкомат? И не хочет, потому что не подходит под параметры частичной мобилизации. Здесь эксперт отвечает, что на практике уже было несколько случаев, когда военкоматы пропускали мимо ушей рекомендации Минобороны о порядке призыва (первыми, напомним, идут рядовые и сержанты до 35 лет с первой категорией запаса – прим.ред.).

Перед походом в военкомат лучше иметь на руках все документы, гарантирующую отсрочку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Разъяснение Минобороны касаются исключительно их приоритетов. В законе о мобилизации вы не найдете строчки о призыве по той или иной очередности. Этот пробел, конечно, лучше быстрее устранить, чтобы у нас не было массы жалоб и вопросов, - говорит военный юрист.

Эксперт обращает внимание, что в военкомат стоит идти подготовленным, если желания служить нет, да и имеются ограничения по здоровью.

- Если повестка уже пришла вам, то можно посмотреть, надлежащим ли образом ее вручили и есть ли основания для ее вручения. Сходить в военкомат и уточнить данные воинского учета, конечно, стоит. Но не с пустыми руками – брать все необходимые документы, подтверждающие заболевания. В теории это поможет получить отсрочку или убедить военкомат, что вы не подходите под мобилизацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В московских военкоматах создали спецгруппы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. В комиссариатах будут проводить дополнительную проверку мобилизованных граждан. Часть неправильно выписанных повесток уже отозвали назад. Петербургские военкоматы пока не могут похвастаться такой инициативой. разве что губернатор Александр Беглов поручил рассматривать каждую жалобу индивидуально.

- Нужно оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом, - цитируют главу города в Смольном.

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