«Капля никотина»: Друзья умершего после курения вейпа восьмиклассника из Петербурга раскрыли правду о его страшной привычке

Друзья умершего после курения вейпа подростка заявили, что он был токсикоманом. Фото: СОЦСЕТИ

Трагичная смерть 14-летнего подростка Владимира (имя изменено – прим.ред.) из Петербурга, умершего после курения вейпа, обрастает новыми подробностями. Напомним, вечером 10 января восьмиклассник втайне от родителей покурил в ванной, после чего ему стало плохо, и он замертво упал. Предварительной причиной смерти называют отравление. В конце прошлой недели родители похоронили ребенка. Траурная церемония прошла без участия друзей и одноклассников юноши, однако они рассказали «КП-Петербург», что все равно встретились вместе и выяснили, как именно Вова провел свой последний день. По их словам, у него якобы была еще одна пагубная привычка, о которой даже не догадывались родственники.

Подросток увлекался экстремальным спортом, но вредные привычки не обошли его стороной. Фото: СОЦСЕТИ

- Насколько мы знаем, он еще иногда баловался с дезодорантами. У нас даже есть видео, где Вова занимается этим. Но на боли в голове и другие последствия он не жаловался. Вечером незадолго до смерти Вова мог токсикоманить. И только потом покурил вейп на голодный желудок, - рассказали друзья погибшего подростка.

Кроме этого одноклассники юноши согласны с выводами нарколога Олега Стеценко, опрошенного «КП-Петербург». Ранее эксперт предположил, что в организм подростка попали капли никотина, потому что его вейп был просрочен и почти не выделял пара.

Друзья Владимира думают, что он купил свой последний вейп в магазине у дома. Якобы местные кассиры не первый раз нарушали закон и продавали ему испарители. Фото: СОЦСЕТИ

- Вова всегда курил «гарь», просроченный вейп. Мы переживали и даже сами иногда меняли ему старый вейп на новый. Но он все равно не следил за состоянием устройства. И добавьте к этому тот факт, что он увеличивал дозу никотина в жидкости. К сожалению, сам виноват. Почему он этим занимался? Он всегда был рискованным. И попал в дурную компанию, - считают друзья Владимира.

Добавим, что СК продолжает расследовать уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По словам друзей погибшего подростка, полиция проверила ближайшие к его дому магазины с вейпами. Знакомые Владимира считают, что определенные кассиры продавали ему испарители, несмотря на нарушение закона. Если виновников в смерти восьмиклассника найдут, им грозит до двух лет колонии.

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