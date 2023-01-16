В Кудрово началось строительство развязки с Мурманским шоссе у «Икеи»

В Кудрово начали строить развязку с Мурманским шоссе. Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl

В Кудрово началось долгожданное строительство новой развязки с Мурманским шоссе. Проект, еще до своего ухода из России, финансово поддерживала «Икея», чей магазин как раз находится в этом месте. Сейчас он закрыт, но власти Ленобласти не отказались от сооружения развязки в «пробочном» месте.

- Строители делают площадку под стапель — это железная штуковина, которая будет своего рода рельсами для пролета второго путепровода над Мурманским шоссе, - сообщает пресс-служба Ленавтодора.

Плюс будет расширен уже существующий пролет, для этого будут построены новые опоры.

Сама строительная площадка находится на территории ТЦ «Мега-Дыбенко», в котором ранее располагалась «Икея». Строители иронично уже пообещали подарить всем желающим знаменитых икеевских акул, если найдут их «залежи».

Площадку под работы оборудовали на территории "Икеи". Фото: Ленавтодор.

Напомним, что проект строительства развязки еще весной 2021 года одобрила госэкспертиза. После чего начались подготовительные работы.

- Проект будет реализован в два этапа. Сначала — продление Центральной улицы до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к ТЦ «МЕГА», - сообщало ранее пресс-служба правительства Ленобласти.

Здесь же в перспективе появится и транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Кудрово» с перспективной станцией метро. Развязка должна увязать Мурманское шоссе с ТПУ и улично-дорожной сетью Кудрово в единый комплекс, чтобы уменьшить пробки.

Работы затронут как саму Центральную улицу, так ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд. Общая стоимость строительства составит 5,6 миллиарда рублей.

Срок завершения строительства обозначен мартом 2027 года.

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