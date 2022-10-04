Сами виноваты: Спецпредставитель губернатора Ленобласти рассказал, почему мобилизуют тех, кого не должны

Мобилизованным жителям Ленобласти объяснили, что можно купить с собой на фронт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Частичная мобилизация стала самой обсуждаемой темой для жителей Ленобласти за последние две недели. Это легко заметить по странице губернатора Александра Дрозденко во «Вконтакте». Там ему ежедневно пишут десятки жен, сестер и матерей с вопросами и жалобами. Поэтому власти 47 региона назначили ответственного за связь между родственниками и мобилизованными мужчинами – им стал советник губернатора Сергей Мачинский. Спецпредставитель ответил на главные вопросы обеспокоенных родных и близких резервистов.

ПИСАТЬ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЗВОНИТЬ

Много вопросов от родственников мобилизованных ленинградцев поступило насчет порядка общения с ними. По словам Мачинского, безопаснее всего это делать письменно.

- Поймите, в армии, ведущей боевые действия, не место смартфонам, – подчеркнул спецпредставитель губернатора Ленобласти. – Есть определенный уровень секретности. Давайте его не нарушать и не ставить в уязвимое положение близких. Иначе вас вычислят враги, будут доставать ваших жен и матерей. Уже были такие случаи. Мы постараемся наладить хотя бы постоянную письменную связь. Звонить можно только по кнопочным телефонам, на военных сборах для этого постоянно выделяют время.

В призывной пункт советуют брать по минимуму вещей. Всем необходимым обеспечат в воинской части. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЖАЛОБЫ – НАПРЯМУЮ К РУКОВОДСТВУ

Жаловаться на решение о мобилизации и какие-либо притеснения по службе можно не только в военкомат, суд или прокуратуру. Мачинский советует внимательно прочесть устав и усвоить новые права.

- Много обращений с жалобами. Безусловно, иногда есть перегибы, – признает Сергей Мачинский. – Но мобилизованные имеют права военнослужащих. Можно спокойно обращаться к командиру письменно или устно. Если он вас игнорирует, то обращайтесь к вышестоящему начальству. Поверьте, можно добиваться исполнения своих прав на месте, на сборах. Не надо в панике женам писать, чтобы вас забрали и трубили во все инстанции.

НЕЗАКОННЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ

В Ленобласти вернули домой ровно 101-го незаконно мобилизованного мужчину. Еще более 50 заявлений с жалобами сейчас рассматривает региональное управление Общественного народного фронта (ОНФ). Решение, оставлять мобилизованного в воинской части или возвращать к семье принимает специальная комиссия по частичной мобилизации. Как считает Сергей Мачинский, зачастую в незаконной мобилизации виноваты сами резервисты.

- Возвращенные из-под мобилизации мужчины сами долгое время не выполняли свои гражданские обязанности. Не сообщали о заболеваниях, детях, учебе и работе в военкомат. Поэтому тот или иной резервист может числиться в военкомате как абсолютно здоровый десантник. На слово мы сейчас не можем верить каждому. Военкоматам нужны конкретные доказательства. Так что не ждите повесток. Идите в военкомат сейчас и уточните данные, чтобы потом не было проблем.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

Часто мобилизованные жители Ленобласти шлют родным огромные списки с обмундированием, которое можно им привезти для успешного боя в будущем на фронте. Например, речь о квадрокоптерах и легких бронежилетах. В правительстве 47 региона уже не раз подчеркивали, что это лишь рекомендации и всем необходимым солдат обеспечат. Однако Мачинский не скрывает, что определенный дефицит все же есть.

Общественный народный фронт готов принимать теплые вещи для мобилизованных. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ну не положены военным резиновые сапоги, что сделать теперь? Дождевик тоже можно купить. Квадрокоптеров не хватает в некоторых подразделениях. Можно купить дополнительно тактические перчатки, наколенники. А все более «сложное» – выдадут. Бронежилет войсковой, например. Да, он тяжелый. Трудно с ним бегать, вести разведку. Но в обороне можно достойно находиться, - уверяет Сергей Мачинский.

Сейчас представители ОНФ по заявкам собирают для воинских частей бронежилеты, каски, резиновые сапоги, квадрокоптеры, влажные салфетки, бинокли, ноутбуки, походные сидушки, зажигалки, одноразовые бритвы. Нужны теплые вещи: свитеры, балаклавы, термобелье, носки, вязаные шапки и флисовые перчатки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В Ленобласти работает штаб по оказанию помощи мобилизованным и их родственникам. Волонтеры оказывают юридическую, психологическую и бытовую поддержку. Обратиться с проблемой в штаб можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11.

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