Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

У Петропавловской крепости установили крещенскую купель. Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Петербурга в преддверии праздника Крещения начали устанавливать главную купель города. Она традиционно расположится у стен Петропавловской крепости. И также традиционно это будет не классическая прорубь, а деревянный помост.

- Сначала строители собрали стальной каркас, его поставили в подготовленную прорубь. А потом на каркас краном установили деревянный короб. В него и будут погружаться верующие, - рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург».

Она стоит на стальном основании. Фото: Артем КИЛЬКИН

После этого строители сделали трап, по которому петербуржцы смогут безопасности пройти до купели и обратно. Всего в Петербурге оборудуют 23 «проруби», но из-за потепления и плюсовой температуры они не будут ледяными. Окунаться в большинстве случаев придется с помоста или с лестницы.

При этом власти напоминают, что в необорудованных местах окунаться в воду нельзя. Это может быть опасно для здоровья и жизни. Также крещенские купания противопоказаны хронически больным людям. Но даже здоровые должны соблюдать правила безопасности.

Фоном для православного праздника станет центр Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед входом в воду необходимо сделать разминку и разогреться. В воде нельзя находиться более минуты. Погружение в воду с головой чревато спазмом сосудов, - предупреждают в Роспотребнадзоре. После выхода из купели необходимо растереть тело полотенцем и сразу одеться в теплую и сухую одежду.

Такой же совет дают и жителям Ленинградской области. Для них организовано 31 место для купания. И в городе и в области у купелей будут дежурить спасатели, водолазы и бригады скорой помощи.

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