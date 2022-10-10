Военкомат извинился за повестку отцу пятерых детей и победителю конкурса «Семья года-2022» из Петербурга

Известного отца пятерых детей из Петербурга чуть не мобилизовали из-за ошибки. Фото: предоставлено "КП"

Кому только не вручали повестку во время частичной мобилизации в Петербурге. Приглашение в военкомат получали мужчины с одной почкой, косолапием, другим гражданством, а также имеющие бронь от работодателя. Все эти случая были уже изучены комиссиями и люди вернулись домой. Теперь отменили мобилизацию и 48-летнего отца пятерых детей Артура Хачатряна, которого совсем недавно чествовали петербургские чиновники – за победу в конкурсе «Семья года-2022».

«ЛОЖИЛИСЬ СПАТЬ В СТРАХЕ»

Артур уже 26 лет вместе со своей женой Юлией. Летом они отметили фарфоровую свадьбу – 20 лет со дня брака. Старшему сыну 18 лет. Он золотой медалист и учится в вузе. Старшая 16-летняя дочь тоже круглая отличница и скоро закончит школу. А ее 13-летняя сестренка является чемпионкой России по спортивной аэробике. Младшим детям 8 и 4 года, они тоже делают свои маленькие успехи и временами играют в театре. Новость о повестке папы их сильно удивила.

Сейчас мужчина единственный кормилец в семье. Он работает в сфере грузоперевозок.

Дети Артура очень переживали за отца, но все обошлось. Фото: предоставлено "КП"

- Самый большой шок был именно у меня, хотя я дочка офицера, – призналась «КП-Петербург» жена Артура Юлия. – Дочь-спортсменка весь день не могла тренироваться, была в ступоре. Восьмилетняя дочка плакала. Четырехлетняя спрашивала: «Мама, что случилось, почему ты смотришь в телефон и плачешь?». А сын просто молчал. В общем, мы оказались не готовы к такому. Хотя мы все патриоты и за спецоперацию, но было тревожно. Даже были мысли спрятать Артура.

Артур не был на срочной службе в армии. Но военный билет у него есть. Там указано, что он рядовой и имеет специальность медбрата. Мужчина действительно отучился на фельдшера в юности, но никогда им не работал.

Артур имеет специальность фельдшера, но сейчас прошел переобучение на массажиста. Фото: предоставлено "КП"

- Почти сразу после получения повестки я написала жалобу губернатору Александру Беглову на его страницу во «Вконтакте». Отправила подтверждающие документы, в том числе с награждения «Семьи года». Потому что нам ни специалисты горячей линии 122, ни военная комендатура не помогла. В страхе я ложилась спать, гадая, заберут ли моего мужа утром в армию, - делится Юлия.

«ВОЕНКОМАТ ПОШЕЛ НА УСТУПКИ»

Со страницы губернатора ни свет ни заря ответили Юлии, что взяли ее жалобу в работу. По приезду в военкомат семейная пара поняла, что там уже в курсе их ситуации. Артур отдал все необходимые документы, в том числе свидетельства о рождении детей. Перед ним извинились и вручили отсрочку от мобилизации.

Жена Юлия практически в одиночку добилась справедливости. Фото: предоставлено "КП"

- Да, формально у Артура пять детей. Но по закону отсрочку от частичной мобилизации дают тем отцам, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет. А у нас таких трое, – говорит супруга Артура. – То есть, муж не подходил по призыву только из-за возраста. Но военкомат пошел на уступки, отнеслись к нам по-человечески, спасибо им. Но я уверена, что на 99 процентов нам помогла жалоба губернатору.

По словам жены Артура, в военкомате были устаревшие данные, там попросту не знали, что он многодетный отец. Поэтому женщина советует заранее обновлять документы в комиссариате инее ждать случайной повестки.

- Я хочу сказать, что мы не бежим от мобилизации. Если будет надо – муж пойдет защищать страну. А пока мы просто побудем волонтерами. Хотим участвовать в сборе вещей для мобилизованных ребят, чтобы хоть как-то им помочь, - подытоживает Юлия.

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