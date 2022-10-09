Взрывы, стрельба и окопы: Как тренируют мобилизованных на полигоне в Ленобласти перед отправкой на спецоперацию

Как мобилизованные петербуржцы проходят подготовку в воинских частях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Саня, ты как невидимка передвигаешься, так быстро. Парни, все красавцы! - кричит командир одного из отделения разведчиков после отработки тактики ведения боя.

Саня удивился похвале, снял балаклаву и вытер пот. Еще две недели назад он работал в строительной фирме, а сейчас мобилизован и готовится к спецоперации. «КП-Петербург» побывала в воинской части в Ленобласти, где сейчас готовят резервистов.

Полоса препятствий не всем дается легко. Но при нас никто не свалился с бревна, мостика или веревки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИЗ ОФИСА В ОКОП

- Мы готовим разведчиков, инженеров, саперов, поваров и специалистов связи, - рассказывает руководитель учебного места Александр Иванов. – Занимаемся переподготовкой и обучением. Проводим занятия политинформации. Очень важно, чтобы человек понимал, что его не пригнали сюда на убой, а что он пришел постоять за Отчизну.

Тактику боя отрабатывали в отделениях по пять-шесть человек. Так резервисты узнают друг друга лучше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории воинской части есть несколько полигонов. На одном из них находится длинная полоса препятствий. Мобилизованные из разведроты учатся там боевому слаживанию, в том числе прикрывать друг друга и вовремя сообщать сослуживцам об опасности. Под хлопки дымовых шашек и холостых патронов они добираются в окоп, где занимают круговую оборону.

Иногда разведчикам усложняли задачу перемещения, моделируя ситуации наступления врага. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если честно, я скрыл от матери и отца, что я доброволец, - мимоходом признался «КП-Петербург» один из разведчиков. – Сказал им, что пришла повестка, чтобы не ругались и не пытались меня отговорить. О моем решении знает только девушка и близкие друзья. Не разочаровался ни в чем, служба нравится, жду выполнения боевых задач.

С собой у военнослужащих верный друг - АК-74. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рядом проходил запыхавшийся сослуживец с АК-74. Мобилизованный парень говорит, что до сих пор не перестроился с офисных будней. Особенно тяжело вставать в шесть утра. Но настрой бодрый.

Поваров обучают отдельно. Без них от голодного солдата не будет толку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА КУХНЕ ШЕФ-ПОВАР

Следующая точка – полевая автомобильная кухня. Рядом стоит прицепной хлебопекарный блок. В шеренгу выстроились мобилизованные повара. Им показывают, как грамотно и быстро приготовить кашу с мясными консервами. Один из инструкторов, 36-летний Тимофей, еще две недели назад трудился шеф-поваром в одном из петербургских ресторанов. Но от повестки не бегал.

Мобилизуют и механиков с инженерами. Кто, как не они, отремонтируют поломанный транспорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Готовим супы, каши, хлеб. Поим чаем и компотом. Калорийность отличная. Сытно и вкусно. Одна такая кухня может прокормить состав до 200 человек, – делится шеф-повар. – Я здесь как рыба в воде. Пришел по соображениям совести. На гражданке остались жена и ребенок. Отпустили меня без проблем. Думаю, жена со мной разошлась бы, если бы я струсил и уехал в Грузию на самокате. По семье скучаю, но что делать. Зато дел здесь полно. Идут занятия по физической и стрелковой подготовке. Строевую вспоминали.

У поваров есть даже передвижная печка. Ржаной хлеб мы попробовали сами. Очень вкусно, да еще и корка хрустит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЕРНЫЙ ДРУГ – АК-74

В местном тире не протолкнуться. Одни отделения сменяют другие. Стрельба из автомата Калашникова дается всем успешно, с оружием все уже знакомы не первый день. Вчерашние слесари, строители, механики и директора компаний обсуждают, у кого сбился прицел, а кто прирожденный снайпер.

- Возраст дает свое, – не скрывает 40-летний рядовой. – Не такой эластичный я. Но все нормально. Даже мы, старички, учимся чему-то. Дедовщина? В нашем-то возрасте какая дедовщина. У нас все строго. Сухой закон (смеется). Снаряжение рабочее, кормят отлично, спим не в землянках. Работаем и не жалуемся.

Ежедневно в части ведется стрелковая подготовка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭФФЕКТНО И ЭФФЕКТИВНО

Но самое шумное место не в тире, а в инженерном городке, где саперы оттачивают взрывы тротиловых шашек. Гремит будь здоров, уши легко может заложить.

Попадания есть, можете судить сами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Отрабатываем огневой и электрический способы взрывания, – объясняет нам командир одного из подразделений. – Далее бойцы отходят на безопасное расстояние и маскируются.

Механики тренируются эвакуировать неисправную технику, а рядом товарищи развертывают мастерские по ремонту автомобилей. Внезапно происходит внештатная ситуация – моделируется нападение противника. Инженеры за считанные секунды находят себе укрытия, достают оружие и начинают обороняться.

Саперов учат закладывать и подрывать тротиловые шашки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И такие плодотворные будни сейчас в каждой части в Ленобласти. Мобилизованных будут обучать там в течение месяца-двух и только потом им скажут, куда их направят дальше.

От взрывов уже никто не вздрагивает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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