«Сроки остаются прежними - март»: в Комитете по транспорту опровергли перенос дат ремонта «Ладожской»

"Ладожская" уйдет на ремонт в марте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Петербурга еще раз прояснил ситуацию с «ремонтом Шредингера» станции метро «Ладожская», сроки которого то сдвигают, то нет. В ведомстве опровергли очередной сдвиг дат капремонта, который уже съехал с конца 2022 года на начало 2023-го. Это все же март.

- Сроки закрытия на ремонт «Ладожской» на сегодняшний день остаются в планируемом интервале - март, - сообщили корреспонденту spb.kp.ru в пресс-службе Комтранса.

Напомним, что трудности с началом ремонта возникли по двум причинам. Во-первых, оказалось, что на Заневском проспекте не готовы трамвайные пути. А именно здесь планировалось пустить трамваи-шаттлы до станции «Новочеркасская», дабы компенсировать отсутствие «Ладожской».

Вторая проблемы была в поиске подрядчика, который и должен проводить работы в подземке. Первый аукцион закончился ничем. Второй объявлен, но пока не проведен. В Комтрансе надеются успеть до конца января, чтобы в марте работы уже начались. Но пока точный срок закрытия «Ладожской» на ремонт не объявлен.

Напомним, что работы займут 11 месяцев. Все это время станция будет недоступна для пассажиров. Пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта.

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