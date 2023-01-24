«До этого встречался с 11-классницей»: Учителя информатики из Петербурга обвинили в развращении 13-летней ученицы, которая ночевала у него три дня

Учителя информатики из Петербурга обвинили в развращении 13-летней ученицы. Фото: СОЦСЕТИ

Очередная невольная интерпретация «Лолиты» Владимира Набокова происходит в Петербурге. В этот раз по обвинению в любви к девочке задержали 31-летнего учителя информатики Илью Проскурина (имя изменено – прим.ред.), преподававшего у средних и старших классов одной из школ Петергофа. По версии следствия, в конце декабря 2022 года в его квартире целых три дня ночевала 13-летняя ученица. Как это и бывает, круг общения педагога разделился на два лагеря. Кто-то припомнил ему давние проступки и не удивился новостям. Другие же уверены, что мужчину оговорили – якобы информатик просто помог девочке привести нервы в порядок и вернуться к родителям.

«ОСТОРОЖЕН С ДЕТЬМИ»

Илья преподавал математику, физику и информатику в трех разных школах и был классным руководителем. Имеет высшее образование, окончил магистратуру. В разговоре с spb.kp.ru его коллеги, друзья и ученики отзываются о нем как о способном педагоге, который может говорить на одном языке с детьми и вовлечь их в сложные темы. Не отказывает в помощи, умеет хорошо пошутить, играет в компьютерные игры и футбол, фанатеет от писателя Чака Паланика. В общем, свой для молодежи человек.

В соцсетях мужчины в друзьях очень много школьников - он общался и с бывшими учениками. Фото: СОЦСЕТИ

- Илья из неполной семьи, родители развелись, когда он ходил в детсад. Но он поддерживает хорошие отношения и с отцом, и с матерью, - рассказала spb.kp.ru бывшая девушка мужчины Юлия. – Он сам хотел иметь крепкую дружную семью, с детьми. И к любовным отношениям с девушками он относится очень серьезно, мы это не раз обсуждали. То есть, секс без обязательств – это не его история. Все только по любви. В наших отношениях я никогда не замечала даже малюсеньких звоночков, которые могли бы указывать на его аморальные мысли и поступки.

По словам Юлии, Илья подрабатывал репетитором по физике и математике, но он никогда сам не пригласил бы к себе домой ученицу.

- В качестве репетитора Илья самостоятельно выезжал к ученикам на занятия или проводил их в онлайн-формате. Он прекрасно понимал, что за педагогами пристально наблюдают, не все родители адекватно реагируют на какие-то обыденные вещи. Поэтому приглашение ребенка к себе домой с его стороны абсолютно исключено. В этом плане он очень осторожен, - уверяет бывшая девушка мужчины.

Школьницы доверяли педагогу. Фото: СОЦСЕТИ

«ПО ШКОЛЕ ХОДЯТ СЛУХИ»

Тем не менее, 19 января учителя информатики задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». В перспективе педагогу светит от трех до восьми лет колонии.

- По предварительной версии, мужчина не применял насилия к девочке. В период с 23 по 26 декабря он совершил развратные действия по отношению к ученице. Родители девочки узнали о случившемся только в январе. 16-го числа они написали заявление в полицию, - рассказал источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Некоторые бывшие ученики Ильи заявили, что замечали за ним странности.

- На глазах у других обнимался со школьницами. Например, с семиклассницами. Ни с того ни с сего. А когда ловил на себе недоумевающие взгляды, как будто немного пугался. Девочки любили его, он ни в чем не отказывал им, - рассуждает экс-ученик информатика.

Но нынешние ученики информатика и не подозревали, что у него может быть связь с 13-летней девочкой.

- Новости сразу разлетелись по всей школе. Только это и обсуждают на переменах. Но учителя пока хранят молчания, никаких комментариев. Особенно оберегают имя пострадавшей девочки. Ходят слухи, что Илья Игоревич перешел в нашу школу после скандала в прошлой, где он встречался с 11-классницей Катей, - говорит одна из старшеклассниц.

С 2020 по 2022 год Илья встречался с ученицей Катей, с которой завел роман еще тогда, когда она была в 11 классе. Фото: СОЦСЕТИ

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН

Spb.kp.ru нашла выпускников учителя информатика из прошлой школы и уточнила, действительно ли Илья встречался со школьницей. Все ответили утвердительно.

- Его уволили тихо, перед наступлением 2020 года. Директор узнала об интрижке с Катей и попросила уйти по собственному желанию, - объяснила spb.kp.ru бывшая ученица Ильи. – На момент начала отношений 11-класснице было 17 лет. У нее была куча парней до этого, любила выпить. Нескромная девочка. Говорят, что Катя пожаловалась ему на разбитое сердце, на этой почве они и стали дружить, а потом завели роман у всех на глазах. Под конец 11 класса она уже не стеснялась ночевать у него на выходных, ссорилась из-за этого с родителями.

Катя была по уши влюблена в "деда" (так она называла Илью). А он носил ее на руках и плечах и баловал дорогим вином. Фото: СОЦСЕТИ

Сама Екатерина отказалась отвечать на вопросы редакции. После этого она удалили все свои страницы из соцсетей. Однако spb.kp.ru успела сохранить несколько совместных фото пары. В соцсетях Катя писала, что Илья был большой поддержкой для нее. Она часто публиковала видео с поцелуями с учителем и даже с совместным принятием ванны. Как рассказали друзья Екатерины, пара рассталась примерно за полгода до новой истории с обвинением в развращении 13-летней ученицы.

Добавим, что педагог пока что находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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