У дамбы построят «бабочку»: получено разрешение на реконструкцию развязки с КАД в Кронштадте

В Кронштадте начинается реконструкция развязки с КАД. Фото: gov.spb.ru

Строительство новой развязки с КАД в Кронштадте начнется уже в ближайшее время. Подрядчик получил все необходимые разрешения и приступает к сооружению строительного городка. А после этого начнутся и сами работы. Причем, произойдет это на год раньше запланированного срока.

- Начало реконструкции развязки было запланировано на 2024 год, но, благодаря механизму опережающего финансирования, работы начнутся на год раньше, - сообщает пресс-служба Минстроя России.

466 миллионов рублей из запланированных трех миллиардов были выделены из федерального бюджета в конце 2022 года. Эти деньги пойдут как на развязку с десятью съездами, так и на расширение Кронштадтского шоссе с двух полос до четырех.

Так развязка выглядит сейчас. Фото: gov.spb.ru

Сама развязка получит классическую форму «бабочки» или «четырехлистного клевера» вместо нынешней петли. Нынешняя развязка была построена в 2008 году, когда КАД Петербурга только ввели в строй полностью. Но с того времени Кронштадт стал популярным туристическим объектом, а поток транспорта за 15 лет вырос в разы. При этом въезд-выезд в город остался один, по узкой двухполосной дороге.

Строительство развязки, а также дальнейшее развитие улично-дорожной сети, должно снять проблему пробок в Кронштадте.

- В соответствии с условиями госконтракта строительно-монтажные работы на объекте должны быть завершены не позднее декабря 2025 года, - сообщает пресс-служба Смольного.